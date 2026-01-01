Türkei Strandferien vom Spezialisten
Erholung an der Türkischen Riviera
Badeferien im Akra Kemer
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: Sieben Restaurants, Sportliche Aktivitäten, SPA, Kinder Attraktionen
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im Aldiana Club Side Beach
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: Direkte Lage an einem der schönsten Strände in Side, Eigener Aquapark mit Riesenrutsche, Moderne...
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im Ali Bey Resort Sorgun
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: Grüne Anlage, Wasserpark, Direkter Zugang zum Meer, Samara SPA
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im Blue Waters Club
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: Besonders beliebt bei Familien, Sehr umweltbewusstes Hotel, Viele Sport- und Unterhaltungsmöglichkeiten,...
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im Concorde de Luxe Resort
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: Grosses Entertainmentprogramm, Direkt am Strand, Wassersport, Grosser SPA
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im Delphin Deluxe
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: Sehr grosses Paradies für Kinder, Die ganze Woche versorgt in der Hotelanlage, Grosse Sportanlage ,...
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im Delphin Diva
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: Grosse Pools, Spa-Center, Unterhaltung für Jeder, 7 Restaurants
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im Güral Premier Belek
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: Grosse Anlage, Direkt am Strand, Viele Aktivitäten, Wellness
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im Kempinski Hotel The Dome Belek
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: Luxury SPA, Privater Strand, Viele unterschiedliche Restaurants, Golf Club
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im Lara Barut Collection
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: Grosses Kinderparadies, Riesige Strandanlage, Sport Möglichkeiten, Spa-Anlage
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im Maxx Royal Kemer Resort
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: Grosses Highlight für Familien, Grosse Anlage, Laser Tag & DJ Kurs, Aqua Park
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im Paloma Oceana
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: Grosse Wasserwelt, Direkter Zugang zum Meer, Familien empfohlen, Entspannung im SPA & Wellness
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im ROBINSON NOBILIS
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: Grüne Hotelanlage, Attraktionen für Kinder, Direkt am Strand & Fluss, Yogakurse und vieles mehr
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im ROBINSON PAMFILYA
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: WellFit-Aktiv, Tennis, Wassersport, grosse Poolanlage
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im ROBINSON SARIGERME PARK
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: WellFit, Wassersport, Tennis, All-inclusive made by ROBINSON
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im Seaden Sea World Resort & Spa
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: abwechslungsreiches Animationsangebot für Kinder, 6 Restaurants, Aquapark mit Wasserrutschen, Spielsalon...
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im Sunis Kumköy Beach Resort & Spa
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: Nachtunterhaltung, Pool & Strand, Ganz viele sportliche Aktivitäten, Tagesaktivitäten
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im TUI BLUE Xanthe
ab CHF 1172.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: Aquapark und Pools, Familienfreundliches Kids-Club-Programm, Vielfältiges Sport- und Fitnessangebot,...
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im TUI MAGIC LIFE Jacaranda
ab CHF 1786.– / pro Person
ab/bis Schweiz
Highlights: Direkter Strandzugang, Grosses Sportangebot, Weitläufige Poollandschaft, Abwechslungsreiche...
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im TUI MAGIC LIFE Masmavi
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: Kulinarische Vielfalt, Internationale Shows, Grosses Sportangebot, Erste Strandlage
8 Tage / 7 Nächte
Entdecken Sie die türkische Kultur und die glamurösen Hotels
Badeferien
Antalya ist die bekannteste Badedestination der Türkei. Die Stadt punktet nicht nur mit seinen langen Sandstränden sondern auch mit eindrücklichen Musseen. Die Altstadt von Antalya liegt am Hafen und bietet einen herrlichen Blick auf die Klippen und Bergsilhouetten. Wer lieber Kiesel- anstatt Sandstrände mag, findet in Kemer die perfekte Feriendestination, welche vor allem durch seinen riesigen Jachthafen bekannt ist. An der südlichen Küste des Mittelmeers wartet Belek auf seine Besucher. Die Stadt bietet nebst herrlichen Stränden auch Ruinen, Thermalbäder oder ein Wasserpark.
