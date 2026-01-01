Knecht Reisegruppe Gütesiegel
strandreisen
Türkei, Antalya

Türkei Strandferien vom Spezialisten

Erholung an der Türkischen Riviera

Unendliche Vielfalt erwartet Sie in diesem Land. Kulinarische Köstlichkeiten, herrliche Landschaften sowie weiche Sandstrände sind nur einige Highlights, welche Sie in diesem Land antreffen werden. Die Türkei wurde über Jahrhunderte geprägt von verschiedenen Kulturen, darunter die Römer Byzantiner und Osmanen. Im ganzen Land finden Sie historische Ruinen und Burgen, welche Sie staunen lassen.

Icon map8 Tage
Badeferien im Akra Kemer
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: Sieben Restaurants, Sportliche Aktivitäten, SPA, Kinder Attraktionen
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Icon map8 Tage
Badeferien im Aldiana Club Side Beach
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: Direkte Lage an einem der schönsten Strände in Side, Eigener Aquapark mit Riesenrutsche, Moderne...
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Badeferien im Ali Bey Resort Sorgun
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: Grüne Anlage, Wasserpark, Direkter Zugang zum Meer, Samara SPA
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Badeferien im Arum Barut Collection
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
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Badeferien im Blue Waters Club
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: Besonders beliebt bei Familien, Sehr umweltbewusstes Hotel, Viele Sport- und Unterhaltungsmöglichkeiten,...
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Badeferien im Concorde de Luxe Resort
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: Grosses Entertainmentprogramm, Direkt am Strand, Wassersport, Grosser SPA
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Badeferien im Delphin Deluxe
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: Sehr grosses Paradies für Kinder, Die ganze Woche versorgt in der Hotelanlage, Grosse Sportanlage ,...
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Badeferien im Delphin Diva
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: Grosse Pools, Spa-Center, Unterhaltung für Jeder, 7 Restaurants
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Badeferien im Güral Premier Belek
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: Grosse Anlage, Direkt am Strand, Viele Aktivitäten, Wellness
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Badeferien im Kempinski Hotel The Dome Belek
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: Luxury SPA, Privater Strand, Viele unterschiedliche Restaurants, Golf Club
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Badeferien im Lara Barut Collection
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: Grosses Kinderparadies, Riesige Strandanlage, Sport Möglichkeiten, Spa-Anlage
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Badeferien im Maxx Royal Kemer Resort
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: Grosses Highlight für Familien, Grosse Anlage, Laser Tag & DJ Kurs, Aqua Park
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Badeferien im Paloma Oceana
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: Grosse Wasserwelt, Direkter Zugang zum Meer, Familien empfohlen, Entspannung im SPA & Wellness
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Badeferien im ROBINSON NOBILIS
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: Grüne Hotelanlage, Attraktionen für Kinder, Direkt am Strand & Fluss, Yogakurse und vieles mehr
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Badeferien im ROBINSON PAMFILYA
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: WellFit-Aktiv, Tennis, Wassersport, grosse Poolanlage
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Badeferien im ROBINSON SARIGERME PARK
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: WellFit, Wassersport, Tennis, All-inclusive made by ROBINSON
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Badeferien im Seaden Sea World Resort & Spa
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: abwechslungsreiches Animationsangebot für Kinder, 6 Restaurants, Aquapark mit Wasserrutschen, Spielsalon...
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Badeferien im Sunis Kumköy Beach Resort & Spa
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: Nachtunterhaltung, Pool & Strand, Ganz viele sportliche Aktivitäten, Tagesaktivitäten
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Badeferien im TUI BLUE Xanthe
ab CHF 1172.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: Aquapark und Pools, Familienfreundliches Kids-Club-Programm, Vielfältiges Sport- und Fitnessangebot,...
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Badeferien im TUI MAGIC LIFE Jacaranda
ab CHF 1786.– / pro Person
ab/bis Schweiz
Highlights: Direkter Strandzugang, Grosses Sportangebot, Weitläufige Poollandschaft, Abwechslungsreiche...
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Badeferien im TUI MAGIC LIFE Masmavi
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: Kulinarische Vielfalt, Internationale Shows, Grosses Sportangebot, Erste Strandlage
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte

Entdecken Sie die türkische Kultur und die glamurösen Hotels

Badeferien

Antalya ist die bekannteste Badedestination der Türkei. Die Stadt punktet nicht nur mit seinen langen Sandstränden sondern auch mit eindrücklichen Musseen. Die Altstadt von Antalya liegt am Hafen und bietet einen herrlichen Blick auf die Klippen und Bergsilhouetten. Wer lieber Kiesel- anstatt Sandstrände mag, findet in Kemer die perfekte Feriendestination, welche vor allem durch seinen riesigen Jachthafen bekannt ist. An der südlichen Küste des Mittelmeers wartet Belek auf seine Besucher. Die Stadt bietet nebst herrlichen Stränden auch Ruinen, Thermalbäder oder ein Wasserpark. 

