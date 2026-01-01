Badeferien im Melia Dunas Beach Resort & Spa ab Santa Maria

Das Hotel liegt direkt am Strand von Algodoeiro, welcher ein Paradies für Windsurfer, Kitesurfer, Taucher und allgemein Wassersportbegeisterte ist. Zudem stehen den Gästen 4 Pools inmitten wunderschöner Gärten zur Verfügung und im entspannenden YHI Spa kommen Körper und Seele wieder in Einklang. Verschiedene Restaurants und Bars verwöhnen Sie mit kulinarischen Köstlichkeiten und aktive Gäste kommen auf den Tennisplätzen, beim Beachvolleyball oder einem Tanzkurs auf ihre Kosten. Die modernen und geräumigen Zimmer sind in hellen Farben gehalten und passen perfekt zur sonnigen Stimmung im gesamten Resort.