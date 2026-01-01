Tauchreisen: ein Traum für Abenteurer
Unsere Spezialisten zeigen Ihnen die schönsten Tauchferien
Die schönsten Tauchspots am roten Meer
Rotes Meer und Traumstrände – Ägypten ist ein Paradies für Taucher
Farbenfrohe Riffe und viele bunte Fische prägen die Tauchspots vor der ägyptischen Küste und machen Tauchen in der Region zu einem einmaligen Erlebnis. Zertifizierte Tauchlehrer, die ihre Reviere genau kennen, machen es möglich, dass Sie die schönsten Orte unter Wasser hautnah erleben und Ihnen die Unterwasserwelt der Gegend zu Füssen liegt. Tauchen in Ägypten ist aber nicht alles, was Ihnen das beliebte Urlaubsland bietet. Bei einer Tauchreise finden Sie vor Ort ausserdem viel Ruhe und Entspannung.
Weltweit Taucherlebnisse sammeln
Egal, in welchem Teil der Welt Sie tauchen möchten, wir machen Sie sehr gerne auf die schönsten Reiseziele für Taucher aufmerksam. Denn neben dem Mittelmeer sind auch die Küsten der Karibik und einige Gebiete Asiens und Australiens bei Tauchern geschätzt. Bizarre Lebewesen und elegante Fische, die nur in wenigen Regionen unserer Erde zu Hause sind, lassen sich von Ihnen bei Tauchtouren in den reizvollsten Regionen hautnah beobachten. Um in den Ferien aktiv zu sein und gleichzeitig herrliche Naturerlebnisse geniessen zu können, sind unsere Tauchabenteuer ideal.
Badeferien in Ägypten
In Ägypten kommen nicht nur leidenschaftliche Taucher auf ihre Kosten, auch Badeferien Liebhaber schwärmen von der Destination.
Badeferien in Italien
Entdecken Sie das wunderschöne Italien mit erstklassigen Stränden und der weltbekannten Küche.
Badeferien auf Malta
In Malta wird Ihnen das grüne Hinterland gefallen, das klare Wasser und die geschichtsträchtige Hauptstadt Valletta.
Badeferien in Spanien
In Spanien begrüssen Sie lange Sandstrände, bezaubernde Inseln und niedliche Dörfchen.
Badeferien in der Türkei
Es erwarten Sie Kulinarische Köstlichkeiten, herrliche Landschaften sowie weiche Sandstrände.
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Strand-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen
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