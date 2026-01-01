Individuelles Reisen in verschiedenen Kombinationen

Je nachdem, wie umfangreich Ihre Reise sein soll und wie viel Zeit Sie für Ihre Ferien einplanen, können Sie Ihre Rundreise aus vielen verschiedenen Varianten auswählen. Unsere Rundreisen mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten buchen Sie ganz nach Ihren Wünschen als ein- oder zweiwöchige Reise. Besonders empfehlenswert ist die Kombination aus einer einwöchigen Rundreise mit verschiedenen Hotelstandorten und anschliessend einer Woche traumhaftem Strandurlaub an einem festen Ort. So geniessen Sie Abenteuer und Erholung in einem.

Nutzen Sie unser Angebot individueller Rundreisen, die Sie optimal mit Charterflügen aus der Schweiz verbinden können. Je nach Destination planen Sie Ihre individuelle Reise mit einem Mietwagen. Natürlich informieren wir Sie über die schönsten Routen Ihres Reiseziels. Zudem erhalten Sie gerne eine ausführliche Beratung bei der Auswahl des Mietwagens und helfen Ihnen, das passende Fahrzeug für Ihre Reise zu finden.