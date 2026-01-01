Badeferien im Adrian Hoteles Jardines de Nivaria ab Schweiz

Im Süden von Teneriffa gelegen, nur 17 km vom Flughafen Reina Sofia entfernt, bietet dieses 5-Sterne Hotel alles, was es für den perfekten Strandurlaub braucht. Das Meer und der schöne Sandstrand befinden sich direkt vor der Türe und laden Sie ein, entspannte Stunden unter der Sonne Spaniens zu geniessen. Aber auch für sportliche Gäste gibt es unzählige Möglichkeiten, die Tage mit gemütlicher Anstrengung zu verbringen. Zum Hotel gehört auch eine abwechslungsreiche Gastronomie mit Restaurants und Bars, welche Sie mit nationalen und internationalen Gerichten verwöhnen.