Rundreisen mit dem Mietwagen für abwechslungsreiche Ferien
Freiheit in eigenem Tempo von Ihrem Spezialisten
Individuelle Entdeckungsreise
Es ist Ihre Freiheit
Möchten Sie ein Reiseziel völlig unabhängig erkunden, dann profitieren Sie von der langjährigen Erfahrung unserer Spezialisten. Wir geben Ihnen Tipps zu den Höhepunkten, die Sie bei Mietwagenrundreisen erleben können. Ebenso können Sie Hotels oder Ferienwohnungen bereits im Voraus buchen und Ihre Tagesausflüge ganz nach Ihrem Geschmack und Ihren Interessen planen. Es ist Ihre schönste Zeit des Jahres!
Individuelles Reisen in verschiedenen Kombinationen
Je nachdem, wie umfangreich Ihre Reise sein soll und wie viel Zeit Sie für Ihre Ferien einplanen, können Sie Ihre Rundreise aus vielen verschiedenen Varianten auswählen. Unsere Rundreisen mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten buchen Sie ganz nach Ihren Wünschen als ein- oder zweiwöchige Reise. Besonders empfehlenswert ist die Kombination aus einer einwöchigen Rundreise mit verschiedenen Hotelstandorten und anschliessend einer Woche traumhaftem Strandurlaub an einem festen Ort. So geniessen Sie Abenteuer und Erholung in einem.
Nutzen Sie unser Angebot individueller Rundreisen, die Sie optimal mit Charterflügen aus der Schweiz verbinden können. Je nach Destination planen Sie Ihre individuelle Reise mit einem Mietwagen. Natürlich informieren wir Sie über die schönsten Routen Ihres Reiseziels. Zudem erhalten Sie gerne eine ausführliche Beratung bei der Auswahl des Mietwagens und helfen Ihnen, das passende Fahrzeug für Ihre Reise zu finden.
Badeferien in Ägypten
In Ägypten kommen nicht nur leidenschaftliche Taucher auf ihre Kosten, auch Badeferien Liebhaber schwärmen von der Destination.
Badeferien in Italien
Entdecken Sie das wunderschöne Italien mit erstklassigen Stränden und der weltbekannten Küche.
Badeferien auf Malta
In Malta wird Ihnen das grüne Hinterland gefallen, das klare Wasser und die geschichtsträchtige Hauptstadt Valletta.
Badeferien in Spanien
In Spanien begrüssen Sie lange Sandstrände, bezaubernde Inseln und niedliche Dörfchen.
Badeferien in der Türkei
Es erwarten Sie Kulinarische Köstlichkeiten, herrliche Landschaften sowie weiche Sandstrände.
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Strand-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen
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