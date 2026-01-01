Menorca Reisen
Kilometerlange Sandstrände und traumhafte Wanderwege
Badeferien im Hotel Meliá Cala Galdana
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: Direkt an einem der schönsten Strände der Insel, Verschiedene Restaurants, mit tollem Blick auf die...
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im Insotel Punta Prima Prestige Suites & Spa
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: luxuriöse Suiten, z. T. mit Privatpool, Miniclub für Kinder von 2 bis 16 Jahren, grosses Sportangebot,...
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im Royal Son Bou Family Club
ab CHF 1536.– / pro Person
ab/bis Schweiz
Highlights: Beliebte Appartementanlage für Familien, Unmittelbar an der Badebucht Playa Son Bou, Umfangreiches...
8 Tage / 7 Nächte
Das Badeferienparadies Menorca
Eine Insel, die begeistert – Menorca
Um die traumhafte Natur Menorcas aus einer ganz besonderen Perspektive zu erleben, ist eine Bootsfahrt entlang der Küste empfehlenswert. Alternativ können Sie auch mit einem Kajak die Strände Menorcas erkunden. Menorca wurde von der UNESO zum Biosphärenreservat erklärt, weswegen Sie sich darauf freuen können, im Rahmen von Wanderungen und Radtouren tolle ursprüngliche Landschaften zu bewundern. Sehr beliebt ist zum Beispiel der historisch bedeutsame Pferdeweg Camí de Cavalls – 185 Kilometern lang, führt er Sie zu zahlreichen traumhaften Orten.
Auf Menorca gibt es immer etwas zu entdecken
Neben der atemberaubenden Natur Menorcas fasziniert auch die Geschichte der Insel. Insbesondere die zahlreichen Feste auf Menorca sind spannend und bieten Ihnen einen umfassenden Einblick in die Kultur der Insel. Da es eine inseleigene Pferderasse auf Menorca gibt, sind Pferde hier allgegenwärtig und spielen auch bei vielen Dorffesten eine Hauptrolle. Falls Sie während Ihrer Ferien auf Menorca zusätzlich zu einer paradiesischen Natur auch reizvolle Städte kennenlernen möchten, lohnen sich Mahõn und Ciutadella an der Küste ganz besonders.
Maó und Ciutadella: Inselgeschichte aus dem 18. Jahrhundert
Menorca blickt auf eine bewegte Vergangenheit zurück: Im 18. Jahrhundert wechselte die Insel mehrmals zwischen britischer, französischer und spanischer Herrschaft – ein Erbe, das bis heute das Gesicht Menorcas prägt. Die Briten verlegten die Hauptstadt von Ciutadella nach Maó, dessen imposanter Naturhafen zu den grössten des Mittelmeers zählt. Bei einem Spaziergang durch die Gassen von Maó entdecken Sie elegante Stadthäuser mit britisch anmutenden Fassaden, lebhafte Märkte und eine traditionsreiche Gin-Destillerie, deren Handwerk ebenfalls auf das 18.
Jahrhundert zurückgeht. Ciutadella hingegen verzaubert mit seiner mittelalterlich geprägten Altstadt, Adelspalästen und einer malerischen Hafenbucht, in der abends die Restaurants ihre Tische unter freiem Himmel decken. Wer noch tiefer in die Vergangenheit eintauchen möchte, besucht eines der talayotischen Monumente aus prähistorischer Zeit, die über die ganze Insel verstreut liegen. Beide Städte lassen sich bequem als Tagesausflug in Ihre Menorca Ferien einplanen und zeigen eine Seite der Insel, die weit über Strandferien hinausgeht.
Traumbuchten im Süden, Genuss im Norden
Die berühmtesten Postkartenmotive Menorcas liegen an der Südküste: Buchten wie die Cala Macarella oder die Cala Turqueta begeistern mit feinem, hellem Sand, pinienbewachsenen Felshängen und türkis schimmerndem Wasser – viele dieser Calas erreichen Sie zu Fuss über den Küstenwanderweg Camí de Cavalls, was den Badetag mit einem Naturerlebnis verbindet. Ganz anders zeigt sich der Norden: Die Küste ist wilder und dünner besiedelt, und im Fischerdorf Fornells geniessen Sie in den Hafenrestaurants die Caldereta de Llagosta, den traditionellen Langusteneintopf der Insel.
Da Menorca als Biosphärenreservat behutsam mit dem Tourismus umgeht, bleiben viele Strände auch in der Hochsaison erstaunlich ursprünglich. Wer Inselkontraste liebt, kombiniert Menorca übrigens gut mit Badeferien auf der Nachbarinsel Mallorca. Ob versteckte Bucht, familienfreundlicher Sandstrand oder charmantes Landhotel im Inselinnern: Unsere Spezialisten kennen Menorca aus eigener Erfahrung und finden für Sie das passende Hotel für Ihre Badeferien im Mittelmeer.
