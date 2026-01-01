Badeferien im Adrian Hoteles Jardines de Nivaria ab Schweiz
Badeferien im Adrian Hoteles Jardines de Nivaria ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- spannende Art-Deco Architektur
- direkt am Sandstrand gelegen
- grosses Spa Angebot
- nationale und internationale Küche
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Heute erfolgt die Anreise nach Teneriffa und zu Ihrem Badeferienhotel.
2-7. Tag Adrian Hoteles Jardines de Nivaria
Nutzen Sie die vielen Freizeitangebote Ihres 5-Sterne Hotels um sich optimal zu entspannen und die Tage hier in vollen Zügen zu geniessen. Strahlende Sonne, blaues Meer, erfrischende Pools, spannende Aktivitäten und ein kulinarisches Angebot sondergleichen sorgen dafür, dass Sie nie mehr von hier weg wollen.
8. Tag Rückreise
Auch der schönste Urlaub endet irgendwann und Sie fliegen heute zurück in die Schweiz.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Doppelzimmer Komfort
- Verpflegung: Frühstück
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage