Ein Spass für die ganze Familie – Badeferien an der Ostsee
Ferien an der Ostsee von Ihrem Spezialisten
Badeferien im Strandhotel Seerose Kölpinsee
Preis auf Anfrage
ab/bis Ostseebad Kölpinsee
Highlights: wunderschöne Lage am Strand, grosser SPA-Bereich, ruhige Lage, elegante familiäre Atmosphäre
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im Strandhotel Zingst
Preis auf Anfrage
ab/bis Zingst
Highlights: Nähe zum Strand, grossartiges SPA- und Wellnesscenter, wunderschöne Anlage, Oyster Bar
8 Tage / 7 Nächte
Traumhafte Ferien an der Ostsee
Aktivferien auf höchstem Niveau – dies bietet der Ostseeraum
Über 2000 Kilometer Küste im Bereich der Ostsee sind ein Garant dafür, dass Sie in dieser Region herrlich entspannen können und umgeben von Ostsee-Dünen genau die Erholung finden, die Sie sich gewünscht haben. Insbesondere wenn Sie es zu schätzen wissen, in kristallklarem Wasser zu baden und an einem Strand mit feinem Sand zu liegen, ohne dass die Hektik des Alltags allgegenwärtig ist, sind Sie an der Ostsee genau richtig. Ausserdem finden Sie entlang der gesamten Ostseeküste viele einladende Ostseethermen, in denen Sie unabhängig von Wind und Wetter nach Herzenslust ausspannen können.
Die Ostsee – eine schöne Region für herrliche Veloferien
Neben traumhaften Landschaften, die sich ideal dafür eignen, mit dem Rad unterwegs zu sein, bietet die Ostsee den grossen Vorteil, dass die Anreise mit dem Zug möglich ist. Durch die schnelle und bequeme Anfahrt ist zum Beispiel die wunderschöne Insel Rügen sehr gut erreichbar. An der Ostsee erwarten Sie viele Highlights, weswegen die Region das gesamte Jahr über reizvoll ist. Wenn Sie allerdings in erster Linie baden möchten, sollten Sie sich nach der Badezeit: Juni bis Ende August richten.
In diesen Monaten ist die Ostsee angenehm warm und lädt dazu ein, sich einfach auf einer Luftmatratze treiben zu lassen, während man Seeluft geniesst.
Sea Life - Timmendorfer Strand
Verbringen Sie einen erlebnisreichen Tag mit der ganzen Familie
Auf rund 1.500 Quadratmetern und in einer naturgetreuen gepflegten Anlage treffen Sie auf viele verschiedene Meeres- und Strandbewohner. Im Sea Life Timmendorfer Strand hat der liebevolle Umgang mit den Tieren und der Umwelt oberste Priorität und das merkt man als Besucher sehr. Die ganze Familie erlebt während des Besuches niedliche Begegnungen und kann beispielweise auch bei Fütterungen dabei sein. Ein Besuch lohnt sich nicht nur bei schlechtem Wetter, es ist auch bei schönem Wetter ein gelungener Ausflug der besonders mit Kindern sehr viel Freude bereitet.
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Strand-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen