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strandreisen
Kroatien

Kroatien Strandferien vom Spezialisten

Traumhafte Küsten und abwechslungsreiches Inland

Die Vielfalt der Möglichkeiten in Kroatien sind grenzenlos. Der Plitvicer Seen- und der Krka Nationalpark bieten ein Wasser-und Farbenspiel, dass Jeden Naturliebhaber begeistert. Die Städte Dubrovnik und Zagreb versprühen Lebensfreude und Gelassenheit zugleich. Die kleinen Kroatischen Inseln warten mit goldigen Sandstränden, herrlich klarem Wasser und viel Sonnenschein auf ihre Besucher. 

Icon map8 Tage
Badeferien im Amadria Park Hotel Jure
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: modernes Lifestyle Hotel, Solaris Aquapark, direkte Strandlage, "En vogue beach club"
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Icon map8 Tage
Badeferien im Aminess Grand Azur Hotel
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: ruhige idyllische Lage, Strand mit blauer Flagge, wunderschöne Ausblicke aufs Meer, schöne und moderne...
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Icon map8 Tage
Badeferien im Aminess Maestral Hotel
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: grosser Wellnessbereich, familienfreundlich, Infinity-Pool, TOP Sportangebot
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Icon map8 Tage
Badeferien im Grand Park Hotel Rovinj
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: 3000 qm luxuriöses Spa, Blick auf die Altstadt, Nähe zur romantischen Stadt Rovinj, Infinity-Pool
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Icon map8 Tage
Badeferien im Maslina Resort
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: einzigartiges Designer Hotel , Beach Bar, Pharomatiq Spa, luxuriöse Zimmer, Suiten und Villas
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Icon map8 Tage
Badeferien im Romana Beach Resort
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: Nähe zu Makarska, direkte Strandlage, grosse Poolanlage
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Icon map8 Tage
Badeferien im Sun Gardens Dubrovnik Resort
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: preisgekröntes Spa, grosses Sportangebot, einzigartiger Blick auf das Meer, hervorragende Kulinarik
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Icon map8 Tage
Badeferien im Valamar Collection Marea Suites
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: Luxus-Familienferien, Nähe zu Poreč, Infinity- Pool, direkt am Strand
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte

Die Küste und die Buchten Kroatiens gehören zu den schönsten überhaupt

Badeferien an wunderschönen Stränden und Buchten 

Kroatien, das zu den angesagtesten Reisezielen Europas zählt, lockt mit seinen wunderbaren Stränden und Buchten und dem spannenden Inland. Die Kroaten gelten als fantastische Gastgeber und es erwarten Sie kulinarische Highlights. Die unglaubliche Küste und die 1185 Inseln (nur 66 davon sind Bewohnt) laden zum Sonnenbaden ein. Wir kennen die schönsten Inseln und unsere Spezialisten geben ihr Wissen gerne an Sie weiter. 

Küstentraum

Die langgezogene Küste von Kroatien liegt auf der Nordseite des adriatischen Meeres. Segler kommen dank einer stetigen Briese und idyllischen Häfen auf ihre Kosten. Die herrlichen Buchten mit ihrem klarblauen Meer und das mediterrane Klima laden zum Baden und Verweilen ein. Im Nordwesten ist die Halbinsel Istrien zu finden, die mit ihren wunderschönen Kiesstränden verzaubert. In Dalmatien, dem untersten Spitz Kroatiens, sind mit den Städten Zadar, Split und Dubrovnik die Orte, mit am meisten Action versprechen. 

Das Inland

Kroatiens Inland zeigt sich von einer sehr vielfältigen Seite mit kontinentalem Klima. Entdecken Sie das Landesinnere beim Radfahren, Klettern, Kanufahren oder zu Fuss in einem der sieben hervorragenden Nationalparks. In den dichten Wäldern des Plitvice-Nationalparks sind neben Reptilien und Vögeln auch Wölfe, Bären und Hirsche anzutreffen. Zagreb, die Hauptstadt von Kroatien, bietet von schöner Architektur, ausgezeichneter Gastronomie bis hin zu spannender Kultur für jeden Gast das Richtige. 

Beste Reisezeit

Kroatien ist am besten zwischen Mai - Oktober zu bereisen. In den Monaten Juli und August ist in Kroatien Hochsommer und es kann sehr heiss werden. Ihre Badeferien verbringen Sie in Kroatien am Besten in den Monaten Juni bis August.

