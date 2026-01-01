Das Badeferienparadies Menorca

Eine Insel, die begeistert – Menorca

Um die traumhafte Natur Menorcas aus einer ganz besonderen Perspektive zu erleben, ist eine Bootsfahrt entlang der Küste empfehlenswert. Alternativ können Sie auch mit einem Kajak die Strände Menorcas erkunden. Menorca wurde von der UNESO zum Biosphärenreservat erklärt, weswegen Sie sich darauf freuen können, im Rahmen von Wanderungen und Radtouren tolle ursprüngliche Landschaften zu bewundern. Sehr beliebt ist zum Beispiel der historisch bedeutsame Pferdeweg Camí de Cavalls – 185 Kilometern lang, führt er Sie zu zahlreichen traumhaften Orten.

Auf Menorca gibt es immer etwas zu entdecken

Neben der atemberaubenden Natur Menorcas fasziniert auch die Geschichte der Insel. Insbesondere die zahlreichen Feste auf Menorca sind spannend und bieten Ihnen einen umfassenden Einblick in die Kultur der Insel. Da es eine inseleigene Pferderasse auf Menorca gibt, sind Pferde hier allgegenwärtig und spielen auch bei vielen Dorffesten eine Hauptrolle. Falls Sie während Ihrer Ferien auf Menorca zusätzlich zu einer paradiesischen Natur auch reizvolle Städte kennenlernen möchten, lohnen sich Mahõn und Ciutadella an der Küste ganz besonders.