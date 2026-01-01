Familienferien am Meer: Badeferien für Gross und Klein
Badeferien mit der Familie beim Spezialisten buchen
Abenteuer für die ganze Familie
Familienhotels mit traumhaften Sandstränden – wir wissen, was angesagt ist
All-inclusive-Ferien auf höchstem Niveau – genau dies bieten die von uns angebotenen Hotels, welche in der Regel alle eine Kinderbetreuung anbieten und auch über einen Kinderclub verfügen. Dank einer kindgerechten Animation können Sie von Zeit zu Zeit komplett abschalten und wissen, dass Ihr Nachwuchs gut aufgehoben ist. Ferien mit der Familie müssen nicht stressig sein. Im Gegenteil, dank vieler Attraktionen und Highlights für die Kleinen werden Ferien mit der gesamten Familie zu einem entspannten Vergnügen.
Ferien im Süden sind immer ein Volltreffer
Egal, ob Sie und Ihre Kinder es sich auf Mallorca gut gehen lassen möchten oder es Ihnen die Natur Sardiniens angetan hat, viele Reiseziele rund um das Mittelmeer sind auf Familien und deren Bedürfnisse spezialisiert. Vor allem auf Zypern finden Sie immer mehr Hotels, die Kindern jeden Wunsch von den Augen ablesen und aktiv dafür sorgen, dass Sie und Ihre Familie vor Ort eine ruhige, erholsame Zeit verbringen. Aber auch die griechischen Inseln sind bekannt für ihre Unterkünfte, in denen Kinder sehr gut aufgehoben sind und es nie langweilig wird.
Familienferien am Meer: die schönsten Ziele
Für gelungene Ferien am Meer mit Kindern zählt vor allem eines: der passende Strand. Ideal sind flach abfallende Sandstrände, geschützte Buchten und ruhige Lagunen, in denen die Kleinen gefahrlos planschen, während grössere Kinder beim Schnorcheln erste Unterwasserabenteuer erleben. Besonders geeignet für Kleinkinder sind Ziele mit vorgelagertem Riff: Die Lagune bleibt flach, ruhig und übersichtlich – ideale Bedingungen für die ersten Schwimmzüge im Meer. Genauso wichtig ist die Anreise: Je jünger die Kinder, desto mehr zahlt sich eine überschaubare Flugzeit oder ein Nachtflug aus, den der Nachwuchs einfach verschläft.
Im Schweizer Sommer punktet das Mittelmeer mit kurzen Flügen, kinderfreundlicher Infrastruktur und badewarmem Wasser – ideal für die ersten Familienferien am Meer. Sobald es hierzulande kühl wird, schlägt die Stunde der Fernziele: Dubai lockt mit ganzjährig warmem Badewasser und geringer Zeitverschiebung, Thailand verwöhnt von November bis April mit tropischen Traumstränden, auf Sansibar säumen puderweisse Strände die türkisfarbene Lagune, und in der Dominikanischen Republik fällt der Sandstrand an vielen Küstenabschnitten sanft ins Meer ab – perfekt für Badeferien mit Kindern im Schweizer Winter.
All-Inclusive-Familienferien: wann sich das lohnt
All-Inclusive-Familienferien haben einen entscheidenden Vorteil: volle Budgetkontrolle. Mahlzeiten, Getränke und Snacks – und je nach Hotel auch Kinderclub, Sport- und Animationsangebote – sind im Preis inbegriffen. Die Glace am Pool oder der Sirup zwischendurch schlagen nicht zusätzlich zu Buche. Gerade mit Kindern, die über den Tag verteilt häufig essen und trinken, rechnet sich diese Formel schnell.
Dazu kommt der praktische Aspekt: Buffets mit grosser Auswahl machen auch heikle Esserinnen und Esser satt, und die Wege zwischen Zimmer, Pool und Strand sind angenehm kurz. Klassische All-Inclusive-Regionen sind die Karibik – etwa Jamaika – sowie der Indische Ozean und der Arabische Golf.
Weniger lohnt sich das Konzept, wenn Sie viel unterwegs sind: Wer täglich Ausflüge unternimmt oder gerne lokale Restaurants entdeckt, bezahlt für Leistungen, die er kaum nutzt – dann sind Halbpension oder Frühstücksvarianten oft die bessere Wahl. Achten Sie zudem darauf, was genau eingeschlossen ist: Der Leistungsumfang unterscheidet sich von Hotel zu Hotel deutlich. Unsere Reisespezialisten kennen die Häuser persönlich und sagen Ihnen ehrlich, wo das All-Inclusive-Angebot für Familien wirklich überzeugt.
Beste Reisezeit für Badeferien mit Kindern
Familien planen entlang der Schulferien – die gute Nachricht: Für jedes Ferienfenster gibt es passende Badeziele. In den Sommerferien ist das Mittelmeer die naheliegende Wahl. Wer im Juli und August lieber in die Ferne schweift, findet auf Bali und an der ostafrikanischen Küste Trockenzeit vor – Ferien mit Kindern am Meer gelingen dort also mitten im europäischen Sommer.
