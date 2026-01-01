Badeferien im La Villa del Re ab Schweiz

Das Erwachsenenhotel im Süden von Sardinien gehört zu den Small Luxury Hotels of the world und setzt auf Diskretion und Wohlbefinden. Es ist die ideale Oase für Ruhesuchende und Gäste, die sich in erster Linie entspannen und entschleunigen möchten. Die stilvollen und eleganten Zimmer sind luxuriös eingerichtet und bieten entweder Garten- oder Meersicht. 2 Restaurants mit schöner Aussicht sorgen für das leibliche Wohl und der Infinity Pool lädt zu einer erfrischenden Abkühlung ein.