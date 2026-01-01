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Fahrt mit dem Mietwagen entlang der Küste

Rundreisen mit dem Mietwagen für abwechslungsreiche Ferien

Freiheit in eigenem Tempo von Ihrem Spezialisten

So erleben Sie Freiheit: Bei Ihrer Reise mit einem Mietwagen begegnen Ihnen Reiseziele, die Sie auf eigene Faust erkunden. Sie sind flexibel und erleben Unabhängigkeit auf einmalige Weise. Möchten Sie einen Ort sehen, an dem Sie etwas länger bleiben wollen? Lieben Sie vielleicht Spanien, Portugal, Zypern, Italien oder Griechenland? Wollen Sie Madeira als Kombination aus Badeferien und Rundreise erleben? Dann wenden Sie sich an unsere Spezialisten, die Ihnen bei der Planung Ihrer individuellen Freiheit gerne weiterhelfen.

Individuelle Entdeckungsreise

Es ist Ihre Freiheit

Möchten Sie ein Reiseziel völlig unabhängig erkunden, dann profitieren Sie von der langjährigen Erfahrung unserer Spezialisten. Wir geben Ihnen Tipps zu den Höhepunkten, die Sie bei Mietwagenrundreisen erleben können. Ebenso können Sie Hotels oder Ferienwohnungen bereits im Voraus buchen und Ihre Tagesausflüge ganz nach Ihrem Geschmack und Ihren Interessen planen. Es ist Ihre schönste Zeit des Jahres!

 

Individuelles Reisen in verschiedenen Kombinationen

Je nachdem, wie umfangreich Ihre Reise sein soll und wie viel Zeit Sie für Ihre Ferien einplanen, können Sie Ihre Rundreise aus vielen verschiedenen Varianten auswählen. Unsere Rundreisen mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten buchen Sie ganz nach Ihren Wünschen als ein- oder zweiwöchige Reise. Besonders empfehlenswert ist die Kombination aus einer einwöchigen Rundreise mit verschiedenen Hotelstandorten und anschliessend einer Woche traumhaftem Strandurlaub an einem festen Ort. So geniessen Sie Abenteuer und Erholung in einem.

Nutzen Sie unser Angebot individueller Rundreisen, die Sie optimal mit Charterflügen aus der Schweiz verbinden können. Je nach Destination planen Sie Ihre individuelle Reise mit einem Mietwagen. Natürlich informieren wir Sie über die schönsten Routen Ihres Reiseziels. Zudem erhalten Sie gerne eine ausführliche Beratung bei der Auswahl des Mietwagens und helfen Ihnen, das passende Fahrzeug für Ihre Reise zu finden.

Badeferien in Ägypten

In Ägypten kommen nicht nur leidenschaftliche Taucher auf ihre Kosten, auch Badeferien Liebhaber schwärmen von der Destination.

Badeferien in Deutschland

Luxus, Entspannung und Natur an Deutschlands Küsten und Inseln.

Badeferien in Griechenland

Die griechischen Inseln bieten alles für perfekte Badeferien.

Badeferien in Italien

Entdecken Sie das wunderschöne Italien mit erstklassigen Stränden und der weltbekannten Küche.

Badeferien auf den Kapverden

Verbringen Sie traumhafte Badeferien an weissen langen Sandstränden. 

Badeferien in Kroatien

Verbringen Sie Badeferien an sauberen Stränden und romantischen Badebuchten.

Badeferien auf Malta

In Malta wird Ihnen das grüne Hinterland gefallen, das klare Wasser und die geschichtsträchtige Hauptstadt Valletta.

Badeferien in Portugal

Bei einer Reise nach Portugal entdecken Sie bezaubernde Sandstrände und kleine Buchten.

Badeferien in Spanien

In Spanien begrüssen Sie lange Sandstrände, bezaubernde Inseln und niedliche Dörfchen.

Badeferien in der Türkei

Es erwarten Sie Kulinarische Köstlichkeiten, herrliche Landschaften sowie weiche Sandstrände.

Badeferien auf Zypern

Auf Zypern werden Sie wunderschöne Badeferientage an weissen Stränden verbringen.

Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Strand-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
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