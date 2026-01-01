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Badeferien im Melia Dunas Beach Resort & Spa ab Santa Maria

Das Hotel liegt direkt am Strand von Algodoeiro, welcher ein Paradies für Windsurfer, Kitesurfer, Taucher und allgemein Wassersportbegeisterte ist. Zudem stehen den Gästen 4 Pools inmitten wunderschöner Gärten zur Verfügung und im entspannenden YHI Spa kommen Körper und Seele wieder in Einklang. Verschiedene Restaurants und Bars verwöhnen Sie mit kulinarischen Köstlichkeiten und aktive Gäste kommen auf den Tennisplätzen, beim Beachvolleyball oder einem Tanzkurs auf ihre Kosten. Die modernen und geräumigen Zimmer sind in hellen Farben gehalten und passen perfekt zur sonnigen Stimmung im gesamten Resort.
Badeferien im Melia Dunas Beach Resort & Spa ab Santa Maria
Preis auf Anfrage
Highlights:
- direkter Strandzugang
- grosse und moderne Zimmer
- schöne Pool und Gartenanlage
- diverse exquisite Restaurants und Bars
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Sie fliegen heute aus der Schweiz direkt auf die Insel Sal und reisen dort weiter zu Ihrem Badeferienhotel im Südwesten der Insel.

2-7. Tag Melia Dunas Beach Resort & Spa

Das Melia Dunas Beach Resort & Spa ist ein Paradies für Wassersportbegeisterte und aktive Gäste. Diverse Sportmöglichkeiten und Ausflüge warten auf Sie wie Tennis, Kitesurfen, Beachvolleyball, Fahrradtouren und viele mehr.
Aber auch Ruhesuchende kommen auf ihre Kosten. Die schönen Pools inmitten von üppigen Gärten laden zum Entspannen und Relaxen ein und im gemütlichen Spa können Sie die Seele baumeln lassen.

8. Tag Rückreise

Heute endet Ihr Traumurlaub leider und Sie fahren wieder an den Flughafen für Ihren Rückflug in die Schweiz.

Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
Preisbeispiel
  • Flüge ab/bis Zürich mit SWISS
  • Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
  • Unterbringung im Deluxe Doppelzimmer
  • Verpflegung: All Inclusive
Preisbeispiel mit Abreise am 24.12.2024

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

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