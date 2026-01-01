Badeferien im Melia Dunas Beach Resort & Spa ab Santa Maria
Badeferien im Melia Dunas Beach Resort & Spa ab Santa Maria
Preis auf Anfrage
Highlights:
- direkter Strandzugang
- grosse und moderne Zimmer
- schöne Pool und Gartenanlage
- diverse exquisite Restaurants und Bars
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Sie fliegen heute aus der Schweiz direkt auf die Insel Sal und reisen dort weiter zu Ihrem Badeferienhotel im Südwesten der Insel.
2-7. Tag Melia Dunas Beach Resort & Spa
Das Melia Dunas Beach Resort & Spa ist ein Paradies für Wassersportbegeisterte und aktive Gäste. Diverse Sportmöglichkeiten und Ausflüge warten auf Sie wie Tennis, Kitesurfen, Beachvolleyball, Fahrradtouren und viele mehr.
Das Melia Dunas Beach Resort & Spa ist ein Paradies für Wassersportbegeisterte und aktive Gäste. Diverse Sportmöglichkeiten und Ausflüge warten auf Sie wie Tennis, Kitesurfen, Beachvolleyball, Fahrradtouren und viele mehr.
Aber auch Ruhesuchende kommen auf ihre Kosten. Die schönen Pools inmitten von üppigen Gärten laden zum Entspannen und Relaxen ein und im gemütlichen Spa können Sie die Seele baumeln lassen.
8. Tag Rückreise
Heute endet Ihr Traumurlaub leider und Sie fahren wieder an den Flughafen für Ihren Rückflug in die Schweiz.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit SWISS
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Deluxe Doppelzimmer
- Verpflegung: All Inclusive
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage