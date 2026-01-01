Badeferien im La Villa del Re ab Schweiz
Badeferien im La Villa del Re ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- Erwachsenenhotel
- ruhig und gemütlich
- schöner Infinitypool
- stilvolle Zimmer
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Sie fliegen heute nach Sardinien und reisen dann weiter zu Ihrem Hotel, welches sich im Südosten der Insel befindet.
2-7. Tag La Villa del Re
Geniessen Sie die Ruhe und Entspannung in diesem kleinen aber feinen Hotel. Die herzliche und intime Atmosphäre lässt Sie spüren, dass Sie hier willkommen sind und alles unternommen wird, Ihnen ein unvergessliches Urlaubserlebnis zu bereiten. Die Lage des Hotels, direkt am weissen Sandstrand und inmitten eines grossen und schönen Parkes mit Palmen und Pinien trägt zu der ruhigen und gemütlichen Stimmung bei.
8. Tag Rückreise
Sie reisen heute wieder an den Flughafen für Ihren Rückflug in die Schweiz.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Doppelzimmer Classic
- Verpflegung: Frühstück
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage