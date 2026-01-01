Karibik – Trockenzeit unter Palmen

Von Dezember bis April erlebt die Karibik ihre beste Zeit: 28 bis 30 Grad, kaum Regen und ein rund 27 Grad warmes Meer. Ob Badeferien in der Dominikanischen Republik, Oldtimer und Lebensfreude auf Kuba oder Inselhüpfen – die Flugzeit ab Zürich beträgt rund 10 Stunden. Einen Überblick gibt unsere Karibik-Seite.

Costa Rica – Trockenzeit im Naturparadies

Von Dezember bis April herrscht in Costa Rica Trockenzeit – ideal, um Vulkane, Nebel- und Regenwälder zu erkunden und anschliessend an der Pazifikküste bei rund 30 Grad zu baden. Faultiere, Tukane und Affen gibt es unterwegs dazu. Die Flugzeit ab Zürich beträgt rund 12 Stunden. Mehr im Guide zur besten Reisezeit für Costa Rica.

Mexiko – Maya-Kultur und Karibikstrände

Auf der Halbinsel Yucatán dauert die Trockenzeit von etwa Dezember bis April: um 28 Grad, türkisblaues Meer und dazu Maya-Stätten wie Chichén Itzá oder Tulum. Die Flugzeit ab Zürich beträgt rund 11 Stunden. Mehr im Guide zur besten Reisezeit für Mexiko.

Südamerika – Sommer auf der Südhalbkugel

Von Dezember bis Februar ist auf der Südhalbkugel Hochsommer – die beste Zeit für Patagonien, die Nationalpärke Chiles und Argentiniens oder Badeferien an Brasiliens Stränden. Wer dem Winter richtig entfliehen will, findet auf unserer Südamerika-Seite Inspiration für die grosse Reise.