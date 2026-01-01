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Badeferien im Adrian Hoteles Jardines de Nivaria ab Schweiz

Im Süden von Teneriffa gelegen, nur 17 km vom Flughafen Reina Sofia entfernt, bietet dieses 5-Sterne Hotel alles, was es für den perfekten Strandurlaub braucht. Das Meer und der schöne Sandstrand befinden sich direkt vor der Türe und laden Sie ein, entspannte Stunden unter der Sonne Spaniens zu geniessen. Aber auch für sportliche Gäste gibt es unzählige Möglichkeiten, die Tage mit gemütlicher Anstrengung zu verbringen. Zum Hotel gehört auch eine abwechslungsreiche Gastronomie mit Restaurants und Bars, welche Sie mit nationalen und internationalen Gerichten verwöhnen.
Badeferien im Adrian Hoteles Jardines de Nivaria ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- spannende Art-Deco Architektur
- direkt am Sandstrand gelegen
- grosses Spa Angebot
- nationale und internationale Küche
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Heute erfolgt die Anreise nach Teneriffa und zu Ihrem Badeferienhotel.

2-7. Tag Adrian Hoteles Jardines de Nivaria

Nutzen Sie die vielen Freizeitangebote Ihres 5-Sterne Hotels um sich optimal zu entspannen und die Tage hier in vollen Zügen zu geniessen. Strahlende Sonne, blaues Meer, erfrischende Pools, spannende Aktivitäten und ein kulinarisches Angebot sondergleichen sorgen dafür, dass Sie nie mehr von hier weg wollen.

8. Tag Rückreise

Auch der schönste Urlaub endet irgendwann und Sie fliegen heute zurück in die Schweiz.

Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
Preisbeispiel
  • Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
  • Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
  • Unterbringung im Doppelzimmer Komfort
  • Verpflegung: Frühstück
Preisbeispiel mit Abreise am 24.06.2024

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

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