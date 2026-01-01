Sizilien Reisen vom Spezialisten

In den idyllischen Landschaften Siziliens werden Sie sich auf Anhieb wohlfühlen. Lange schöne Sandstrände, eine Kulinarik, die zum geniessen einlädt und viele weitere Sehenswürdigkeiten und Attraktionen machen diese Mittelmeerinsel zu einem perfekten Ziel für entspannte Familienferien. Neben der einzigartigen Natur und traumhaften Küsten bietet Sizilien auch einige sehr interessante Städte wie Catania und Messina. Aber auch ein Besuch der Stadt Palermo ist empfehlenswert, da Sie dort einen malerischen Hafen und viele historische Gebäude finden.

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