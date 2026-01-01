Wintersonne – warme Reiseziele im Dezember, Januar und Februar
Wo ist es warm, wenn bei uns Winter ist?
Unsere Reisespezialistinnen und -spezialisten planen Ihre Reise persönlich – kostenlos und unverbindlich.Beratung anfragen
Karibik – Trockenzeit unter Palmen
Von Dezember bis April erlebt die Karibik ihre beste Zeit: 28 bis 30 Grad, kaum Regen und ein rund 27 Grad warmes Meer. Ob Badeferien in der Dominikanischen Republik, Oldtimer und Lebensfreude auf Kuba oder Inselhüpfen – die Flugzeit ab Zürich beträgt rund 10 Stunden. Einen Überblick gibt unsere Karibik-Seite.
Costa Rica – Trockenzeit im Naturparadies
Von Dezember bis April herrscht in Costa Rica Trockenzeit – ideal, um Vulkane, Nebel- und Regenwälder zu erkunden und anschliessend an der Pazifikküste bei rund 30 Grad zu baden. Faultiere, Tukane und Affen gibt es unterwegs dazu. Die Flugzeit ab Zürich beträgt rund 12 Stunden. Mehr im Guide zur besten Reisezeit für Costa Rica.
Mexiko – Maya-Kultur und Karibikstrände
Auf der Halbinsel Yucatán dauert die Trockenzeit von etwa Dezember bis April: um 28 Grad, türkisblaues Meer und dazu Maya-Stätten wie Chichén Itzá oder Tulum. Die Flugzeit ab Zürich beträgt rund 11 Stunden. Mehr im Guide zur besten Reisezeit für Mexiko.
Südamerika – Sommer auf der Südhalbkugel
Von Dezember bis Februar ist auf der Südhalbkugel Hochsommer – die beste Zeit für Patagonien, die Nationalpärke Chiles und Argentiniens oder Badeferien an Brasiliens Stränden. Wer dem Winter richtig entfliehen will, findet auf unserer Südamerika-Seite Inspiration für die grosse Reise.
Malediven – Hochsaison im Inselparadies
Von Dezember bis April sorgt der Nordost-Monsun auf den Malediven für die sonnigste Zeit des Jahres: ruhige See, klares Wasser und rund 30 Grad – perfekt für Badeferien, Schnorcheln und Flitterwochen. Beliebte Resorts und Wasservillen sind über die Festtage früh ausgebucht. Die Flugzeit ab Zürich beträgt rund 10 Stunden. Mehr im Guide zur besten Reisezeit für die Malediven.
Thailand – Andamanensee in Bestform
An der Andamanenküste um Phuket, Khao Lak und Krabi herrscht von November bis April Trockenzeit: 31 bis 33 Grad, ruhige See und lange Sonnentage. Dazu locken thailändische Küche, Tempel und tropische Inselwelten. Die Flugzeit nach Bangkok beträgt rund 11 Stunden. Mehr im Guide zur besten Reisezeit für Thailand und auf unserer Thailand-Seite.
Sri Lanka – Hochsaison an der West- und Südküste
Von Dezember bis März herrscht an Sri Lankas West- und Südküste Trockenzeit: um 30 Grad, ruhigeres Meer und beste Bedingungen für die Kombination aus Rundreise und Badeferien – vom Kulturdreieck über das Hochland bis an die Strände des Südens. Die Flugzeit ab Zürich beträgt rund 9 bis 10 Stunden. Mehr im Guide zur besten Reisezeit für Sri Lanka.
Vietnam – trockener Süden für Rundreise und Strand
In Südvietnam dauert die Trockenzeit von etwa Dezember bis April: Das Mekongdelta, Saigon und die Badeinsel Phu Quoc zeigen sich bei rund 30 Grad von ihrer besten Seite. Wer das ganze Land bereisen möchte, plant den Badeteil deshalb im Süden ein. Mehr im Guide zur besten Reisezeit für Vietnam.
Dubai – Wintersonne mit Stadterlebnis
Im Winter zeigt sich Dubai von seiner angenehmsten Seite: um 25 Grad, ideal für Strandtage, Wüstensafaris und Sightseeing ohne Sommerhitze. Mit rund 6 Stunden Flug und geringer Zeitverschiebung ist das Emirat eines der unkompliziertesten Wintersonne-Ziele – auch für eine einzelne Woche. Mehr auf unserer Dubai-Seite.
