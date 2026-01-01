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Adults Only Ferien – Entspannung und Erholung

Ferien für Ruhesuchende ohne Kinder vom Spezialisten

Bei uns finden Sie weltweit zahlreiche Luxushotels für Ferien zu zweit. Die Unterkünfte in unserem Angebot richten sich an Erwachsene, die eine exklusive Erholung wünschen und sich eine ruhige Auszeit gönnen wollen. Sie profitieren von unserem Angebot an Spa und Wellness in Erwachsenenhotels und erleben eine wohltuende Erholungspause. In unseren Hotels für Adults können Sie Ihrem Lieblingssport nachgehen, sich kulinarisch verwöhnen und einfach mal die Seele baumeln lassen. Gönnen Sie sich doch eine Auszeit vom Alltag und erleben Sie einzigartige Ferien. Fragen Sie unsere Spezialisten, die Ihnen gerne Ihre individuelle Reise für Erwachsene zusammenstellen.

Unsere FAQ für Adults Only

Was sind Adults Only Hotels?

In Hotels für Erwachsene sind Gäste ab 18 Jahren oder in Ausnahmefällen auch ab 14 Jahren erlaubt. Diese Hotelkategorie richtet sich nur an Erwachsene und ist auf deren Bedürfnisse abgestimmt. Gäste erleben in einer kinderfreien Umgebung romantische Reisen und können einmal ungestört entspannen. Je nach Ausrichtung können Sie Ruhe, Erholung oder Party und Nachtleben anvisieren. Da die Interessen der Gäste ähnlich sind, kommt es weniger zu Problemen mit anderen Urlaubsgästen. Im günstigsten Fall können mit Gleichgesinnten Urlaubsbekanntschaften entstehen.

Wo können Sie Ferien für Erwachsene machen?

Hotels für Erwachsene gibt es fast überall. Ein Schwerpunkt befindet sich in der Karibik und im Indischen Ozean. Die wichtigsten Destinationen mit einer grossen Auswahl an Unterkünften sind die Dominikanische Republik, Mexiko, Jamaika, Mauritius, Kuba, Hurghada in Ägypten und die Kanarischen Inseln.

Was sind die Unterschiede zu anderen Hotels?

Dienstleistungen und Ausstattung der Hotels richten sich an Erwachsene. Dies betrifft sowohl das Animationsprogramm als auch die Angebote für Wellness, Spa und Sport. Auch das Essen ist ausschliesslich auf Erwachsene abgestimmt, weshalb es hier weniger Gerichte für Kinder gibt.

Badeferien in Ägypten

In Ägypten kommen nicht nur leidenschaftliche Taucher auf ihre Kosten, auch Badeferien Liebhaber schwärmen von der Destination.

Badeferien in Deutschland

Luxus, Entspannung und Natur an Deutschlands Küsten und Inseln.

Badeferien in Griechenland

Die griechischen Inseln bieten alles für perfekte Badeferien.

Badeferien in Italien

Entdecken Sie das wunderschöne Italien mit erstklassigen Stränden und der weltbekannten Küche.

Badeferien auf den Kapverden

Verbringen Sie traumhafte Badeferien an weissen langen Sandstränden. 

Badeferien in Kroatien

Verbringen Sie Badeferien an sauberen Stränden und romantischen Badebuchten.

Badeferien auf Malta

In Malta wird Ihnen das grüne Hinterland gefallen, das klare Wasser und die geschichtsträchtige Hauptstadt Valletta.

Badeferien in Portugal

Bei einer Reise nach Portugal entdecken Sie bezaubernde Sandstrände und kleine Buchten.

Badeferien in Spanien

In Spanien begrüssen Sie lange Sandstrände, bezaubernde Inseln und niedliche Dörfchen.

Badeferien in der Türkei

Es erwarten Sie Kulinarische Köstlichkeiten, herrliche Landschaften sowie weiche Sandstrände.

Badeferien auf Zypern

Auf Zypern werden Sie wunderschöne Badeferientage an weissen Stränden verbringen.

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