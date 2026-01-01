Sizilien Reisen vom Spezialisten
Vulkaninsel mit viel Geschichte
Badeferien im Acacia Resort
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: gepflegte Gartenanlage, Panorama-Wellnesscenter, direkte Strandlage
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im UNAHOTELS Naxos Beach
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: direkte Strandlage, Nähe zum Zentrum von Giardini Naxos, grüne Hotelanlage, grosses Sportangebot
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im Verdura Resort
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: 5 Sterne Luxushotel, Infinity-Pool, drei Golfplätze, wunderschön in Olivenhainen gelegen
8 Tage / 7 Nächte
Sizilien – die grösste Insel im Mittelmeer
Siziliens Ostküste – Badeferien, die begeistern
Insbesondere wenn Sie die beste Reisezeit Mai bis September ausnutzen und in diesem Zeitraum Siziliens Strände ansteuern, können Sie sich auf ein uneingeschränktes Badevergnügen in einer herrlich mediterranen Atmosphäre freuen. Vor allem der Osten Siziliens mit so faszinierenden Orten wie Taormina und dem Vulkan Ätna ist reizvoll und einzigartig – eine Gegend, die Sie bei einem Besuch Siziliens ausgiebig erkunden sollten!
Eine Insel, auf der es immer etwas zu entdecken gibt – Sizilien
Wie vielfältig und abwechslungsreich Sizilien ist, zeigt sich auch im Südosten der Insel. In diesem Teil von Sizilien finden Sie zahlreiche kulturelle Stätten wie den archäologischen Park Neapolis oder die von einer bewegten Geschichte geprägte Stadt Siracusa. Eine weitere Region Siziliens, deren Besuch sich lohnt, ist die Nordküste der Insel, welche in erster Linie für ihre herrlichen Strände und interessanten All-inclusive-Angebote bekannt ist. Sehr beliebt sind zum Beispiel die atemberaubend schönen Lagunenstrände von Tindari. Ebenfalls traumhaft präsentieren sich die Sandstrände rund um Cefalù und Milazzo, die zum nachhaltigen Entspannen einladen.
San Vito Lo Capo
Sonne, Strand und Nachtleben
Der 3,5 Kilometer lange breite und weisse Sandstrand fällt flach ins klare Wasser ab. An diesem bekannten Strand spielt sich im Sommer das Leben ab. Sie können den ganzen Tag am Strand verbringen und es wird Ihnen auf keinen Fall langweilig. Das Wasser ist im Sommer angenehm warm, es gibt viele Restaurants und Bars und es können diverse Wassersportaktivitäten gebucht werden. Dieser Traumstrand eignet sich für Familien, Paare, junge Leute und aktive Reisende. Abends gibt es rund um den Strand Clubs, viele Restaurants und Bars.
Badeferien auf Sardinien
Karibisches Flair im Mittelmeer - Sardinien überzeugt mit schneeweissen Stränden und türkisblauem Wasser.
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Strand-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen