Die Küste und die Buchten Kroatiens gehören zu den schönsten überhaupt

Badeferien an wunderschönen Stränden und Buchten

Kroatien, das zu den angesagtesten Reisezielen Europas zählt, lockt mit seinen wunderbaren Stränden und Buchten und dem spannenden Inland. Die Kroaten gelten als fantastische Gastgeber und es erwarten Sie kulinarische Highlights. Die unglaubliche Küste und die 1185 Inseln (nur 66 davon sind Bewohnt) laden zum Sonnenbaden ein. Wir kennen die schönsten Inseln und unsere Spezialisten geben ihr Wissen gerne an Sie weiter.

Küstentraum

Die langgezogene Küste von Kroatien liegt auf der Nordseite des adriatischen Meeres. Segler kommen dank einer stetigen Briese und idyllischen Häfen auf ihre Kosten. Die herrlichen Buchten mit ihrem klarblauen Meer und das mediterrane Klima laden zum Baden und Verweilen ein. Im Nordwesten ist die Halbinsel Istrien zu finden, die mit ihren wunderschönen Kiesstränden verzaubert. In Dalmatien, dem untersten Spitz Kroatiens, sind mit den Städten Zadar, Split und Dubrovnik die Orte, mit am meisten Action versprechen.

Das Inland

Kroatiens Inland zeigt sich von einer sehr vielfältigen Seite mit kontinentalem Klima. Entdecken Sie das Landesinnere beim Radfahren, Klettern, Kanufahren oder zu Fuss in einem der sieben hervorragenden Nationalparks. In den dichten Wäldern des Plitvice-Nationalparks sind neben Reptilien und Vögeln auch Wölfe, Bären und Hirsche anzutreffen. Zagreb, die Hauptstadt von Kroatien, bietet von schöner Architektur, ausgezeichneter Gastronomie bis hin zu spannender Kultur für jeden Gast das Richtige.

Beste Reisezeit

Kroatien ist am besten zwischen Mai - Oktober zu bereisen. In den Monaten Juli und August ist in Kroatien Hochsommer und es kann sehr heiss werden. Ihre Badeferien verbringen Sie in Kroatien am Besten in den Monaten Juni bis August.