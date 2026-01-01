Kos: Die perfekte Badeferien Insel
Badeferien an traumhaften Sand- und Kiesstränden
Badeferien im ananea Kos
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: Adults-only-Hotel in direkter Strandlage, Zeitloses Slow-Glamour-Hotelkonzept, Gourmetküche mit...
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im Blue Lagoon Village
ab CHF 1512.– / pro Person
ab/bis Schweiz
Highlights: Direkte Strandlage, Luxuriöse Pools, Vielfältiges Sportangebot, Hochwertige All-Inclusive-Verpflegung
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im Caravia Beach Hotel
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: riesige, wunderschöne Parkanlage, direkt am weissen Sandstrand, Aquapark für Kinder, grosses...
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im Horizon Beach Resort
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: direkt am Strand gelegen, grosse und üppige Gartenanlage, ruhige Lage, grosses Sport- und...
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im Ikos Aria
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: 7 à-la-carte Restaurants mit Michelin Sterneköche Menus, 9 Bars und eine Auswahl von über 300...
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im Lagas Aegean Village
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: direkt am Privatstrand gelegen, wunderschöne Ausblicke aufs Meer, zuvorkommender Service, verschiedene...
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im Mitsis Blue Domes Resort & Spa
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: riesige Poollandschaft, 11 Restaurants, 6 Bars, direkte Strandlage, grosses Freizeitangebot
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im Neptune Luxury Resort
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: Direkt am kilometerlangen traumhaften Dünenstrand , WLAN kostenfrei, 4 à la carte Restaurants ,...
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im Porto Bello Royal
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: riesige Poollandschaft, 5 Restaurants, 3 Bars, direkter Strandzugang, grosszügige Zimmer
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im TUI BLUE Atlantica Belvedere Resort
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: Adults Only, Wohlfühl-Wellness, erstklassiger Service, Abendunterhaltung
8 Tage / 7 Nächte
Kos - ein Paradies für Badeferien Liebhaber
Badeferien
Ob Sie Ihre Ferien auf Kos nun lieber an abgelegenen Kiesbuchten bei Tigaki, Marmari und Mastichari oder an den beliebten Sandstränden rund um Kos-Stadt verbringen wollen, hängt ganz von Ihren Vorlieben ab. Eines ist jedoch sicher: Bei einem Badeurlaub auf Kos bleiben keine Wünsche offen. Familienferien auf Kos verbringen Sie zum Beispiel in der ruhigen Atmosphäre des Strandes von Kephalos im Südwesten des Eilands. Ambitionierte Wassersportler, die sich hingegen gerne in den türkisblauen Wellen der Ägäis austoben, kommen am Paradise Beach auf ihre Kosten, der seinem Namen alle Ehre macht.
Traditionelle Tavernen und gemütliche Strandbars sorgen dabei für Ihr leibliches Wohl. Zu den schönsten Badeplätzen auf Kos zählt auch der Lambi Beach, der beliebte Strand nördlich von Kos-Stadt. Während der nördliche Teil des Strandes immer ruhiger wird, können Sie sich im Süden und am angrenzenden Tarzan Beach zu stimmungsvoller Musik bewegen. Hier befinden sich auch die besten Hotels auf Kos.
Kultur auf Kos
Wer bei seinen Ferien auf Kos Wert auf kulturelle Erlebnisse legt, den erwarten in Kos-Stadt viele spannende Höhepunkte, beispielsweise die Ausgrabungen der antiken Stadt oder die Johanniterfestung Neratzia. Kleine Boutiquen laden in den schmalen Gassen zum Bummeln ein und gemütliche Tavernen locken mit mediterranem Flair. Ein besonderes Erlebnis ist es, in der Embros-Therme von Kos-Stadt ins offene Meer einzutauchen. Interessieren Sie sich hingegen für Architektur, dann gehört ein Ausflug zur vier Kilometer vom Stadtzentrum entfernten Asklepieion Stätte zu den perfekten Reisetipps für Kos.
Diese ehemalige medizinische Heilstätte soll bereits im 4. Jahrhundert vor Christus erbaut worden sein. In Zia erwartet Sie vom höchsten Punkt der Insel aus ein sagenhafter Ausblick über das gesamte Eiland. Zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten auf Kos gehört ausserdem der Alikes Salzsee bei Tigaki: Hier kann man besonders bei Sonnenaufgang riesige Schwärme von Vögeln beobachten und den Flamingos beim Fischfang zusehen.
Aktivitäten auf Kos
Ferien auf Kos gestalten Sie so individuell wie Sie gerne möchten. Sie können in Korfu-Stadt oder an einem der beliebten Sandstrände der Umgebung verschiedene Wassersportarten ausprobieren oder in den stylishen Strandbars tanzen. Der Lambi Beach ist dabei die erste Adresse bei ambitionierten Badeurlaubern, Surfern und Seglern. Reisen Sie gerne selbstständig und wollen die Sehenswürdigkeiten von Kos erkunden, mieten Sie vor Ort am besten ein Auto. Von Kos-Stadt aus erreichen Sie die wichtigsten Attraktionen, wie den Lido Water Park im Norden oder den Alikes Salzsee.
Steht Ihnen der Sinn hingegen nach frischer Meeresluft, dann empfiehlt sich eine Bootstour ab Kos-Stadt. Auf der Nachbarinsel Nisyros zum Beispiel wandern Sie nach der Ankunft zum Vulkan des Eilands oder erkunden die urigen Dörfer an der Küste. Auch Touren ins türkische Bodrum werden von Kos aus angeboten.
