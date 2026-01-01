Badeferien an Deutschlands Küsten sind ein Traum
Ferien vom Spezialisten in Deutschland erleben
Es muss nicht immer das Mittelmeer sein
Rügen – die Perle der Ostsee
Auf der grössten Insel Deutschlands: Rügen, erwarten Sie herrliche Strände, an denen Badeferien ein wundervolles Erlebnis sind. Wenn Sie auf der Suche nach einer Wellness- und Kuroase an Nord- und Ostsee sind, ist Rügen eine hervorragende Wahl. Denn viele schöne Orte wie das Seebad Binz auf Rügen sorgen dafür, dass die Insel nicht nur für Badeferien sehr attraktiv ist, sondern auch Kulturinteressierten etwas zu bieten hat.
Egal, wie Sie Ihre Ferien auf Rügen planen möchten, zahlreiche sportliche Aktivitäten auf Rügen und die vielen Cafés und Restaurants auf Rügen ermöglichen es Ihnen, Ihre Ferien individuell zu gestalten.
Ein Highlight an Nord- und Ostsee – Sylt
Den einzigartigen Charme der schönen Nordsee können Sie vor allem auf der traumhaften Insel Sylt hoch im Norden des Landes spüren. Über 40 Kilometer Strand auf Sylt sorgen dafür, dass Sie immer einen ruhigen Strandabschnitt finden, an dem Sie nach Herzenslust entspannen können. Falls Sie es lieben, in Ihren Ferien aktiv zu sein, werden Sie sich in dem Surferparadies auf Sylt sehr wohlfühlen. Sylt ist durch seine Einzigartigkeit, traumhaften Landschaften und vor allem paradiesischen Strände die perfekte Destination für unvergleichliche Badeferien in Deutschland.
Aber auch Sylts Gemeinden sind interessant und bieten Ihnen viel Abwechslung, wie zum Beispiel das ganz im Norden von Sylt gelegene Örtchen List, von dem aus regelmässig eine Fähre nach Dänemark fährt. Aber auch Westerland, Sylts Hauptstadt, ist sehenswert.
Wellnessurlaub an der Ost- und Nordsee
Ruhe, Genuss und Erholung
Weisse Sandstrände, das Wattenmeer, Dünenlandschaften, Strandkörbe und romantische Hotels – all das finden Sie an der Ost- und Nordsee. Die Destinationen sind vielseitig und bieten für jeden Gast das passende. Familien fühlen sich an den breiten Sandstränden wohl, aktive Gäste können von den optimalen Wetterbedingungen profitieren, Ruhesuchende können stundenlang am Strand spazieren und in diversen Wellnessoasen können Sie die Seele baumeln lassen. Auch kulturell interessierte Gäste können diverse Museen und historische Gebäude und Dörfer besuchen.
Den Sonnenuntergang in einem Strandkorb zu geniessen und dabei ein Glas Wein zu trinken, klingt doch wunderbar, oder? Wir helfen Ihnen mit unseren Tipps, die perfekten Ferien an der Ost- oder Nordsee zu verbringen.
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