Badeferien auf der Halbinsel Peloponnes vom Spezialisten
Antike Tempel und traumhafte Sandstrände
Badeferien im Aldemar Olympian Village Hotel
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: Miniclub für Kinder , Spa Bereich mit Ayurveda Anwendungen , grosses Sportangebot, direkte Strandlage
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im Grecotel Casa Marron
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: moderne und luxuriöse Anlage, familienfreundlich, erste Strandlage , grosse Poollandschaft
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im Grecotel Olympia Oasis & Aqua Park
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: 20.000 m² grosser Aquapark, riesige Poollandschaft, schöne helle Zimmer , prämiertes Spa
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im Robinson Club Kyllini Beach
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: ausgezeichnetes Familien Hotel, direkte Strandlage, attraktives Erwachsenen Programm, professionelle...
8 Tage / 7 Nächte
Geschichtsträchtiger Peloponnes
Unterwegs im Westen der Peloponnes
Die Olympischen Spiele sind untrennbar mit dem antiken Griechenland verbunden. In der archäologischen Stätte Olympia lernen Sie den Geburtsort der berühmten Sportveranstaltung kennen: Der Ausgrabungsort beherbergt noch immer ein Stadion mit gewaltigen Ausmassen – ebenso das erst in diesem Jahrhundert entdeckte Hippodrom, in dem früher Wagenrennen veranstaltet wurden. Sportfreunde sollten auf jeden Fall zum Hera-Tempel pilgern, an dessen Altar alle vier Jahre das Olympische Feuer entzündet wird.
Zum Abkühlen begeben Sie sich am besten zum Strand von Divari, der im Südwesten liegt und zu den schönsten Stränden der Peloponnes gehört. Der Sand ist fein und weich, felsige Inseln bilden eine herrliche Naturkulisse, und dank des ruhigen Wellengangs eignet sich Divari auch für Familien, die die Peloponnes mit Kindern bereisen.
Zu den am besten gehüteten Reisetipps auf der Peloponnes gehört der Strand von Petrochori. Er bietet nicht nur glasklares Wasser, sondern auch seltenen Schildkröten einen geschützten Ort, an dem sie ihre Eier ablegen. Unweit entfernt liegt das Fischerdorf Pylos, wo Sie die imposante Osmanen-Festung Neokastro und das archäologische Museum besichtigen können.
Reisen im Osten der Peloponnes
Das im Nordosten gelegene Korinth war in der Antike eine bedeutende Handelsstadt, wovon heute die monumentalen Säulen des Apollon-Tempels und die römische Agora zeugen. Doch Korinth wäre nur halb so schön ohne die Kulisse des Tafelbergs Akrokorinth, eine der bekanntesten Sehenswürdigkeiten der Peloponnes. Hier thront eine Burganlage, die Ihnen eine herrliche Aussicht über das Bergland bis zur Küste ermöglicht.
Für Kenner edler Tropfen ist Nemea eine Offenbarung. Im Anbaugebiet des gleichnamigen Weins erfreuen sanft geschwungene Weinberge das Auge, während das aufwendig restaurierte Zeus-Heiligtum von der religiösen Bedeutung Nemeas erzählt.
In der archäologische Stätte Mykene erfahren Sie viel über Griechenlands älteste Hochkultur, und im unweit entfernten Theater des antiken Kurorts Epidaurus können Sie sich von dessen meisterhafter Akustik faszinieren lassen: Noch von den 22m hohen Tribünen hören Sie die Besucher auf der Bühne flüstern! Ein echter Geheimtipp sind die Ruinen Spartas. Dank ihrer Lage inmitten knorriger Olivenhaine sind die Überreste der Kriegerkultur auch landschaftlich ein Highlight.
Freizeitaktivitäten
Wer bei Ferien auf der Peloponnes „nur“ an steinerne Tempel denkt, wird eine Überraschung erleben! Die antiken Ruinen, Klöster und Burgen sind eingebettet in eine wild-romantische Landschaft aus Bergen, üppig bewachsenen Tälern und malerischen Felsküsten – wie gemacht für kleine und grosse Wanderungen. Ein besonders schönes Ziel sind die Polylimnio-Wasserfälle. Nach einem geruhsamen Spaziergang durch einen schattigen Wald können Sie sich im erfrischenden Nass der Wasserfälle abkühlen.
Die Küste der Peloponnes punktet mit einem abwechslungsreichen Mix aus Kies- und Sandstränden. Berühmt für ihren feinen Sand und die malerische Lage in einem Naturschutzgebiet ist die Ochsenbauchbucht – dank ihres seichten Wassers ebenfalls ideal für Familienferien auf der Peloponnes. Im Inland erheben sich bis zu 2.400m hohe Berge, die 20 Skigebiete beherbergen; je nach Jahreszeit können Sie in Ihren Ferien auf der Peloponnes also sogar Wintersport betreiben!
Beste Reisezeit
Das Klima im Süden Griechenlands ist mediterran, mit warmen bis heissen Sommern und milden Wintern. Zuverlässiger Sonnenschein und sommerlich warme Temperaturen machen die Monate Juni bis August ideal für Ferien an den Stränden der Peloponnes. Frühling und Herbst sind die beste Reisezeit für Kulturreisen und ausgedehnte Wanderungen.
Antike Stätten auf dem Peloponnes
Auf der Halbinsel liegen mehr bedeutende Ausgrabungen als in jeder anderen Region Griechenlands – alle innerhalb weniger Fahrstunden.
Olympia
Im Westen liegt die Wiege der Olympischen Spiele. Erhalten sind das Stadion mit seiner originalen Startlinie, die Palästra und die Werkstatt des Phidias. Das Museum zeigt den Hermes des Praxiteles und die Giebelfiguren des Zeustempels.
Mykene und Epidauros
Mykene mit dem Löwentor war das Zentrum einer Kultur, die tausend Jahre vor der klassischen Antike blühte. Wenige Fahrminuten entfernt steht in Epidauros das besterhaltene antike Theater Griechenlands: Ein vom Bühnenrand fallengelassenes Geldstück ist noch in der obersten der 55 Sitzreihen zu hören.
Nafplio und Monemvasia
Nafplio war die erste Hauptstadt des modernen Griechenland; über der Altstadt thront die venezianische Festung Palamidi mit ihren rund neunhundert Stufen. Weiter südlich klebt Monemvasia an einem Felsen im Meer – eine byzantinische Stadt, die vom Festland aus unsichtbar bleibt.
Die Mani
Der mittlere Finger der Halbinsel ist karg und eindrücklich: Wehrtürme aus Naturstein, Olivenhaine und Steilküsten. In den Höhlen von Diros führen Boote durch unterirdische Seen.
Strände, Anreise und Rundreise auf dem Peloponnes
Die Halbinsel verbindet Kultur und Küste enger als die meisten griechischen Ziele.
Die schönsten Buchten
Voidokilia im Südwesten bildet einen fast perfekten Kreis aus Sand zwischen zwei Landzungen und gilt als schönster Strand Griechenlands. Bei Methoni und Koroni liegen venezianische Festungen direkt am Wasser, im Osten reihen sich um Nafplio kleinere Kiesbuchten.
Anreise und Fortbewegung
Athen liegt gut anderthalb Fahrstunden von Korinth entfernt; über die Autobahn erreichen Sie Nafplio in zwei, Olympia in gut drei Stunden. Ein Mietwagen ist praktisch unverzichtbar – der öffentliche Verkehr verbindet die Ausgrabungsstätten nur unzureichend.
Wie viel Zeit Sie einplanen sollten
Für eine Rundreise mit den wichtigsten Stätten und einigen Badetagen sollten Sie zehn Tage rechnen. Wer nur einen Standort wählt, ist in Nafplio zentral: Mykene, Epidauros und Korinth liegen von dort im Tagesausflug.
Häufige Fragen zum Peloponnes
Olympia als Wiege der Spiele, Mykene mit dem Löwentor, das Theater von Epidauros, die venezianische Festung über Nafplio, die Felsenstadt Monemvasia und die Wehrtürme der Mani.
Über Athen: Korinth liegt gut anderthalb Fahrstunden vom Flughafen entfernt, Nafplio zwei, Olympia gut drei. Ein Mietwagen ist praktisch unverzichtbar, da der öffentliche Verkehr die Ausgrabungsstätten nur unzureichend verbindet.
Für eine Rundreise mit den wichtigsten Stätten und Badetagen rund zehn Tage. Wer einen Standort bevorzugt, wählt Nafplio – Mykene, Epidauros und Korinth liegen von dort im Tagesausflug.
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Ausflug auf die Insel Elafonisos
Simos Beach
Die Insel Elafonisos gehört geografisch gesehen zu den Ionischen Inseln. Von Vigklafia aus, welches zur Peloponnes gehört, erreichen Sie Elafonisos in ca. 15 Boots-Minuten. Die Bootsfahrt wird sich lohnen, denn auf der Insel gibt es einen Sandstrand, der schon fast an karibische Strände erinnert. Der Simos Beach ist zwei Kilometer lang und das Wasser schimmert in verschiedenen Blautönen. Das gleichnamige Städtchen Elafonisos, entspricht einem typischen griechischen Dorf. Die Häuser sind fast alle weiss, eng aneinander gebaut und ihre Dächer sind farbig.
Nach einem erlebnisreichen Badetag am Simos Beach, lädt der Hafen von Elafonisos zu einem gemütlichen Abendessen in authentischem Ambiente ein. In den Tavernen werden köstliche Spezialitäten und frischer Fisch serviert.
Badeferien auf Kreta
Entdecken Sie antike Stätten und geniessen Sie die Sonne an den langen Sandstränden.
Badeferien auf Santorini
Weisse Häuser, blaue Dächer und traumhafte Sonnenuntergänge - Willkommen auf Santorini!
Badeferien auf dem Peloponnes
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Die "Blume des Ostens" lockt mit goldfarbenen Sandstränden, malerischen Bergdörfern und weissen Klippen.
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