Istanbul
Die antike Stadt Istanbul mit vielen verschieden Kulturen. Lernen Sie bei einem Besuch in einem Teegarten oder einem Kaffehaus Einheimische kennen und lassen Sie sich von Ihnen in eine andere Welt entführen. Die Bewohner von Istanbul gelten als offen und herzlich, gerne Zeigen Sie Fremden Ihre Stadt und stecken diese mit ihrer Lebensfreude an.
Ägäische Küste
An der ägäischen Küste finden Sie nicht nur viele Olivenhaine, Pinienwälder und hohe Felsgebilde sondern auch wunderschöne Badebuchten die zum verweilen einladen. Sportbegeisterte Reisende haben allerhand Möglichkeiten - vor allem Wassersportarten werden hier an vielen Orten ausgeübt. Auch Kultur- und Geschichtsinteressierte werden hier begeistert werden. Überall sieht man Überreste von antiken Stätten. Troja ist dabei, definitiv die bekannteste und ein Muss für alle Besucher.
Die asiatische Seite
Ein Teil der Türkei gehört nicht zu Europa sondern zu Asien. Diese Region besticht durch bezaubernde Landschaften. goldige Sandstrände wie der "Langer Patara" an der Mittelmeerküste. Wandern Sie durch die Weiden der Kackar-Berge oder durch die vielen gewellten Täler.
Abenteuer erleben
In der Türkei können Sie das Abenteuer Ihres Lebens erleben. Tauchen, Windsurfen, Canoying oder Riverrafting sorgen für viel Action bei Jedem. Reisenden welche es ein wenig gemächlicher wünschen, empfiehlt sich eine Kajakfahrt über Kekovas versunken Ruinen oder eine Ballonfahrt mit atemberaubender Aussicht. Unternehmen Sie in Istanbul einen kulturellen Rundgang oder lernen Sie in einem Kochkurs die köstlichen Leckereien der türkischen Kultur Kochen.
Beste Reisezeit
Für Badeferien eignen sich vor allem die Sommermonate Juni - September. Wer nicht in der Hauptsaison in die Türkei reisen möchte, kann dies auch in den milderen Monaten Mai und Oktober tun. Die Luft ist immer noch angenehm warm und das Meerwasser eignet sich weiterhin für eine Abkühlung.
Entspannen und den Alltag vergessen an der Türkischen Riviera
All Inclusive Hotelanlagen sorgen für luxuiöse Tage
Die grossen All Inclusive Hotelanlagen in der Südtürkei sind schon lange sehr beliebt. In den letzten Jahren haben sich viele Hotels weiterentwickelt und auch an Qualität dazu gewonnen. Es gibt viele Top-Hotels, mit sehr grosszügigen Hotelzimmern, Restaurants wie Steak oder Sushi Restaurants, sind teils Golfhotels und viele liegen direkt am Meer. Mittlerweile gibt es vereinzelt auch Adults Only Hotels, welche garantiert für Entspannung sorgen. In den Frühlings- und vor allem Herbstmonaten sind Ferien an der türkischen Riviera sehr zu empfehlen.
Das Wetter ist angenehm warm und die Leute sind sehr freundlich und hilfsbereit. Auch als Familien fühlen Sie sich garantiert wohl. Dafür sorgen Wasserparks und viele weitere Attraktionen. Unsere Spezialisten sind Ihnen gerne bei der Wahl des Hotels behilflich.
Badeferien in Ägypten
In Ägypten kommen nicht nur leidenschaftliche Taucher auf ihre Kosten, auch Badeferien Liebhaber schwärmen von der Destination.
Badeferien in Italien
Entdecken Sie das wunderschöne Italien mit erstklassigen Stränden und der weltbekannten Küche.
Badeferien auf Malta
In Malta wird Ihnen das grüne Hinterland gefallen, das klare Wasser und die geschichtsträchtige Hauptstadt Valletta.
Badeferien in Spanien
In Spanien begrüssen Sie lange Sandstrände, bezaubernde Inseln und niedliche Dörfchen.
Badeferien in der Türkei
Es erwarten Sie Kulinarische Köstlichkeiten, herrliche Landschaften sowie weiche Sandstrände.
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Strand-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen
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