Oman – mildes Winterklima zwischen Wüste und Meer
Der Winter ist die beste Reisezeit für das Sultanat: Bei angenehmen 25 bis 28 Grad lassen sich Maskat, die Wüste und die Wadis erkunden – und an den Stränden entspannen. Die Flugzeit ab Zürich beträgt rund 6 bis 7 Stunden. Mehr auf unserer Oman-Seite.
Kap Verde – ewiger Sommer im Atlantik
Auf den Kapverden ist es auch im Winter zuverlässig warm: um 25 Grad, dazu Passatwind, Atlantikwellen und kilometerlange Strände auf Sal und Boa Vista. Mit rund 6 bis 7 Stunden Flug und geringer Zeitverschiebung eine der nächstgelegenen Wintersonne-Destinationen mit Badegarantie. Mehr bei unseren Spezialisten für Kapverden-Ferien.
Kanaren und Ägypten – milde Wintersonne mit kurzer Anreise
Für ein paar Tage Sonne ohne Langstreckenflug bieten sich die Kanaren an: Im Winter sind es tagsüber milde Temperaturen um 21 Grad – ideal zum Wandern und Entspannen, fürs Baden braucht es etwas Abhärtung. Auch Ägypten am Roten Meer lockt im Winter mit viel Sonne und erstklassigen Tauchrevieren. Beide Ziele sind in rund 4 bis 5 Stunden erreichbar. Unsere Strandferien-Spezialisten beraten Sie gerne, etwa zu Ägypten oder Spanien.
Häufige Fragen zur Wintersonne
Am wärmsten ist es im Dezember in Südostasien und am Indischen Ozean: An Thailands Andamanenküste werden 31 bis 33 Grad erreicht, auf den Malediven konstant um 30 Grad. Die Karibik liegt bei 28 bis 30 Grad. Auf der Südhalbkugel – etwa in Südafrika, Australien oder Südamerika – herrscht im Dezember zudem Hochsommer.
Die schnellste Wintersonne ab der Schweiz bieten die Kanaren mit rund 4 bis 5 Stunden Flug und milden Temperaturen um 21 Grad sowie Ägypten am Roten Meer. Verlässliches Badewetter finden Sie in Dubai (rund 6 Stunden) und auf den Kapverden (rund 6 bis 7 Stunden). Beratung dazu erhalten Sie bei unseren Strandferien-Spezialisten.
Die Klassiker für die Festtage sind die Karibik, die Malediven und Thailand – überall herrscht dann Trockenzeit und Hochsaison. Genau deshalb gilt: so früh wie möglich buchen, denn beliebte Hotels und Wasservillen sind über Weihnachten und Neujahr oft viele Monate im Voraus ausgebucht. Kontaktieren Sie uns am besten frühzeitig für Ihre Festtagsferien.
Von Dezember bis April herrscht in vielen Tropenzielen Trockenzeit: in der Karibik, auf den Malediven, an Thailands Andamanenküste sowie in Costa Rica und auf der mexikanischen Halbinsel Yucatán. Welche Destination zu welchem Monat passt, zeigt unsere Übersicht Reiseziele nach Monat und Saison.
Weihnachten & Silvester in der Ferne
Malediven, Karibik oder Thailand: Die Festtags-Hochsaison ist jetzt buchbar – die besten Resorts sind früh weg.
Kirschblüte in Japan
Die Sakura-Zeit ist die begehrteste Reisezeit Japans – jetzt planen und Wunschtermin sichern.
Antarktis: die Saison beginnt
Ab November starten die Expeditionsschiffe – unsere Spezialisten kennen die aktuellen Restplätze.
Reisen im Camper
Komfortabel und trotzdem maximal flexibel auf zu neuen Entdeckungen mit dem Wohnmobil!
Das könnte Sie auch interessieren
- Badeferien im November
- Badeferien im Oktober
- Wohin reisen im Juni? Die besten Fernreiseziele
- Wohin reisen im Oktober? Die besten Fernreisezi…
- Wohin reisen im Juli? Die besten Fernreiseziele
- Wohin reisen im August? Die besten Fernreisezie…
- Wohin reisen im Februar? Die besten Fernreisezi…
- Wohin reisen im September? Die besten Fernreise…
- Wohin reisen im November? Die besten Fernreisez…
- Wohin reisen im Dezember? Die besten Fernreisez…
- Wohin reisen im März? Die besten Fernreiseziele
- Wohin reisen im Januar? Die besten Fernreisezie…