Camí de Cavalls: Menorca zu Fuss und mit dem Rad
Rund um die ganze Insel führt ein historischer Weg, der Menorca von einer Seite zeigt, die von der Strandliege aus verborgen bleibt.
185 Kilometer rund um die Insel
Der Camí de Cavalls entstand als Patrouillenweg zur Küstenverteidigung und ist heute als Fernwanderweg in zwanzig Etappen ausgeschildert. Die Abschnitte sind zwischen fünf und zwanzig Kilometer lang und lassen sich einzeln als Tagestour gehen – etwa von Cala Galdana zur Cala Macarella oder entlang der wilden Nordküste bei Cap de Cavalleria.
Biosphärenreservat seit 1993
Die gesamte Insel ist von der UNESCO als Biosphärenreservat anerkannt. Der Naturpark S'Albufera des Grau im Nordosten schützt Lagunen, in denen Reiher, Fischadler und Zugvögel rasten. Bauvorschriften halten die Küste weitgehend frei von Hochhäusern – der Grund, weshalb Menorca deutlich ruhiger wirkt als Mallorca oder Ibiza.
Talaiot-Kultur: 3000 Jahre Geschichte
Über die Insel verteilt stehen hunderte prähistorische Steinbauten – Talaiots, Taulas und Navetas. Seit 2023 zählt diese Menorca Talayótica zum UNESCO-Welterbe. Gut zugänglich sind die Anlagen von Torre d'en Galmés und die Naveta des Tudons bei Ciutadella.
Beste Reisezeit, Anreise und Ferien mit Kindern
Menorca ist kompakt: Von Küste zu Küste fahren Sie selten länger als eine Stunde.
Klima im Jahresverlauf
Von Juni bis September liegen die Tagestemperaturen zwischen 26 und 30 Grad, das Meer erreicht im August rund 26 Grad. Mai, Juni und September sind angenehm für Wanderungen auf dem Camí de Cavalls, wenn es noch nicht zu heiss ist. Im Winter bleibt es mild, viele Hotels schliessen jedoch zwischen November und April.
Anreise ab der Schweiz
Der Flughafen liegt bei Maó im Osten, die Flugzeit ab Zürich beträgt rund zwei Stunden. Ein Mietwagen lohnt sich: Die schönsten Buchten im Süden erreichen Sie nur über Nebenstrassen, und der öffentliche Verkehr ist ausserhalb der Saison dünn.
Warum Menorca für Familien passt
Die Buchten im Süden fallen flach ab und sind meist windgeschützt – ideal für Kinder. Cala en Porter, Son Bou und Cala Galdana bieten zudem Infrastruktur direkt am Strand. Die kurzen Distanzen bedeuten wenig Zeit im Auto, was mit kleinen Kindern spürbar entlastet.
Häufige Fragen zu Menorca
Juni bis September bringt 26 bis 30 Grad und im August rund 26 Grad Wassertemperatur. Für Wanderungen auf dem Camí de Cavalls sind Mai, Juni und September angenehmer. Zwischen November und April schliessen viele Hotels.
Ein historischer Küstenweg, der auf 185 Kilometern in zwanzig ausgeschilderten Etappen rund um Menorca führt. Die Abschnitte sind fünf bis zwanzig Kilometer lang und lassen sich einzeln als Tagestour gehen.
Ja. Die Buchten im Süden fallen flach ab und sind windgeschützt, die Distanzen auf der Insel sind kurz. Cala en Porter, Son Bou und Cala Galdana bieten Infrastruktur direkt am Strand.
Menorca ist als UNESCO-Biosphärenreservat geschützt, wodurch die Küste weitgehend frei von Hochhäusern blieb. Die Insel wirkt ruhiger und naturnäher, mit kleineren Orten und weniger Nachtleben.
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Playa de Son Bou
Ein Strand so wunderschön - wie aus dem Bilderbuch
Am Playa de Son Bou lässt sich ein absolut wunderbarer Strandtag verbringen. Der fast drei Kilometer lange Sandstrand liegt im Süden der Insel und eignet sich für Familien sowie für Paare. Das Wasser ist türkisblau und der Sand ist fein und sehr hell. Dank des flachen Einstieges ist das Baden auch für Familien mit Kindern sehr geeignet. Die Umgebung rund um den Strand ist ein Naturschutzpark und hinter dem Strand sind wunderschöne Dünen zu sehen, in denen sich diverse Vogelarten sehr wohlfühlen.
Obwohl er sehr naturbelassen ist, bietet der Strand eine gute Infrastruktur. Es laden zahlreiche Restaurants ein, um einem leckeren Lunch zu geniessen. Es können auch diverse Wassersport Aktivitäten unternommen werden, was gewisse Strandabschnitte sehr lebendig macht. Wassersportfans können zum Beispiel Jet Ski fahren, Schnorcheln oder Windsurfen. Die Abwechslung macht den Strand so einzigartig und es gibt für alle einen passenden Abschnitt. Diesen Bilderbuchstrand dürfen Sie sich auf Menorca auf keinen Fall entgehen lassen.
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