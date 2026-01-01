Traumhafte Ferien an der Ostsee

Aktivferien auf höchstem Niveau – dies bietet der Ostseeraum

Über 2000 Kilometer Küste im Bereich der Ostsee sind ein Garant dafür, dass Sie in dieser Region herrlich entspannen können und umgeben von Ostsee-Dünen genau die Erholung finden, die Sie sich gewünscht haben. Insbesondere wenn Sie es zu schätzen wissen, in kristallklarem Wasser zu baden und an einem Strand mit feinem Sand zu liegen, ohne dass die Hektik des Alltags allgegenwärtig ist, sind Sie an der Ostsee genau richtig. Ausserdem finden Sie entlang der gesamten Ostseeküste viele einladende Ostseethermen, in denen Sie unabhängig von Wind und Wetter nach Herzenslust ausspannen können.

Die Ostsee – eine schöne Region für herrliche Veloferien

Neben traumhaften Landschaften, die sich ideal dafür eignen, mit dem Rad unterwegs zu sein, bietet die Ostsee den grossen Vorteil, dass die Anreise mit dem Zug möglich ist. Durch die schnelle und bequeme Anfahrt ist zum Beispiel die wunderschöne Insel Rügen sehr gut erreichbar. An der Ostsee erwarten Sie viele Highlights, weswegen die Region das gesamte Jahr über reizvoll ist. Wenn Sie allerdings in erster Linie baden möchten, sollten Sie sich nach der Badezeit: Juni bis Ende August richten.

In diesen Monaten ist die Ostsee angenehm warm und lädt dazu ein, sich einfach auf einer Luftmatratze treiben zu lassen, während man Seeluft geniesst.