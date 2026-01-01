Ferien in Italien - Reisen vom Spezialisten
Traumhafte Badeferien an Italiens Küsten
Badeferien auf Sardinien
Karibisches Flair im Mittelmeer - Sardinien überzeugt mit schneeweissen Stränden und türkisblauem Wasser.
Bella Italia - Entdecken Sie Italien
Italiens Städte
Eine Reise nach Italien ist für Städteliebhaber goldrichtig. In Venedig schmücken prunkvolle Palazzi das Ufer des Canal Grande. Der Markusdom, die Rialtobrücke, der Dogenpalast und viele weitere opulente Bauwerke prägen das romantische Stadtbild. Norditaliens Wirtschaftsmetropole Mailand ist Treffpunkt für Mode- und Designliebhaber aus der ganzen Welt. Auch der Dom und der berühmte Operntempel Scala sind einen Besuch wert. Der Schiefe Turm von Pisa oder die berühmten Uffizien in Florenz verlocken zu einem Städtetrip in die Toskana.
Die Fülle an Sehenswürdigkeiten in der Hauptstadt Rom ist gewaltig. Vom Petersdom im Vatikan über das Kolosseum bis hin zur Spanischen Treppe – kaum eine zweite Stadt hat so viel Geschichte zu bieten. Liguriens Hauptstadt Genua ist perfekter Ausgangspunkt, um eine Städtereise mit Ferien am Meer zu verbinden. Wer zudem in Italien wandern in gebirgigen Höhen mit Kultur und Badefreuden kombinieren möchte, findet hier eine Vielzahl an Möglichkeiten.
Schönsten Reiseziele entlang der italienischen Küste
Apulien findet man auf der Landkarte im berühmten Stiefelabsatz. Dank endloser Strände ist die südliche Region Italiens für Ferien am Meer eine gute Wahl. Nahe der Hauptstadt Bari befindet sich zudem eine UNESCO-Weltkulturerbestätten: die mysteriöse Festung Castel del Monte. Auf Sizilien, der grössten Insel des Mittelmeeres, locken Traumstrände wie der Vito lo Capo und Marina di Ragusa. Zu den Haupt-Attraktionen zählt auch der höchste aktive Vulkan Europas - der Ätna. Traumhafte weisse Sandstrände findet man in seinen Ferien in Italien auch an der toskanischen Küste: gemeint sind die Spiagge Bianche di Vada.
Die Toskana begeistert zudem durch ihre heissen Quellen: z.B. im Ort Bagni San Filippo oder im stufenartigen Wasserfall Cascate del Mulino. Zu den Klassikern zählen Küstenabschnitte an der Adria wie Lido di Jesolo, Bibione oder Rimini.
Aktivitäten
Für alle, die gerne wandern, hält Italien eine riesige Auswahl an Destinationen bereit, so z.B. in den Cinque Terre. Die ligurische Küste mit ihren Perlen Portofino, Sestri Levante und Levanto zählt zu den schönsten Wandergebieten Italiens. Höhepunkt ist dabei die Tour von Riomaggiore nach Portovenere. Kulinarische Ausflüge erwarten sie z.B. in der Toskana. Von Florenz aus können Sie auf Ihrer Italien Reise Verkostungstouren in das hügelige Hinterland buchen, wo leckere Schinken oder Weine zum Probieren angeboten werden.
Zu den Attraktionen Venedigs zählen nicht nur Gondelfahrten, sondern auch Bootstouren auf die Inseln in der Lagune, z.B. nach Torcello, Murano und Burano. Stand-up-Paddling, Jetski fahren oder schnorcheln ist in Italiens Baderegionen an den meisten Stränden möglich. Auf Sizilien oder den umliegenden Inseln gibt es zudem mehrere Tauchgebiete. Veranstalter befinden sich in Gebieten wie Taormina, San Vito Lo Capo, Pantelleria oder auch auf den Ägadischen und Äolischen Inseln. Häufig lassen sich Ausflüge und Aktivitäten direkt über die Hotels in Italien buchen.
Beste Reisezeit
Die beste Zeit für eine Reise nach Italien ist regionsabhängig. Zwischen April und Juni ist das Wetter allerorten angenehm warm. Im Sommer steigen die Durchschnittstemperaturen im Landesinneren sowie im Süden auf bis zu 30°C – perfekt für Badeferien in Italien. Die Winter in Oberitalien hingegen laden z.B. in Südtirol zum Skilaufen ein. Dank des mediterranen Klimas bieten sich die milden Temperaturen im Frühjahr und Herbst für Städte- oder Aktivurlauber an.
La dolce vita
Italienische Küche entdecken
Die italienische Küche ist in der ganzen Welt bekannt und werden auch auf der ganzen Welt zubereitet. Pasta und Pizza in aller Art zählen zu den wohl bekanntesten Gerichten und geniessen eine hohe Beliebtheit. In Italien werden Sie vorzüglich Essen, die passenden Weine geniessen und das wunderbare Gelati geniessen. In praktisch jeder Region gibt es kulinarische Höhepunkte und Hochburgen. Italien ist ein so wunderschönes und abwechslungsreiches Land und bietet sich zu jeder Jahreszeit als Reisedestination an und wird Sie mit saisonalen Gerichten verzaubern.
Wo in Italien ans Meer?
Italien hat rund 7500 Kilometer Küste, und die Regionen spielen unterschiedliche Stärken aus. Sardinien steht für türkises Wasser und Granitbuchten, Sizilien verbindet Strand mit Tempeln, Ätna und einer eigenständigen Küche. Apulien im Absatz des Stiefels ist die Entdeckung der letzten Jahre: weisse Städte, Olivenhaine, Trulli und lange Strände an Adria und Ionischem Meer.
Klassischer und belebter sind die Amalfiküste mit ihren Steilhängen und die Toskana mit Pinienwäldern hinter breiten Sandstränden. Für Familien eignen sich die flach abfallenden Strände der Adria, für Ruhesuchende der Gargano oder der Cilento.
Von Mai bis Oktober. Juni und September sind ideal: warmes Meer, angenehme Temperaturen und weniger Andrang. Im August sind italienische Ferien, was Strände füllt und Preise auf den Höchststand treibt.
Die Adriaküste in der Emilia-Romagna und den Marken mit flach abfallenden Sandstränden und familienorientierten Hotels. Auch die Costa Rei auf Sardinien und der Gargano in Apulien funktionieren gut mit Kindern.
Die Kombination aus Küste und Kultur: weisse Städte wie Ostuni, die Trulli von Alberobello als Unesco-Welterbe, das Barock von Lecce und lange Strände an zwei Meeren. Preislich liegt Apulien unter Sardinien und der Amalfiküste.
Sardinien für Strände und Wasserfarben, Sizilien für Vielfalt aus Kultur, Vulkan und Küche. Wer vor allem baden möchte, wählt Sardinien; wer Ferien mit Rundreise verbinden will, ist auf Sizilien besser aufgehoben.
Auf den Inseln und in Apulien ja, da die schönsten Buchten und Dörfer abseits liegen. An der Amalfiküste ist der Bus oder das Boot oft praktischer, weil Parkplätze knapp und die Küstenstrasse im Sommer überlastet ist.
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