Istanbul

Die antike Stadt Istanbul mit vielen verschieden Kulturen. Lernen Sie bei einem Besuch in einem Teegarten oder einem Kaffehaus Einheimische kennen und lassen Sie sich von Ihnen in eine andere Welt entführen. Die Bewohner von Istanbul gelten als offen und herzlich, gerne Zeigen Sie Fremden Ihre Stadt und stecken diese mit ihrer Lebensfreude an. 

Ägäische Küste

An der ägäischen Küste finden Sie nicht nur viele Olivenhaine, Pinienwälder und hohe Felsgebilde sondern auch wunderschöne Badebuchten die zum verweilen einladen. Sportbegeisterte Reisende haben allerhand Möglichkeiten - vor allem Wassersportarten werden hier an vielen Orten ausgeübt. Auch Kultur- und Geschichtsinteressierte werden hier begeistert werden. Überall sieht man Überreste von antiken Stätten. Troja ist dabei, definitiv die bekannteste und ein Muss für alle Besucher. 

Die asiatische Seite

Ein Teil der Türkei gehört nicht zu Europa sondern zu Asien. Diese Region besticht durch bezaubernde Landschaften. goldige Sandstrände wie der "Langer Patara" an der Mittelmeerküste. Wandern Sie durch die Weiden der Kackar-Berge oder durch die vielen gewellten Täler. 

Abenteuer erleben

In der Türkei können Sie das Abenteuer Ihres Lebens erleben. Tauchen, Windsurfen, Canoying oder Riverrafting sorgen für viel Action bei Jedem. Reisenden welche es ein wenig gemächlicher wünschen, empfiehlt sich eine Kajakfahrt über Kekovas versunken Ruinen oder eine Ballonfahrt mit atemberaubender Aussicht. Unternehmen Sie in Istanbul einen kulturellen Rundgang oder lernen Sie in einem Kochkurs die köstlichen Leckereien der türkischen Kultur Kochen. 

Beste Reisezeit

Für Badeferien eignen sich vor allem die Sommermonate Juni - September. Wer nicht in der Hauptsaison in die Türkei reisen möchte, kann dies auch in den milderen Monaten Mai und Oktober tun. Die Luft ist immer noch angenehm warm und das Meerwasser eignet sich weiterhin für eine Abkühlung.

Entspannen und den Alltag vergessen an der Türkischen Riviera

All Inclusive Hotelanlagen sorgen für luxuiöse Tage

Die grossen All Inclusive Hotelanlagen in der Südtürkei sind schon lange sehr beliebt. In den letzten Jahren haben sich viele Hotels weiterentwickelt und auch an Qualität dazu gewonnen. Es gibt viele Top-Hotels, mit sehr grosszügigen Hotelzimmern, Restaurants wie Steak oder Sushi Restaurants, sind teils Golfhotels und viele liegen direkt am Meer. Mittlerweile gibt es vereinzelt auch Adults Only Hotels, welche garantiert für Entspannung sorgen. In den Frühlings- und vor allem Herbstmonaten sind Ferien an der türkischen Riviera sehr zu empfehlen.

Das Wetter ist angenehm warm und die Leute sind sehr freundlich und hilfsbereit. Auch als Familien fühlen Sie sich garantiert wohl. Dafür sorgen Wasserparks und viele weitere Attraktionen. Unsere Spezialisten sind Ihnen gerne bei der Wahl des Hotels behilflich. 

Badeferien in Ägypten

In Ägypten kommen nicht nur leidenschaftliche Taucher auf ihre Kosten, auch Badeferien Liebhaber schwärmen von der Destination.

Badeferien in Deutschland

Luxus, Entspannung und Natur an Deutschlands Küsten und Inseln.

Badeferien in Griechenland

Die griechischen Inseln bieten alles für perfekte Badeferien.

Badeferien in Italien

Entdecken Sie das wunderschöne Italien mit erstklassigen Stränden und der weltbekannten Küche.

Badeferien auf den Kapverden

Verbringen Sie traumhafte Badeferien an weissen langen Sandstränden. 

Badeferien in Kroatien

Verbringen Sie Badeferien an sauberen Stränden und romantischen Badebuchten.

Badeferien auf Malta

In Malta wird Ihnen das grüne Hinterland gefallen, das klare Wasser und die geschichtsträchtige Hauptstadt Valletta.

Badeferien in Portugal

Bei einer Reise nach Portugal entdecken Sie bezaubernde Sandstrände und kleine Buchten.

Badeferien in Spanien

In Spanien begrüssen Sie lange Sandstrände, bezaubernde Inseln und niedliche Dörfchen.

Badeferien in der Türkei

Es erwarten Sie Kulinarische Köstlichkeiten, herrliche Landschaften sowie weiche Sandstrände.

Badeferien auf Zypern

Auf Zypern werden Sie wunderschöne Badeferientage an weissen Stränden verbringen.

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