Türkei Strandferien vom Spezialisten

Entdecken Sie die türkische Kultur und die glamurösen Hotels

Badeferien

Antalya ist die bekannteste Badedestination der Türkei. Die Stadt punktet nicht nur mit seinen langen Sandstränden sondern auch mit eindrücklichen Musseen. Die Altstadt von Antalya liegt am Hafen und bietet einen herrlichen Blick auf die Klippen und Bergsilhouetten. Wer lieber Kiesel- anstatt Sandstrände mag, findet in Kemer die perfekte Feriendestination, welche vor allem durch seinen riesigen Jachthafen bekannt ist. An der südlichen Küste des Mittelmeers wartet Belek auf seine Besucher. Die Stadt bietet nebst herrlichen Stränden auch Ruinen, Thermalbäder oder ein Wasserpark.

Istanbul

Die antike Stadt Istanbul mit vielen verschieden Kulturen. Lernen Sie bei einem Besuch in einem Teegarten oder einem Kaffehaus Einheimische kennen und lassen Sie sich von Ihnen in eine andere Welt entführen. Die Bewohner von Istanbul gelten als offen und herzlich, gerne Zeigen Sie Fremden Ihre Stadt und stecken diese mit ihrer Lebensfreude an.

Ägäische Küste

An der ägäischen Küste finden Sie nicht nur viele Olivenhaine, Pinienwälder und hohe Felsgebilde sondern auch wunderschöne Badebuchten die zum verweilen einladen. Sportbegeisterte Reisende haben allerhand Möglichkeiten - vor allem Wassersportarten werden hier an vielen Orten ausgeübt. Auch Kultur- und Geschichtsinteressierte werden hier begeistert werden. Überall sieht man Überreste von antiken Stätten. Troja ist dabei, definitiv die bekannteste und ein Muss für alle Besucher.

Die asiatische Seite

Ein Teil der Türkei gehört nicht zu Europa sondern zu Asien. Diese Region besticht durch bezaubernde Landschaften. goldige Sandstrände wie der "Langer Patara" an der Mittelmeerküste. Wandern Sie durch die Weiden der Kackar-Berge oder durch die vielen gewellten Täler.

Abenteuer erleben

In der Türkei können Sie das Abenteuer Ihres Lebens erleben. Tauchen, Windsurfen, Canoying oder Riverrafting sorgen für viel Action bei Jedem. Reisenden welche es ein wenig gemächlicher wünschen, empfiehlt sich eine Kajakfahrt über Kekovas versunken Ruinen oder eine Ballonfahrt mit atemberaubender Aussicht. Unternehmen Sie in Istanbul einen kulturellen Rundgang oder lernen Sie in einem Kochkurs die köstlichen Leckereien der türkischen Kultur Kochen.

Beste Reisezeit

Für Badeferien eignen sich vor allem die Sommermonate Juni - September. Wer nicht in der Hauptsaison in die Türkei reisen möchte, kann dies auch in den milderen Monaten Mai und Oktober tun. Die Luft ist immer noch angenehm warm und das Meerwasser eignet sich weiterhin für eine Abkühlung.