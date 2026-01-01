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Unterwasserwelt mit Taucher

Tauchreisen: ein Traum für Abenteurer

Unsere Spezialisten zeigen Ihnen die schönsten Tauchferien

Unvergessliche Unterwassererlebnisse erwarten Sie an den von uns für Sie zusammengestellten Hotels mit Tauchschulen. Unabhängig davon, ob Sie in den Gewässern Kroatiens die faszinierende Unterwasserwelt des Mittelmeeres kennenlernen möchten oder Sie sich darauf freuen, von Malta aus abwechslungsreiche Tauchreviere zu erkunden: Die von uns ausgewählten Tauchsafaris sind abwechslungsreich und bieten für jeden Geschmack genau das Richtige. Wenn Sie es kaum noch erwarten können, einen PADI-Tauchkurs zu buchen, beraten Sie unsere Spezialisten gerne noch heute. So gleiten Sie schon bald durch das Mittelmeer!

Die schönsten Tauchspots am roten Meer

Rotes Meer und Traumstrände – Ägypten ist ein Paradies für Taucher

Farbenfrohe Riffe und viele bunte Fische prägen die Tauchspots vor der ägyptischen Küste und machen Tauchen in der Region zu einem einmaligen Erlebnis. Zertifizierte Tauchlehrer, die ihre Reviere genau kennen, machen es möglich, dass Sie die schönsten Orte unter Wasser hautnah erleben und Ihnen die Unterwasserwelt der Gegend zu Füssen liegt. Tauchen in Ägypten ist aber nicht alles, was Ihnen das beliebte Urlaubsland bietet. Bei einer Tauchreise finden Sie vor Ort ausserdem viel Ruhe und Entspannung.

Weltweit Taucherlebnisse sammeln

Egal, in welchem Teil der Welt Sie tauchen möchten, wir machen Sie sehr gerne auf die schönsten Reiseziele für Taucher aufmerksam. Denn neben dem Mittelmeer sind auch die Küsten der Karibik und einige Gebiete Asiens und Australiens bei Tauchern geschätzt. Bizarre Lebewesen und elegante Fische, die nur in wenigen Regionen unserer Erde zu Hause sind, lassen sich von Ihnen bei Tauchtouren in den reizvollsten Regionen hautnah beobachten. Um in den Ferien aktiv zu sein und gleichzeitig herrliche Naturerlebnisse geniessen zu können, sind unsere Tauchabenteuer ideal.

Badeferien in Ägypten

In Ägypten kommen nicht nur leidenschaftliche Taucher auf ihre Kosten, auch Badeferien Liebhaber schwärmen von der Destination.

Badeferien in Deutschland

Luxus, Entspannung und Natur an Deutschlands Küsten und Inseln.

Badeferien in Griechenland

Die griechischen Inseln bieten alles für perfekte Badeferien.

Badeferien in Italien

Entdecken Sie das wunderschöne Italien mit erstklassigen Stränden und der weltbekannten Küche.

Badeferien auf den Kapverden

Verbringen Sie traumhafte Badeferien an weissen langen Sandstränden. 

Badeferien in Kroatien

Verbringen Sie Badeferien an sauberen Stränden und romantischen Badebuchten.

Badeferien auf Malta

In Malta wird Ihnen das grüne Hinterland gefallen, das klare Wasser und die geschichtsträchtige Hauptstadt Valletta.

Badeferien in Portugal

Bei einer Reise nach Portugal entdecken Sie bezaubernde Sandstrände und kleine Buchten.

Badeferien in Spanien

In Spanien begrüssen Sie lange Sandstrände, bezaubernde Inseln und niedliche Dörfchen.

Badeferien in der Türkei

Es erwarten Sie Kulinarische Köstlichkeiten, herrliche Landschaften sowie weiche Sandstrände.

Badeferien auf Zypern

Auf Zypern werden Sie wunderschöne Badeferientage an weissen Stränden verbringen.

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