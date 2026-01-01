Badeferien vom Spezialisten in Portugal
Wunderschöne Strände an der Atlantikküste und geschichtsträchtige Städte
Ein Land, in dem Ferien Spass machen – Portugal
An Vielfältigkeit nicht zu übertreffen
Landestypische Wandkacheln und interessante Fassaden prägen Portugals Metropolen Porto im Norden und Lissabon im Zentrum des Landes. Spektakuläre Naturkulissen sind eher im Süden zu finden, wo sich die Küste entlang der Algarve durch kleine Fischerdörfchen und schöne Hotels sehr verlockend präsentiert. Die wunderschöne Algarve ist durch ihre herrlichen Strände mit bizarren Felsformationen ein Platz für Sonnenanbeter und darüber hinaus ein beliebtes Ziel für Golfreisen.
Lissabon – Stadt der Kultur
Egal, ob Sie Surfen an der Algarve oder einen Ausflug nach Lissabon oder Porto vorziehen, während der besten Reisezeit Juni bis September zeigt sich Portugal überall von seiner schönsten Seite. Ein kurzweiliger Städtetrip nach Lissabon ist aber jederzeit möglich und entführt Sie in eine der schönsten Städte Europas. Lassen Sie sich von so einzigartigen Sehenswürdigkeiten wie der architektonisch beeindruckenden Klosterkirche Santa Engrácia fesseln und verpassen Sie es nicht, den Charme Lissabons auf ausgedehnten Spaziergängen durch die Stadt persönlich kennenzulernen.
Sehr eindrucksvoll ist auch der zum Weltkulturerbe der UNESCO zählende Palast Mosteiro dos Jerónimos, welcher Ihnen interessante Einblicke in die bewegte Geschichte der Stadt Lissabon gewährt.
Gastfreundlich und abwechslungsreich – so ist Portugal
In Portugal seine Ferien zu verbringen ist immer ein Erlebnis. Die äusserst gastfreundlichen Portugiesen sind zu jeder Zeit bemüht, ihre Gäste herzlich willkommen zu heissen und ihnen eine schöne Zeit zu bereiten. Egal, ob Sie in Portugal in erster Linie Erholung, Action oder Kultur suchen, dank der vielen Möglichkeiten vor Ort wird jeder Aufenthalt in Portugal zu einem wahren Genuss. Dies zeigt sich unter anderem auch auf der zu Portugal gehörenden Atlantikinsel Madeira, die durch ihre tropische Vegetation und die herrliche Hauptstadt Funchal ein wundervolles Reise- und Ausflugsziel darstellt.
Probieren Sie eine Spezialität aus Portugal
Das "Pastel de Nata"
Bei einem Aufenthalt in Portugal empfehlen wir Ihnen auf jeden Fall, die süsse Spezialität Pastel de Nata, zu probieren. Das Rezept stammt aus dem 18. Jahrhundert und wurde von Mönchen aus Santa Maria de Belem erfunden. Mittlerweile kann man die Törtchen im ganzen Land probieren. Was ist ein Pastel de Nata überhaupt? Es ist ein kleines Törtchen, welches aus Blätterteig hergestellt wird. Die Füllung besteht aus einer puddingähnlichen Creme aus Sahne, Eigelb und Zucker.
Zum Schluss werden sie noch mit Zimt und Puderzucker verfeinert und fertig ist die Spezialität. Es lohnt sich auf jeden Fall, die Spezialität, in einem traditionellen Café zu probieren. Wir wünschen Ihnen schon im Voraus einen guten Appetit.
Algarve, Inseln oder Festlandküste?
Die Algarve im Süden ist Portugals Badeklassiker: goldene Felsbuchten zwischen Lagos und Albufeira, ruhigere Strände im Osten Richtung Tavira und die wilde Westküste bei Sagres. Das Wasser ist mit 18 bis 22 Grad frischer als im Mittelmeer, die Sonnengarantie dafür hoch.
Madeira ist kein Badeziel im klassischen Sinn, sondern eine Wander- und Ganzjahresinsel mit mildem Klima. Die Azoren mitten im Atlantik stehen für Vulkanlandschaften, Kraterseen und Walbeobachtung. Wer Stadt und Strand verbinden will, wählt die Küste bei Cascais und Sintra vor Lissabon.
Für die Algarve von Mai bis Oktober, mit dem wärmsten Meer im August und September. Madeira ist ganzjährig mild. Auf den Azoren sind Juni bis September am verlässlichsten, wenn auch die Walbeobachtung Hochsaison hat.
Zwischen 18 und 22 Grad – der Atlantik bleibt spürbar frischer als das Mittelmeer. Am wärmsten ist es im August und September, an der Ostalgarve bei Tavira etwas milder als an der Westküste.
Der Westen um Lagos für Felsbuchten und Aktivferien, die Mitte um Albufeira und Vilamoura für die grösste Hotel- und Golfauswahl, der Osten um Tavira für ruhigere, breite Sandstrände und den Naturpark Ria Formosa.
Für Naturreisende sehr. São Miguel mit den Kraterseen von Sete Cidades, Pico mit Portugals höchstem Berg und ganzjährige Walbeobachtung machen die Inseln einzigartig. Das Wetter wechselt rasch, Badeferien im klassischen Sinn sind sie nicht.
Ja. Die Algarve zählt zu Europas führenden Golfregionen, besonders die Gegend um Vilamoura und Quinta do Lago. Die Hauptsaison liegt im Frühling und Herbst, wenn die Temperaturen angenehm sind.
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