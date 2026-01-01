Traumhaftes Santorini
Vulkanische Insel mit romantischen Sonnenuntergängen
Badeferien im Volcano View Hotel
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: direkt am Vulkan gelegen, traumhafter Ausblick , perfekt für unternehmungslustige
8 Tage / 7 Nächte
Bezauberndes Santorini
OIa und Fira
Wer nach Tipps für Santorini sucht, wird unweigerlich auf das kleine Städtchen Oia stossen. Das Künstlerdorf wurde, genauso wie die Inselhauptstadt Fira, in die Klippen geschlagen. Durch seine Lage an der nordwestlichen Spitze der Insel hat man von der Burg Oia einen wunderbaren Ausblick auf den Sonnenuntergang, der ein absolutes Muss bei Reisen nach Santorini ist.
Häufig abgelichtet werden auch die drei Glocken von Fira. Die bekannte Kirche mit gekalkten Wänden und blauer Kuppel befindet sich in der Inselhauptstadt. Diese stellt mit ihren verwinkelten Gassen, gesäumt von zahlreichen kleinen Läden, Hotels und Restaurants, an sich bereits ein Highlight dar. Beide Orte bieten herrliche Aussichten auf das Meer und laden mit den typisch weiss-grau gepflasterten Strassen zum Flanieren ein.
Eine Wanderung auf Santorini entlang der Caldera ist ebenfalls zu empfehlen. Während des Fussmarsches offenbaren sich sportlich Ambitionierten herrliche Ausblicke. Die Route verbindet die zwei malerischen Dörfer miteinander.
Imerovigli und Pyrgos
Nach einem etwa 30-minütigen Spaziergang von Fira aus erreichen Gäste Imerovigli. Alle, die nicht laufen wollen, nutzen das gut ausgebaute Busnetz. Imerovigli liegt abseits des allgemeinen Trubels und ist daher für einen Urlaub auf Santorini mit Kindern perfekt geeignet. Obwohl es in dem beschaulichen Örtchen weitaus ruhiger zugeht, steht es den zwei bekannten Dörfern um nichts nach. Die kleine Stadt bildet mit einer Höhe von rund 340m einen charakteristischen Punkt auf der Insel. Von vielen Standorten in Imerovigli geniesst man eine schöne Aussicht auf Fira und das Meer.
Pyrgos ist ein beliebtes Bergdorf, wenige Kilometer nördlich von Fira entfernt. Auf dem Weg dorthin unternehmen Santorini-Urlauber auch gerne Ausflüge zum malerischen Weingut Santo. Romantiker treffen sich hier zum Abendessen in trauter Zweisamkeit. Zudem gibt es besonders für Paare zahlreiche verträumte Hotels auf Santorini.
Aktivitäten
Wenn Sie Ihre Ferien auf Santorini verbringen, leihen Sie sich am besten ein inseltypisches Quad oder einen Mietwagen aus. So können Sie viele Orte auf eigene Faust entdecken. Kulturbegeisterte finden während ihrer Ferien auf Santorini zahlreiche interessante Ausflugsziele, zum Beispiel Alt-Thera. Hierbei handelt es sich um eine antike Stadt, die in längst vergangener Zeit auf einer Bergspitze errichtet wurde. Alt-Thera kann sowohl mit einem Shuttle-Bus als auch zu Fuss von Perissa erreicht werden.
Vor dem beliebten Ort Perissa erstreckt sich ein kilometerlanger, glitzernd schwarzer Strand mit feinen Kieseln, wo Verkäufer für Badegäste zahlreiche Liegen und Sonnenschirme anbieten. Auch in Kamari gibt es eine lange, schwarze Sandküste. Ein weiterer besonderer Strand auf Santorini ist der berühmte Red Beach auf Akrotiri. Der rötliche Lavasand sowie die ihn umgebende Bucht bieten ein tolles Fotomotiv.
Beste Reisezeit
Im Juli und August, also in den europäischen Sommerferien, tummeln sich vor allem in den engen Gassen von Oia und Fira zahlreiche Reisende. Wenn Sie es lieber etwas ruhiger haben und ausserdem zum Beispiel die Wanderung entlang der Caldera machen möchten, treten Sie Ihre Ferien auf Santorini am besten im Frühjahr oder im Herbst an. Zu dieser Zeit herrschen angenehme Temperaturen, die oftmals die 20-Grad-Marke überschreiten.
