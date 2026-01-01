Kos - ein Paradies für Badeferien Liebhaber

Badeferien

Ob Sie Ihre Ferien auf Kos nun lieber an abgelegenen Kiesbuchten bei Tigaki, Marmari und Mastichari oder an den beliebten Sandstränden rund um Kos-Stadt verbringen wollen, hängt ganz von Ihren Vorlieben ab. Eines ist jedoch sicher: Bei einem Badeurlaub auf Kos bleiben keine Wünsche offen. Familienferien auf Kos verbringen Sie zum Beispiel in der ruhigen Atmosphäre des Strandes von Kephalos im Südwesten des Eilands. Ambitionierte Wassersportler, die sich hingegen gerne in den türkisblauen Wellen der Ägäis austoben, kommen am Paradise Beach auf ihre Kosten, der seinem Namen alle Ehre macht.

Traditionelle Tavernen und gemütliche Strandbars sorgen dabei für Ihr leibliches Wohl. Zu den schönsten Badeplätzen auf Kos zählt auch der Lambi Beach, der beliebte Strand nördlich von Kos-Stadt. Während der nördliche Teil des Strandes immer ruhiger wird, können Sie sich im Süden und am angrenzenden Tarzan Beach zu stimmungsvoller Musik bewegen. Hier befinden sich auch die besten Hotels auf Kos.

Kultur auf Kos

Wer bei seinen Ferien auf Kos Wert auf kulturelle Erlebnisse legt, den erwarten in Kos-Stadt viele spannende Höhepunkte, beispielsweise die Ausgrabungen der antiken Stadt oder die Johanniterfestung Neratzia. Kleine Boutiquen laden in den schmalen Gassen zum Bummeln ein und gemütliche Tavernen locken mit mediterranem Flair. Ein besonderes Erlebnis ist es, in der Embros-Therme von Kos-Stadt ins offene Meer einzutauchen. Interessieren Sie sich hingegen für Architektur, dann gehört ein Ausflug zur vier Kilometer vom Stadtzentrum entfernten Asklepieion Stätte zu den perfekten Reisetipps für Kos.

Diese ehemalige medizinische Heilstätte soll bereits im 4. Jahrhundert vor Christus erbaut worden sein. In Zia erwartet Sie vom höchsten Punkt der Insel aus ein sagenhafter Ausblick über das gesamte Eiland. Zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten auf Kos gehört ausserdem der Alikes Salzsee bei Tigaki: Hier kann man besonders bei Sonnenaufgang riesige Schwärme von Vögeln beobachten und den Flamingos beim Fischfang zusehen.

Aktivitäten auf Kos

Ferien auf Kos gestalten Sie so individuell wie Sie gerne möchten. Sie können in Korfu-Stadt oder an einem der beliebten Sandstrände der Umgebung verschiedene Wassersportarten ausprobieren oder in den stylishen Strandbars tanzen. Der Lambi Beach ist dabei die erste Adresse bei ambitionierten Badeurlaubern, Surfern und Seglern. Reisen Sie gerne selbstständig und wollen die Sehenswürdigkeiten von Kos erkunden, mieten Sie vor Ort am besten ein Auto. Von Kos-Stadt aus erreichen Sie die wichtigsten Attraktionen, wie den Lido Water Park im Norden oder den Alikes Salzsee.

Steht Ihnen der Sinn hingegen nach frischer Meeresluft, dann empfiehlt sich eine Bootstour ab Kos-Stadt. Auf der Nachbarinsel Nisyros zum Beispiel wandern Sie nach der Ankunft zum Vulkan des Eilands oder erkunden die urigen Dörfer an der Küste. Auch Touren ins türkische Bodrum werden von Kos aus angeboten.

Beste Reisezeit

Die beste Reisezeit für Kos richtet sich ganz danach, ob Sie einen Badeurlaub oder Wanderferien auf Kos planen. Während im Juli und August Spitzentemperaturen bis zu 40°C erreicht werden, herrschen im Mai und Juli, September und Oktober ideale Bedingungen für erholsame Strandtage und Familienferien auf Kos. Wer hingegen das Eiland zu Fuss oder mit dem Mountainbike erkunden möchte, bucht Kos am besten in der Nebensaison von November bis Mai mit angenehm mediterranen Temperaturen.