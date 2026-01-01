In Spanien verbringen Sie wunderschöne Badeferien

Küsten, die verzaubern

Ein mildes Klima in allen Küstenregionen ist der Garant dafür, in Spanien unvergessliche Badeferien zu erleben. Insbesondere landschaftlich wunderschöne Regionen wie die Costa Brava im Nordosten Spaniens haben alles, was Sie sich für entspannte Ferien am Mittelmeer wünschen. Vor allem in der besten Reisezeit Mai bis Oktober bietet die durch zerklüftete Küsten geprägte Region viele Attraktionen und lädt Sie dazu ein, sich in einem relaxten Ambiente zu erholen. Die etwas südlicher gelegene Costa Dorada ist ebenfalls eines der beliebtesten Reiseziele auf dem spanischen Festland und überzeugt durch unendliche Sandstrände.

Sonne pur – Spaniens Küsten sind ein Traumziel

Wenn Sie es lieben, in Ihren Badeferien aktiv zu sein, ist eine Reise an die Costa Blanca besonders empfehlenswert, da Sie dort Wassersport für sich entdecken können. Beliebt ist auch die Costa del Sol in Andalusien, wo Sie viele All-inclusive-Angebote finden und die durch zahlreiche Direktflüge in die Stadt Malaga sehr gut angebunden ist. Etwas rauer, aber trotzdem sehr empfehlenswert ist die Costa de la Luz an der spanischen Atlantikküste. Sie wird durch ihre Ursprünglichkeit vor allem von Naturfreunden geschätzt.

Spaniens Inseln – Ferien, wie sie schöner nicht sein können

Schnell erreichbar, landschaftlich reizvoll und geprägt von einer herrlichen Atmosphäre, so präsentieren sich die Inseln der Balearen im Mittelmeer. Unabhängig davon, ob Sie sich auf Mallorca, Ibiza, Menorca oder Formentera entspannen möchten, paradiesische Sandstrände und idyllische Buchten erwarten Sie. Insbesondere die Kombination aus sehenswerten Naturmonumenten und vielen Partys mit Stil macht diese charmanten Inseln zu einem begehrten Ferienziel. Die weiter von Spanien entfernten Atlantikinseln Teneriffa, Gran Canaria und Fuerteventura bieten hingegen ganzjährig hohe Temperaturen und wunderschöne Strände.

Wer Städtereisen liebt, erlebt in Spaniens Metropolen Barcelona in der Provinz Katalonien sowie in der Hauptstadt Madrid einen wundervollen Mix aus Grossstadtflair und Kultur.