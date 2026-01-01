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Resorthotels vom Spezialisten

Rundum gut aufgehoben

Resorthotels sind eine beliebte Wahl für alle, die eine entspannte Atmosphäre und eine Vielzahl von Unterhaltungsmöglichkeiten an einem Ort suchen. Diese Hotels bieten alles, von erstklassigem Essen und Unterhaltung bis hin zu Aktivitäten und Annehmlichkeiten. Egal, ob Sie ein Shopping-Enthusiast, ein Abenteurer oder ein Familienurlauber sind, ein Resorthotel bietet eine hervorragende Gelegenheit, um das Beste aus Ihren Ferien zu machen.

Auf dieser Seite stellen wir Ihnen eine handerlesene Auswahl von einem unserer Top-Anbieter «ROBINSON» vor. Lassen Sie sich inspirieren und geniessen Sie schon bald Ihre Traumferien.

Icon map8 Tage
Badeferien im ROBINSON CABO VERDE
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: Wassersport, Party & Dance, Internationales Flair, WellFit-Spa & WellFit-Aktiv
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Icon map8 Tage
Badeferien im ROBINSON CYPRUS
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: Liegen und Sonnenschirme ohne Gebühr, Direkt am Strand, ROBY CLUB für Kinder und Jugendliche, WellFit-Spa...
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Icon map8 Tage
Badeferien im ROBINSON ESQUINZO PLAYA
ab CHF 1461.– / pro Person
ab/bis Schweiz
Highlights: Wassersport, Tennis, WellFit-Aktiv, Abwechslungsreiches Kinder- und Jugendprogramm
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Icon map8 Tage
Badeferien im ROBINSON IERAPETRA
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: WellFit-Spa, Sportstainment, Shows & Acts, 2.800 qm grosser ROBY CLUB
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Icon map8 Tage
Badeferien im ROBINSON JANDIA PLAYA
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: Traumhafte Strandlage, Umfangreiches Sportangebot, Kulinarische Vielfalt, Unterhaltung und Wellness
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Icon map8 Tage
Badeferien im ROBINSON KHAO LAK
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: Traumhafte Strandlage, Vielfältige Wassersportmöglichkeiten, Exquisite kulinarische Erlebnisse,...
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Icon map8 Tage
Badeferien im ROBINSON MALDIVES
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: Weisser Sandstrand, Traumhafte Sonnenuntergänge, Breites Sportangebot , Clubeigenes Hausriff
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Icon map8 Tage
Badeferien im ROBINSON PAMFILYA
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: WellFit-Aktiv, Tennis, Wassersport, grosse Poolanlage
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Icon map8 Tage
Badeferien im ROBINSON SARIGERME PARK
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: WellFit, Wassersport, Tennis, All-inclusive made by ROBINSON
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Icon map8 Tage
Badeferien im ROBINSON SOMA BAY
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: 3 Pools mit Liegen und Sonnenschirmen ohne Gebühr, 4 Restaurants & 6 Bars, Breites Wassersportangebot ,...
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte

Unsere Spezialisten in Zypern – 3 Reiseberichte

 

Unsere drei Spezialisten Andrea Spiri, Angela Hartig und Dominik Meyer waren am letzten Wochenende im ROBINSON Cyprus und haben die Anlage mit ihrem breiten Sportangebot für Sie getestet.

 

Andrea Spiri erzählt:

Dieses Jahr fokussiere ich mich auf meine Gesundheit und körperliches Wohlbefinden. Eine ausgewogene Ernährung und regelmässiger Sport sind mir auch in den Ferien wichtig. Glücklicherweise habe ich im Hauptrestaurant stets abwechslungsreiche und gesunde Mahlzeiten vorgefunden, welche auch gut auf verschiedene Diäten und Allergien abgestimmt waren.

Da ich zuhause Pilates ausübe, war ich erfreut darüber, an den Yoga-Kursen des Resorts teilzunehmen. Die frische Luft und tolle Aussicht dabei taten Körper und Seele gut. Mit Angela genoss ich später auch noch den Wellnessbereich mit Massagen und Sauna. Somit bin ich tiefenentspannt wieder zurückgekehrt.

 

Angela Hartig erzählt:

In den Ferien bin ich gerne aktiv. Im ROBINSON Cyprus war mir keine Minute langweilig und ich konnte viele verschiedene neue Sportarten ausprobieren, was mir sehr gefiel. Unter anderem nahm ich an einer Biketour entlang der Küste teil und versuchte mich am Kitesurfen und Bogenschiessen. Zusammen mit Andrea und Dominik forderten wir auch andere Gäste zu einem freundschaftlichen Match heraus – mit gemischtem Ergebnis.

Das Programm und die Durchführung der Kurse machen einen professionellen Eindruck auf mich. Von einem Animateur erfuhr ich, dass sogar ehemalige Profisportler Kurse leiten. Für Sportbegeisterte lohnen sich daher besonders die einzelnen Themenwochen der Resorts.

 

Dominik Meyer erzählt:

Besonders ist mir das Personal aufgefallen, welches sehr aufmerksam, zuvorkommend und stets um meinen Komfort bemüht war. Man konnte sich gut auf Deutsch oder Englisch mit ihnen unterhalten. In meinem Zimmer war auch eine Nespressomaschine, welche ich fleissig genutzt habe.

Die Anlage ist grosszügig und gepflegt, dennoch findet man sich gut zurecht. Viel Zeit habe ich im Breeze Beach Club verbracht, der an einer tollen Lage direkt oberhalb vom Strand liegt und die beste Aussicht des ganzen Resorts bietet. Auch die Lounge hatte eine tolle Atmosphäre und der Themenabend am Strand war das Highlight der ganzen Reise. Es gab ein BBQ Dinner, tolle Musik, ausgelassene Stimmung und die Qualität der Getränke war top.

Badeferien in Ägypten

In Ägypten kommen nicht nur leidenschaftliche Taucher auf ihre Kosten, auch Badeferien Liebhaber schwärmen von der Destination.

Badeferien in Deutschland

Luxus, Entspannung und Natur an Deutschlands Küsten und Inseln.

Badeferien in Griechenland

Die griechischen Inseln bieten alles für perfekte Badeferien.

Badeferien in Italien

Entdecken Sie das wunderschöne Italien mit erstklassigen Stränden und der weltbekannten Küche.

Badeferien auf den Kapverden

Verbringen Sie traumhafte Badeferien an weissen langen Sandstränden. 

Badeferien in Kroatien

Verbringen Sie Badeferien an sauberen Stränden und romantischen Badebuchten.

Badeferien auf Malta

In Malta wird Ihnen das grüne Hinterland gefallen, das klare Wasser und die geschichtsträchtige Hauptstadt Valletta.

Badeferien in Portugal

Bei einer Reise nach Portugal entdecken Sie bezaubernde Sandstrände und kleine Buchten.

Badeferien in Spanien

In Spanien begrüssen Sie lange Sandstrände, bezaubernde Inseln und niedliche Dörfchen.

Badeferien in der Türkei

Es erwarten Sie Kulinarische Köstlichkeiten, herrliche Landschaften sowie weiche Sandstrände.

Badeferien auf Zypern

Auf Zypern werden Sie wunderschöne Badeferientage an weissen Stränden verbringen.

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