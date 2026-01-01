Resorthotels vom Spezialisten

Unsere Spezialisten in Zypern – 3 Reiseberichte
Unsere drei Spezialisten Andrea Spiri, Angela Hartig und Dominik Meyer waren am letzten Wochenende im ROBINSON Cyprus und haben die Anlage mit ihrem breiten Sportangebot für Sie getestet.
Andrea Spiri erzählt:
Dieses Jahr fokussiere ich mich auf meine Gesundheit und körperliches Wohlbefinden. Eine ausgewogene Ernährung und regelmässiger Sport sind mir auch in den Ferien wichtig. Glücklicherweise habe ich im Hauptrestaurant stets abwechslungsreiche und gesunde Mahlzeiten vorgefunden, welche auch gut auf verschiedene Diäten und Allergien abgestimmt waren.
Da ich zuhause Pilates ausübe, war ich erfreut darüber, an den Yoga-Kursen des Resorts teilzunehmen. Die frische Luft und tolle Aussicht dabei taten Körper und Seele gut. Mit Angela genoss ich später auch noch den Wellnessbereich mit Massagen und Sauna. Somit bin ich tiefenentspannt wieder zurückgekehrt.
Angela Hartig erzählt:
In den Ferien bin ich gerne aktiv. Im ROBINSON Cyprus war mir keine Minute langweilig und ich konnte viele verschiedene neue Sportarten ausprobieren, was mir sehr gefiel. Unter anderem nahm ich an einer Biketour entlang der Küste teil und versuchte mich am Kitesurfen und Bogenschiessen. Zusammen mit Andrea und Dominik forderten wir auch andere Gäste zu einem freundschaftlichen Match heraus – mit gemischtem Ergebnis.
Das Programm und die Durchführung der Kurse machen einen professionellen Eindruck auf mich. Von einem Animateur erfuhr ich, dass sogar ehemalige Profisportler Kurse leiten. Für Sportbegeisterte lohnen sich daher besonders die einzelnen Themenwochen der Resorts.
Dominik Meyer erzählt:
Besonders ist mir das Personal aufgefallen, welches sehr aufmerksam, zuvorkommend und stets um meinen Komfort bemüht war. Man konnte sich gut auf Deutsch oder Englisch mit ihnen unterhalten. In meinem Zimmer war auch eine Nespressomaschine, welche ich fleissig genutzt habe.
Die Anlage ist grosszügig und gepflegt, dennoch findet man sich gut zurecht. Viel Zeit habe ich im Breeze Beach Club verbracht, der an einer tollen Lage direkt oberhalb vom Strand liegt und die beste Aussicht des ganzen Resorts bietet. Auch die Lounge hatte eine tolle Atmosphäre und der Themenabend am Strand war das Highlight der ganzen Reise. Es gab ein BBQ Dinner, tolle Musik, ausgelassene Stimmung und die Qualität der Getränke war top.