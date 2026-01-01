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Badeferien im La Villa del Re ab Schweiz

Das Erwachsenenhotel im Süden von Sardinien gehört zu den Small Luxury Hotels of the world und setzt auf Diskretion und Wohlbefinden. Es ist die ideale Oase für Ruhesuchende und Gäste, die sich in erster Linie entspannen und entschleunigen möchten. Die stilvollen und eleganten Zimmer sind luxuriös eingerichtet und bieten entweder Garten- oder Meersicht. 2 Restaurants mit schöner Aussicht sorgen für das leibliche Wohl und der Infinity Pool lädt zu einer erfrischenden Abkühlung ein.
Badeferien im La Villa del Re ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- Erwachsenenhotel
- ruhig und gemütlich
- schöner Infinitypool
- stilvolle Zimmer
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Sie fliegen heute nach Sardinien und reisen dann weiter zu Ihrem Hotel, welches sich im Südosten der Insel befindet.

2-7. Tag La Villa del Re

Geniessen Sie die Ruhe und Entspannung in diesem kleinen aber feinen Hotel. Die herzliche und intime Atmosphäre lässt Sie spüren, dass Sie hier willkommen sind und alles unternommen wird, Ihnen ein unvergessliches Urlaubserlebnis zu bereiten. Die Lage des Hotels, direkt am weissen Sandstrand und inmitten eines grossen und schönen Parkes mit Palmen und Pinien trägt zu der ruhigen und gemütlichen Stimmung bei.

8. Tag Rückreise

Sie reisen heute wieder an den Flughafen für Ihren Rückflug in die Schweiz.

Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
Preisbeispiel
  • Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
  • Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
  • Unterbringung im Doppelzimmer Classic
  • Verpflegung: Frühstück
Preisbeispiel mit Abreise am 08.06.2024

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

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