In den Herbstferien ist das östliche Mittelmeer meist noch badetauglich, gleichzeitig beginnt am Arabischen Golf die angenehme Jahreszeit: Dubai und Oman bieten ab Oktober viel Sonne bei kurzer Flugzeit und minimaler Zeitverschiebung. Die Sportferien im Februar sind die klassische Zeit für Fernziele – Thailand, die Malediven und die Karibik zeigen sich dann von ihrer trockensten Seite.
In den Frühlingsferien locken nochmals der Indische Ozean und der Arabische Golf, bevor das Mittelmeer im Mai in die neue Saison startet. Da die Schulferien kantonal unterschiedlich liegen, lohnt sich frühes Buchen – begehrte Familienzimmer sind in der Hochsaison jeweils zuerst ausgebucht.
Häufige Fragen zu Familienferien am Meer
Welches Reiseziel eignet sich am besten für Ferien mit Kindern am Meer?
Das hängt vom Alter der Kinder und vom Reisetermin ab: Im Sommer überzeugen die flach abfallenden Strände rund ums Mittelmeer, im Winter bieten Fernziele wie die Karibik, Thailand oder die Emirate verlässliche Badewärme. Eine Übersicht aller kinderfreundlichen Destinationen finden Sie auf unserer Seite Familienferien.
Ab welchem Alter sind Fernreisen mit Kindern sinnvoll?
Eine allgemeingültige Regel gibt es nicht – entscheidend sind Flugdauer, Zeitverschiebung und Klima. Viele Familien sammeln erste Erfahrungen an näher gelegenen Zielen mit geringer Zeitverschiebung und wagen sich danach an längere Strecken. Nachtflüge und ein ruhig geplanter erster Ferientag erleichtern die Umstellung. Unsere Spezialistinnen und Spezialisten beraten Sie gerne, welches Ziel zur Reiseerfahrung Ihrer Familie passt.
Was ist bei All-Inclusive-Familienferien zu beachten?
Prüfen Sie vor der Buchung, welche Leistungen tatsächlich inbegriffen sind: Getränke, Kinderbetreuung, Wassersport oder Ausflüge gehören nicht in jedem Hotel zum Paket. Gerne klären wir für Sie im Detail ab, was Ihr Wunschhotel einschliesst.
Braucht es für Badeferien mit Kindern besondere Impfungen?
Das hängt vom Reiseziel und vom Alter der Kinder ab. Verbindliche Auskünfte gibt Ihnen Ihre Ärztin, Ihr Arzt oder eine reisemedizinische Beratungsstelle – idealerweise einige Wochen vor der Abreise. Bei der Buchung weisen wir Sie gerne darauf hin, für welche Länder eine reisemedizinische Beratung empfohlen wird.
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Badeferien am Meer eignen sich bereits für Kleinkinder. Ideal sind flach abfallende Sandstrände, geschützte Buchten und ruhige Lagunen, in denen die Kleinen gefahrlos planschen können. Besonders geeignet für Kleinkinder sind Ziele mit vorgelagertem Riff: Die Lagune bleibt flach, ruhig und übersichtlich – ideale Bedingungen für die ersten Schwimmzüge im Meer, während grössere Kinder beim Schnorcheln erste Unterwasserabenteuer erleben.
Die klassischen Familienziele rund um das Mittelmeer wie Mallorca, Sardinien oder die griechischen Inseln erreichen Sie in rund zwei bis drei Stunden. Für die Türkei und Zypern rechnen Sie mit rund drei bis vier Stunden, für die Kanarischen Inseln mit rund vier bis fünf Stunden. Kurze Flugstrecken sind für Familien mit Kindern besonders angenehm.
Mallorca und Sardinien liegen in derselben Zeitzone wie die Schweiz. In Griechenland, auf Zypern und in der Türkei ist es ein bis zwei Stunden später, auf den Kanarischen Inseln eine Stunde früher. Die geringe Zeitverschiebung ist gerade mit kleinen Kindern ein grosser Vorteil, da der Schlafrhythmus kaum durcheinandergerät.
Für Familien bieten sich vor allem die Sommerferien an: Am Mittelmeer ist das Wasser dann angenehm warm und die Strände laden zum Planschen ein. Auch die Herbstferien eignen sich bestens, besonders für Zypern, Griechenland oder die Türkei mit ihrem milden Spätsommer. Die Kanarischen Inseln sind dank ihres ganzjährig milden Klimas sogar in den Sport- und Frühlingsferien ein lohnendes Ziel.
Ja, die von uns angebotenen Clubhotels verfügen in der Regel über eine Kinderbetreuung und einen Kinderclub. Dank kindgerechter Animation ist Ihr Nachwuchs bestens aufgehoben, während Sie von Zeit zu Zeit komplett abschalten können. So werden Badeferien mit der ganzen Familie zu einem entspannten Vergnügen.
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