Akrotiri und die minoische Kultur
Lange bevor Santorini zum Sehnsuchtsziel für Badeferien wurde, blühte auf der Insel eine hochentwickelte Zivilisation. Die Ausgrabungsstätte von Akrotiri im Süden Santorinis zählt zu den bedeutendsten archäologischen Fundorten der Ägäis: Der gewaltige Vulkanausbruch begrub die bronzezeitliche Siedlung vor rund 3600 Jahren unter einer dicken Ascheschicht und konservierte sie so für die Nachwelt. Mehrstöckige Häuser, kunstvolle Fresken und ein erstaunlich ausgeklügeltes Kanalisationssystem erzählen von einer Stadt, die eng mit der minoischen Kultur Kretas verbunden war. Ein Rundgang durch die überdachte Anlage lässt sich ideal mit einem Abstecher zum nahe gelegenen Red Beach verbinden.
Bootsausflug nach Nea Kameni und Palea Kameni
Mitten in der Caldera liegen die unbewohnten Vulkaninseln Nea Kameni und Palea Kameni. Ausflugsboote starten vom kleinen Hafen unterhalb von Fira; auf Nea Kameni führt ein Fussweg über dunkles Lavagestein bis zum Kraterrand, wo schwefelhaltige Dämpfe an die anhaltende vulkanische Aktivität erinnern. Vor Palea Kameni laden warme, eisenhaltige Quellen zu einem Bad im Meer ein. Vom Wasser aus zeigt sich Santorini von seiner eindrücklichsten Seite: Die weissgetünchten Häuser der Inselorte thronen auf mehrere hundert Meter hohen Klippen über dem tiefblauen Meer.
Badeferien an schwarzen Sandstränden
Wer auf Santorini vor allem baden möchte, findet an der Ostküste die längsten Strände der Insel. Kamari Beach und Perissa Beach liegen sich zu Füssen des Felsens von Alt-Thera gegenüber und gehören mit ihrem dunklen Vulkansand zu den bestausgestatteten Küstenabschnitten Santorinis: Strandbars, Tavernen und Wassersportangebote säumen die Promenaden. Beachten Sie, dass sich der dunkle Sand in der Mittagssonne stark aufheizt – Badeschuhe leisten an den schwarzen Sandstränden gute Dienste. Abends locken die Tavernen von Kamari mit frischem Fisch und einheimischem Wein, denn der Weinbau hat auf Santorini eine jahrhundertealte Tradition.
Das berühmte Postkartenmotiv wartet derweil in Oia: Die blauen Kuppeln der Kirchen hoch über der Caldera gehören zu den meistfotografierten Ansichten Griechenlands – besonders stimmungsvoll im Licht der untergehenden Sonne. Ob romantische Auszeit zu zweit oder eine Kombination mit weiteren Kykladeninseln: Unsere Spezialisten stellen Ihre Santorini-Ferien individuell zusammen. Weitere Inspiration finden Sie auf unserer Übersicht für Badeferien in Griechenland.
Honeymoon auf Santorini
Romantische Sonnenuntergänge und wohlgestaltete Hotels
Obwohl Santorini kein Geheimtipp mehr ist, hat sich die Insel ihren luxuriösen und exklusiven Ruf bewahrt und zählt zu den erstklassigen Inseln des Mittelmeeres. Die Dörfer und Städte, die in die Hänge hinein gebaut wurden, prägen das landschaftliche Bild zusammen mit dunklen Kiesstränden. Sie haben die Qual der Wahl bei der Hotelauswahl. Es gibt niedliche und preiswerte Unterkünfte und es gibt viele luxuriöse Hotels, bei denen die Zimmer Meersicht haben und oftmals einen privaten Pool. Die Zimmer und Suiten sind im typisch kykladischen Stil eingerichtet und erinnern manchmal ein wenig an Höhlen.
Paare, die ihre Hochzeitsreise in Europa verbringen möchten, können sich fast keine romantischere Insel wünschen. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen im privaten Pool, geniessen ein Glas Champagner und beobachten die malerischen Sonnenuntergänge. Klingt traumhaft, oder? Natürlich werden Ihnen hier jegliche Wünsche erfüllt und Sie haben beispielsweise die Möglichkeit, ein romantisches Abendessen bei Kerzenlicht zu geniessen. Orte wie Oia oder Megalochori verzaubern Sie mit den weissen Häusern und den farbigen Läden.
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