Beste Reisezeit
Die beste Reisezeit für Kos richtet sich ganz danach, ob Sie einen Badeurlaub oder Wanderferien auf Kos planen. Während im Juli und August Spitzentemperaturen bis zu 40°C erreicht werden, herrschen im Mai und Juli, September und Oktober ideale Bedingungen für erholsame Strandtage und Familienferien auf Kos. Wer hingegen das Eiland zu Fuss oder mit dem Mountainbike erkunden möchte, bucht Kos am besten in der Nebensaison von November bis Mai mit angenehm mediterranen Temperaturen.
Die Orte auf Kos im Überblick
Die Insel ist rund 40 Kilometer lang und lässt sich gut mit dem Mietwagen erschliessen. Jeder Ort hat einen eigenen Charakter.
Kos-Stadt: Hafen, Burg und Antike
Im Nordosten liegt die Inselhauptstadt, wo die Johanniterburg den Hafen bewacht. Direkt daneben steht die Platane des Hippokrates, unter der der Arzt der Überlieferung nach gelehrt haben soll. Die antike Agora und das römische Casa Romana liegen mitten im Stadtgebiet – Kos ist eine der wenigen griechischen Inseln, auf denen man zwischen zwei Cafébesuchen durch die Antike läuft.
Tigaki und Marmari im Norden
An der Nordküste erstrecken sich lange, flach abfallende Sandstrände. Tigaki eignet sich gut für Familien, in Marmari sorgt der Nachmittagswind für gute Bedingungen zum Windsurfen. Dahinter liegt der Salzsee Alikes, in dem im Frühjahr Flamingos rasten.
Kardamena und Kefalos im Süden
Kardamena ist der lebhafteste Badeort der Insel mit direkter Fährverbindung nach Nisyros. Ganz im Westen läuft die Insel bei Kefalos in die weite Bucht von Kamari aus, vor der die Kapelleninsel Kastri liegt – der bekannteste Sonnenuntergangsplatz von Kos.
Zia im Bergland
Am Hang des Dikeos-Massivs liegt das Bergdorf Zia mit Blick über die halbe Insel bis zur türkischen Küste. Von dort führen Wanderwege zum Gipfel auf 846 Metern.
Asklepieion, Ausflüge und Anreise
Kos verbindet Badeferien mit einem für eine kleine Insel ungewöhnlich reichen Angebot an Kultur und Tagesausflügen.
Das Asklepieion
Vier Kilometer ausserhalb der Stadt liegt auf drei Terrassen die bedeutendste Heilstätte der Antike. Hier wurde nach den Lehren des Hippokrates behandelt, der um 460 vor Christus auf Kos geboren wurde. Von der obersten Terrasse reicht der Blick über die Meerenge bis nach Bodrum.
Nisyros und Bodrum als Tagesausflug
Von Kardamena setzen Boote zur Vulkaninsel Nisyros über, wo man in den noch dampfenden Krater Stefanos hinabsteigen kann. Ab Kos-Stadt dauert die Fähre ins türkische Bodrum rund eine Stunde – der Reisepass gehört dafür ins Handgepäck.
Beste Reisezeit und Anreise
Von Mai bis Oktober ist es sonnig und trocken, im Juli und August erreicht das Thermometer 30 bis 33 Grad. Für Wanderungen und Besichtigungen sind Mai, Juni und September angenehmer. Der Flughafen liegt in der Inselmitte, die Flugzeit ab der Schweiz beträgt rund drei Stunden.
Häufige Fragen zu Kos
Von Mai bis Oktober ist es sonnig und trocken. Im Juli und August erreicht das Thermometer 30 bis 33 Grad; für Wanderungen und Besichtigungen sind Mai, Juni und September angenehmer.
Kos-Stadt verbindet Hafen, Antike und Ausgehen. Tigaki und Marmari im Norden bieten flach abfallende Sandstrände für Familien. Kardamena im Süden ist am lebhaftesten, Kefalos und das Bergdorf Zia sind am ruhigsten.
Ja, die Fähre ab Kos-Stadt braucht rund eine Stunde in die Türkei. Der Reisepass ist dafür erforderlich. Ebenfalls beliebt ist der Tagesausflug zur Vulkaninsel Nisyros ab Kardamena.
Das Asklepieion als bedeutendste Heilstätte der Antike, die Johanniterburg und die Platane des Hippokrates in Kos-Stadt, das Bergdorf Zia sowie die Bucht von Kamari bei Kefalos.
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Weisse Strände soweit das Auge reicht
Die Traumstrände von Kefalos
Im Südwesten von Kos, finden Sie kilometerlange weisse Sandstrände. Die ganze Küste ist von paradiesischen Stränden geprägt mit blauem Meer und feinem Sand. Es gibt fast an allen Strandabschnitten von Kefalos, die Möglichkeit Sonnenliegen und Schirme zu mieten. Die Strände fallen flach ins türkisblaue Meer ab und verzaubern klein und Gross. Gerade für Familien mit Kindern lohnt sich ein Tagesausflug sehr. Entlang der Küste werden Sie immer wieder mal auf kleine Beach Bars treffen. Wassersportler werden vom Angebot begeistert sein, denn man kann sehr viele verschiedene Aktivitäten ausüben.
Falls Sie nicht jeden Tag am Hotel Pool verbringen möchten und gerne einen anderen schönen Fleck der Insel entdecken möchten, werden Sie an diesem Strand eine Menge Spass haben.
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