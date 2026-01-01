Es muss nicht immer das Mittelmeer sein

Rügen – die Perle der Ostsee

Auf der grössten Insel Deutschlands: Rügen, erwarten Sie herrliche Strände, an denen Badeferien ein wundervolles Erlebnis sind. Wenn Sie auf der Suche nach einer Wellness- und Kuroase an Nord- und Ostsee sind, ist Rügen eine hervorragende Wahl. Denn viele schöne Orte wie das Seebad Binz auf Rügen sorgen dafür, dass die Insel nicht nur für Badeferien sehr attraktiv ist, sondern auch Kulturinteressierten etwas zu bieten hat.

Egal, wie Sie Ihre Ferien auf Rügen planen möchten, zahlreiche sportliche Aktivitäten auf Rügen und die vielen Cafés und Restaurants auf Rügen ermöglichen es Ihnen, Ihre Ferien individuell zu gestalten.

Ein Highlight an Nord- und Ostsee – Sylt

Den einzigartigen Charme der schönen Nordsee können Sie vor allem auf der traumhaften Insel Sylt hoch im Norden des Landes spüren. Über 40 Kilometer Strand auf Sylt sorgen dafür, dass Sie immer einen ruhigen Strandabschnitt finden, an dem Sie nach Herzenslust entspannen können. Falls Sie es lieben, in Ihren Ferien aktiv zu sein, werden Sie sich in dem Surferparadies auf Sylt sehr wohlfühlen. Sylt ist durch seine Einzigartigkeit, traumhaften Landschaften und vor allem paradiesischen Strände die perfekte Destination für unvergleichliche Badeferien in Deutschland.

Aber auch Sylts Gemeinden sind interessant und bieten Ihnen viel Abwechslung, wie zum Beispiel das ganz im Norden von Sylt gelegene Örtchen List, von dem aus regelmässig eine Fähre nach Dänemark fährt. Aber auch Westerland, Sylts Hauptstadt, ist sehenswert.