Adults Only Ferien – Entspannung und Erholung
Ferien für Ruhesuchende ohne Kinder vom Spezialisten
Unsere FAQ für Adults Only
Was sind Adults Only Hotels?
In Hotels für Erwachsene sind Gäste ab 18 Jahren oder in Ausnahmefällen auch ab 14 Jahren erlaubt. Diese Hotelkategorie richtet sich nur an Erwachsene und ist auf deren Bedürfnisse abgestimmt. Gäste erleben in einer kinderfreien Umgebung romantische Reisen und können einmal ungestört entspannen. Je nach Ausrichtung können Sie Ruhe, Erholung oder Party und Nachtleben anvisieren. Da die Interessen der Gäste ähnlich sind, kommt es weniger zu Problemen mit anderen Urlaubsgästen. Im günstigsten Fall können mit Gleichgesinnten Urlaubsbekanntschaften entstehen.
Wo können Sie Ferien für Erwachsene machen?
Hotels für Erwachsene gibt es fast überall. Ein Schwerpunkt befindet sich in der Karibik und im Indischen Ozean. Die wichtigsten Destinationen mit einer grossen Auswahl an Unterkünften sind die Dominikanische Republik, Mexiko, Jamaika, Mauritius, Kuba, Hurghada in Ägypten und die Kanarischen Inseln.
Was sind die Unterschiede zu anderen Hotels?
Dienstleistungen und Ausstattung der Hotels richten sich an Erwachsene. Dies betrifft sowohl das Animationsprogramm als auch die Angebote für Wellness, Spa und Sport. Auch das Essen ist ausschliesslich auf Erwachsene abgestimmt, weshalb es hier weniger Gerichte für Kinder gibt.
Badeferien in Ägypten
In Ägypten kommen nicht nur leidenschaftliche Taucher auf ihre Kosten, auch Badeferien Liebhaber schwärmen von der Destination.
Badeferien in Italien
Entdecken Sie das wunderschöne Italien mit erstklassigen Stränden und der weltbekannten Küche.
Badeferien auf Malta
In Malta wird Ihnen das grüne Hinterland gefallen, das klare Wasser und die geschichtsträchtige Hauptstadt Valletta.
Badeferien in Spanien
In Spanien begrüssen Sie lange Sandstrände, bezaubernde Inseln und niedliche Dörfchen.
Badeferien in der Türkei
Es erwarten Sie Kulinarische Köstlichkeiten, herrliche Landschaften sowie weiche Sandstrände.
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