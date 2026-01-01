All-Inclusive-Familienferien: wann sich das lohnt

All-Inclusive-Familienferien haben einen entscheidenden Vorteil: volle Budgetkontrolle. Mahlzeiten, Getränke und Snacks – und je nach Hotel auch Kinderclub, Sport- und Animationsangebote – sind im Preis inbegriffen. Die Glace am Pool oder der Sirup zwischendurch schlagen nicht zusätzlich zu Buche. Gerade mit Kindern, die über den Tag verteilt häufig essen und trinken, rechnet sich diese Formel schnell.

Dazu kommt der praktische Aspekt: Buffets mit grosser Auswahl machen auch heikle Esserinnen und Esser satt, und die Wege zwischen Zimmer, Pool und Strand sind angenehm kurz. Klassische All-Inclusive-Regionen sind die Karibik – etwa Jamaika – sowie der Indische Ozean und der Arabische Golf.

Weniger lohnt sich das Konzept, wenn Sie viel unterwegs sind: Wer täglich Ausflüge unternimmt oder gerne lokale Restaurants entdeckt, bezahlt für Leistungen, die er kaum nutzt – dann sind Halbpension oder Frühstücksvarianten oft die bessere Wahl. Achten Sie zudem darauf, was genau eingeschlossen ist: Der Leistungsumfang unterscheidet sich von Hotel zu Hotel deutlich. Unsere Reisespezialisten kennen die Häuser persönlich und sagen Ihnen ehrlich, wo das All-Inclusive-Angebot für Familien wirklich überzeugt.