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Frau mit Hut am Strand

Singlereisen bedeuten Freiheit pur

Individuelle Singleferien von Ihrem Spezialisten

Eine weitverbreitete Annahme besagt, dass Reisen nur in Gesellschaft Spass macht. Dies entspricht aber nicht der Wahrheit, wie Sie schnell feststellen werden, wenn Sie bei uns Ferien für Alleinreisende buchen. Egal, ob Sie Partyferien oder Badeferien vorziehen, unsere Reisen für Singles führen Sie zu den schönsten Orten dieser Welt und bieten Ihnen Erholung und die Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen. Lassen Sie Ihre nächsten Ferien zu etwas Besonderem werden und fragen Sie noch heute unsere Spezialisten nach aufregenden Reisen allein.

Kontakte knüpfen und das Leben geniessen

In den Ferien glücklich sein – Reisen für Singles

Um in den Ferien eine schöne Zeit zu erleben, müssen Sie nicht im Vorfeld Ihrer Reise einen Ferienpartner suchen, denn Folgendes bieten Single-Clubferien – Sportangebote und abwechslungsreiches Programm! Falls Sie es wünschen, lernen Sie in den von uns empfohlenen Hotels in der Regel schnell andere Reisende kennen. Knüpfen Sie Kontakte und schon nach kurzer Zeit werden Sie sich in den Ferien Ihres Lebens wiederfinden. Erkunden Sie das Nachtleben in der von Ihnen gewählten Feriendestination und geniessen Sie es, keinerlei Verpflichtungen zu haben.

Singles finden an vielen Orten perfekte Ferienziele

Unsere Reisen für Singles sind so konzipiert, dass für alle Altersgruppen das richtige Unterhaltungsprogramm wählbar ist. Des Weiteren haben Sie freie Auswahl, wohin es gehen soll, wenn Sie sich dafür interessieren, als Single unvergesslich schöne Ferien zu verbringen. Hotels, die auf Singles spezialisiert sind, finden Sie überall. Sehr beliebte Destinationen für Ferien als Single sind zum Beispiel die Türkische Riviera und die Kanarischen Inseln. Aber auch Mallorca und Kreta sind reizvoll für Singles, da Sie vor Ort sowohl herrliche Landschaften als auch viele kulturelle Highlights vorfinden, welche durch zahlreiche Strände zum Träumen ergänzt werden.

Badeferien in Ägypten

In Ägypten kommen nicht nur leidenschaftliche Taucher auf ihre Kosten, auch Badeferien Liebhaber schwärmen von der Destination.

Badeferien in Deutschland

Luxus, Entspannung und Natur an Deutschlands Küsten und Inseln.

Badeferien in Griechenland

Die griechischen Inseln bieten alles für perfekte Badeferien.

Badeferien in Italien

Entdecken Sie das wunderschöne Italien mit erstklassigen Stränden und der weltbekannten Küche.

Badeferien auf den Kapverden

Verbringen Sie traumhafte Badeferien an weissen langen Sandstränden. 

Badeferien in Kroatien

Verbringen Sie Badeferien an sauberen Stränden und romantischen Badebuchten.

Badeferien auf Malta

In Malta wird Ihnen das grüne Hinterland gefallen, das klare Wasser und die geschichtsträchtige Hauptstadt Valletta.

Badeferien in Portugal

Bei einer Reise nach Portugal entdecken Sie bezaubernde Sandstrände und kleine Buchten.

Badeferien in Spanien

In Spanien begrüssen Sie lange Sandstrände, bezaubernde Inseln und niedliche Dörfchen.

Badeferien in der Türkei

Es erwarten Sie Kulinarische Köstlichkeiten, herrliche Landschaften sowie weiche Sandstrände.

Badeferien auf Zypern

Auf Zypern werden Sie wunderschöne Badeferientage an weissen Stränden verbringen.

Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Strand-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
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