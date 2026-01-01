Unvergessliche Unterwassererlebnisse erwarten Sie an den von uns für Sie zusammengestellten Hotels mit Tauchschulen. Unabhängig davon, ob Sie in den Gewässern Kroatiens die faszinierende Unterwasserwelt des Mittelmeeres kennenlernen möchten oder Sie sich darauf freuen, von Malta aus abwechslungsreiche Tauchreviere zu erkunden: Die von uns ausgewählten Tauchsafaris sind abwechslungsreich und bieten für jeden Geschmack genau das Richtige. Wenn Sie es kaum noch erwarten können, einen PADI-Tauchkurs zu buchen, beraten Sie unsere Spezialisten gerne noch heute. So gleiten Sie schon bald durch das Mittelmeer!