Hvar

Trauminsel in der Adria

Hvar liegt vor der dalmatinischen Küste und ist nur mit der Fähre erreichbar. Die Insel ist sehr grün und dicht bewachsen. Überall auf der Insel treffen Sie Pinienbäume und Olivenhaine an. Die Stadt Hvar ist sehr romantisch und im Sommer ein absoluter "Place to be". Die Gässchen sind von pinken und roten Blumen bewachsen und Sie haben die Möglichkeit, sich in vielen Gässchen zu setzen und ein Gläschen Wein oder einen Kaffee zu trinken.

Es werden ausgiebige Partys gefeiert und in vielen Bars wird Livemusik gespielt. Die schönsten Strände und Badebuchten sind überall auf der Insel verteilt und Sie finden diese am besten, wenn Sie mit dem Auto oder einem Roller unterwegs sind. Natürlich können Sie auch Boote mieten und an Badebuchten fahren, an die Sie nur mit dem Boot gelangen. Vom hellblauen und klaren Wasser, dem warmen Wetter, den charmanten Dörfern und vom guten Essen, werden Sie noch lange schwärmen. Wir freuen uns, wenn wir Sie bei Ihrer Ferienplanung für Kroatien unterstützen dürfen.

Badeferien in Ägypten

In Ägypten kommen nicht nur leidenschaftliche Taucher auf ihre Kosten, auch Badeferien Liebhaber schwärmen von der Destination.

Badeferien in Deutschland

Luxus, Entspannung und Natur an Deutschlands Küsten und Inseln.

Badeferien in Griechenland

Die griechischen Inseln bieten alles für perfekte Badeferien.

Badeferien in Italien

Entdecken Sie das wunderschöne Italien mit erstklassigen Stränden und der weltbekannten Küche.

Badeferien auf den Kapverden

Verbringen Sie traumhafte Badeferien an weissen langen Sandstränden. 

Badeferien in Kroatien

Verbringen Sie Badeferien an sauberen Stränden und romantischen Badebuchten.

Badeferien auf Malta

In Malta wird Ihnen das grüne Hinterland gefallen, das klare Wasser und die geschichtsträchtige Hauptstadt Valletta.

Badeferien in Portugal

Bei einer Reise nach Portugal entdecken Sie bezaubernde Sandstrände und kleine Buchten.

Badeferien in Spanien

In Spanien begrüssen Sie lange Sandstrände, bezaubernde Inseln und niedliche Dörfchen.

Badeferien in der Türkei

Es erwarten Sie Kulinarische Köstlichkeiten, herrliche Landschaften sowie weiche Sandstrände.

Badeferien auf Zypern

Auf Zypern werden Sie wunderschöne Badeferientage an weissen Stränden verbringen.

Istrien, Dalmatien oder die Inseln?

Kroatiens Küste zerfällt in klar unterscheidbare Abschnitte. Istrien im Norden ist mit dem Auto am schnellsten erreichbar, italienisch geprägt und für Trüffel, Olivenöl und die Küstenstädtchen Rovinj und Poreč bekannt. Dalmatien im Süden bietet die eindrücklicheren Kulissen: Split mit dem Diokletianspalast, Dubrovnik als Unesco-Welterbe und die Krka-Wasserfälle.

Vor der Küste liegen über tausend Inseln. Hvar ist die belebteste, Brač mit dem Zlatni Rat der bekannteste Strand, Vis die ursprünglichste. Die Kornaten sind als Nationalpark geschützt und vor allem Segelrevier.

Von Mai bis Oktober. Juni und September sind ideal – warmes Meer bei 23 bis 25 Grad, angenehme Lufttemperaturen und weniger Andrang als im Juli und August, wenn Dubrovnik und Hvar sehr voll werden.

Istrien für kurze Anreise mit dem Auto, Kulinarik und ruhigere Ferien. Dalmatien für die spektakuläreren Landschaften, klareres Wasser und die grossen Sehenswürdigkeiten Split und Dubrovnik. Für eine erste Reise empfehlen wir Dalmatien.

Nur wenige – die Küste ist überwiegend kiesig oder felsig, was für aussergewöhnlich klares Wasser sorgt. Badeschuhe sind zu empfehlen. Sandiger sind der Zlatni Rat auf Brač und einzelne Buchten auf Rab und der Halbinsel Pelješac.

Sehr. Die zerklüftete Küste mit über tausend Inseln, geschützten Buchten und kurzen Distanzen gilt als eines der besten Segelreviere Europas. Yachten mit Skipper sind ab Split, Trogir oder Dubrovnik verfügbar.

Per Direktflug nach Split, Dubrovnik, Zadar oder Pula in rund eineinhalb Stunden. Istrien ist ab der Schweiz auch mit dem Auto in sieben bis acht Stunden erreichbar, was für Familien mit Gepäck oft die bequemere Wahl ist.

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