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Badeferien in Europa

Erholsame Badeferien von Ihrem Spezialisten

Egal, ob es Sie im Sommer oder Herbst nach Malta, Griechenland oder Portugal zieht, überall dort, wo lange Sandstrände und malerische Badebuchten auf Sie warten, können Sie entspannt Ihre Badeferien verbringen. Vor allem während der besten Reisezeit Mai bis Oktober locken viele Destinationen mit All-inclusive-Ferien auf höchstem Niveau. Unabhängig davon, ob Sie einen Aufenthalt auf Zypern oder in Malta wählen – das Mittelmeer ist ein beliebtes Reiseziele, wo im Sommer immer die Sonne scheint und Sie mit unserer Hilfe auch Last Minute noch ein schönes Hotel finden.

Lassen Sie den Alltag hinter sich und buchen Sie noch heute bei unseren Spezialisten Ihre nächsten Badeferien in und um Europa.

Die schönsten Strände von Malta bis Zypern

Nachtleben und Wassersport – Badeferien haben viel zu bieten

Wenn Sie sich dafür entscheiden, Ihre nächsten Badeferien in Europa zu verbringen, haben Sie die Qual der Wahl. Denn neben Malta ist auch Zypern sehr reizvoll. Badeferien in Europa zu verbringen, bedeutet eine vergleichsweise kurze Anreise, Sonne zu tanken und an herrlichen Sandstränden zu relaxen.

 

Von Portugal bis Italien: Badeferien in Südeuropa sind immer traumhaft

Dank einer beeindruckenden Vielfalt der Landschaften bietet die Region rund um das Mittelmeer und den angrenzenden Atlantik perfekte Bedingungen für einen erholsamen Badeurlaub. Insbesondere Orte wie die wunderschöne italienische Insel Sardinien oder die portugiesische Algarve bestechen durch eindrucksvolle Naturkulissen, die ihresgleichen suchen. Sie eignen sich ideal dafür, Badeferien mit vielen sportlichen und kulturellen Aktivitäten zu verbinden. Badeferien haben viele Facetten, je nach persönlichen Vorstellungen können Badeferien im Mittelmeerraum entweder entspannt oder aufregend sein. Es liegt ganz an Ihnen, ob Sie lieber herrliche Ruhe oder ausgelassene Partys vorziehen.

Badeferien in Ägypten

In Ägypten kommen nicht nur leidenschaftliche Taucher auf ihre Kosten, auch Badeferien Liebhaber schwärmen von der Destination.

Badeferien in Deutschland

Luxus, Entspannung und Natur an Deutschlands Küsten und Inseln.

Badeferien in Griechenland

Die griechischen Inseln bieten alles für perfekte Badeferien.

Badeferien in Italien

Entdecken Sie das wunderschöne Italien mit erstklassigen Stränden und der weltbekannten Küche.

Badeferien auf den Kapverden

Verbringen Sie traumhafte Badeferien an weissen langen Sandstränden. 

Badeferien in Kroatien

Verbringen Sie Badeferien an sauberen Stränden und romantischen Badebuchten.

Badeferien auf Malta

In Malta wird Ihnen das grüne Hinterland gefallen, das klare Wasser und die geschichtsträchtige Hauptstadt Valletta.

Badeferien in Portugal

Bei einer Reise nach Portugal entdecken Sie bezaubernde Sandstrände und kleine Buchten.

Badeferien in Spanien

In Spanien begrüssen Sie lange Sandstrände, bezaubernde Inseln und niedliche Dörfchen.

Badeferien in der Türkei

Es erwarten Sie Kulinarische Köstlichkeiten, herrliche Landschaften sowie weiche Sandstrände.

Badeferien auf Zypern

Auf Zypern werden Sie wunderschöne Badeferientage an weissen Stränden verbringen.

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