Individuelle Ferien in Spanien beim Spezialisten buchen
Badeferien in Spanien lassen Sie den Alltag vergessen
Badeferien auf dem Festland Spaniens
Das vielseitige Festland begeistert mit malerischen Badebuchten, wilden Küsten und pulsierenden Städten.
Badeferien auf den Kanarische Inseln
Die Kanarischen Inseln bieten alles für Ihre perfekten Badeferien.
Badeferien auf Mallorca
Die beliebte Insel im Mittelmeer wird Sie mit ihrem Charme und den romantischen Buchten überzeugen.
In Spanien verbringen Sie wunderschöne Badeferien
Küsten, die verzaubern
Ein mildes Klima in allen Küstenregionen ist der Garant dafür, in Spanien unvergessliche Badeferien zu erleben. Insbesondere landschaftlich wunderschöne Regionen wie die Costa Brava im Nordosten Spaniens haben alles, was Sie sich für entspannte Ferien am Mittelmeer wünschen. Vor allem in der besten Reisezeit Mai bis Oktober bietet die durch zerklüftete Küsten geprägte Region viele Attraktionen und lädt Sie dazu ein, sich in einem relaxten Ambiente zu erholen. Die etwas südlicher gelegene Costa Dorada ist ebenfalls eines der beliebtesten Reiseziele auf dem spanischen Festland und überzeugt durch unendliche Sandstrände.
Sonne pur – Spaniens Küsten sind ein Traumziel
Wenn Sie es lieben, in Ihren Badeferien aktiv zu sein, ist eine Reise an die Costa Blanca besonders empfehlenswert, da Sie dort Wassersport für sich entdecken können. Beliebt ist auch die Costa del Sol in Andalusien, wo Sie viele All-inclusive-Angebote finden und die durch zahlreiche Direktflüge in die Stadt Malaga sehr gut angebunden ist. Etwas rauer, aber trotzdem sehr empfehlenswert ist die Costa de la Luz an der spanischen Atlantikküste. Sie wird durch ihre Ursprünglichkeit vor allem von Naturfreunden geschätzt.
Spaniens Inseln – Ferien, wie sie schöner nicht sein können
Schnell erreichbar, landschaftlich reizvoll und geprägt von einer herrlichen Atmosphäre, so präsentieren sich die Inseln der Balearen im Mittelmeer. Unabhängig davon, ob Sie sich auf Mallorca, Ibiza, Menorca oder Formentera entspannen möchten, paradiesische Sandstrände und idyllische Buchten erwarten Sie. Insbesondere die Kombination aus sehenswerten Naturmonumenten und vielen Partys mit Stil macht diese charmanten Inseln zu einem begehrten Ferienziel. Die weiter von Spanien entfernten Atlantikinseln Teneriffa, Gran Canaria und Fuerteventura bieten hingegen ganzjährig hohe Temperaturen und wunderschöne Strände.
Wer Städtereisen liebt, erlebt in Spaniens Metropolen Barcelona in der Provinz Katalonien sowie in der Hauptstadt Madrid einen wundervollen Mix aus Grossstadtflair und Kultur.
Kanarische Inseln: Strandferien in Spanien das ganze Jahr
Während sich die Badesaison am spanischen Mittelmeer von Mai bis Oktober erstreckt, sind die Kanarischen Inseln ein Ganzjahresziel: Dank ihrer Lage vor der Küste Nordwestafrikas herrschen auf dem Archipel im Atlantik auch im Winter milde Temperaturen. Auf Teneriffa thront der Pico del Teide, mit 3715 Metern der höchste Berg Spaniens – eine Fahrt durch die mondartige Vulkanlandschaft des Teide-Nationalparks gehört zu den Höhepunkten jeder Reise. Gran Canaria begeistert mit den berühmten Dünen von Maspalomas, die direkt an einen kilometerlangen Sandstrand grenzen.
Fuerteventura gilt mit seinen weiten, hellen Stränden als Paradies für Wind- und Kitesurfer, während Lanzarote mit der bizarren Feuerlandschaft des Timanfaya-Nationalparks und der Architektur von César Manrique überrascht. Zwischen den Strandtagen lohnen sich Ausflüge in die grünen Lorbeerwälder im Norden Teneriffas oder in die Altstädte von La Laguna und Las Palmas. So unterschiedlich die Inseln sind, eines haben sie gemeinsam: Strandferien in Spanien sind hier zu jeder Jahreszeit möglich.
Beste Reisezeit und Anreise für Ihre Ferien in Spanien
Spanien gehört zu den am einfachsten erreichbaren Feriendestinationen ab der Schweiz: Nach rund zwei Flugstunden landen Sie auf Mallorca oder in Barcelona, auch die Costa del Sol und die Kanaren sind dank zahlreicher Direktflüge bequem erreichbar. Für Badeferien am Mittelmeer eignen sich die Monate Mai bis Oktober am besten; im Juli und August wird es an der Costa Blanca und Costa Dorada am wärmsten und lebhaftesten.
Wer es ruhiger mag, weicht auf die Vor- oder Nachsaison aus: Im Mai, Juni, September und Oktober sind die Strände deutlich weniger besucht, und das Meer hat im Spätsommer noch angenehme Badetemperaturen.
Familien schätzen zudem die flach abfallenden Sandstrände vieler spanischer Küstenorte. Möchten Sie Ihre Ferien in Spanien individuell gestalten – ob Fincaferien im Inselinneren Mallorcas, Strandhotel an der Costa Brava oder Inselhüpfen auf den Kanaren – unser Spezialisten-Team stellt Ihnen Ihre Traumreise persönlich zusammen.
Kommen Sie in den Genuss von Tapas
Entdecken Sie spanischen Köstlichkeiten
Auf einer Reise in Spanien darf auf keinen Fall ein Besuch in einer Tapas Bar fehlen. Geniessen Sie einen Abend in gemütlicher Atmosphäre mit einem guten Glas Wein und mit leckeren Tapas. Tapas sind Appetithäppchen welche in Tapas Bars und Bodegas serviert werden. Die Auswahl ist sehr gross, so können es Brötchen mit Ibérico Schinken sein, Oliven, eingelegtes oder frittiertes Gemüse und auch Meeresfrüchte werden oft verwendet. Es gibt Bars in denen steht man zum Essen und es gibt auch Tapas Bars, in denen ein ganzer Tisch mit verschiedenen Häppchen und Speisen aufgetischt wird.
Man kommt bei einem Besuch nicht nur der spanischen Kulinarik nähre, sondern auch den Einheimischen selber. Diese treffen sich oft nach Feierabend oder an Wochenenden in Tapas Bars.
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Strand-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen
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