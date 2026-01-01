Badeferien in Europa
Erholsame Badeferien von Ihrem Spezialisten
Die schönsten Strände von Malta bis Zypern
Nachtleben und Wassersport – Badeferien haben viel zu bieten
Wenn Sie sich dafür entscheiden, Ihre nächsten Badeferien in Europa zu verbringen, haben Sie die Qual der Wahl. Denn neben Malta ist auch Zypern sehr reizvoll. Badeferien in Europa zu verbringen, bedeutet eine vergleichsweise kurze Anreise, Sonne zu tanken und an herrlichen Sandstränden zu relaxen.
Von Portugal bis Italien: Badeferien in Südeuropa sind immer traumhaft
Dank einer beeindruckenden Vielfalt der Landschaften bietet die Region rund um das Mittelmeer und den angrenzenden Atlantik perfekte Bedingungen für einen erholsamen Badeurlaub. Insbesondere Orte wie die wunderschöne italienische Insel Sardinien oder die portugiesische Algarve bestechen durch eindrucksvolle Naturkulissen, die ihresgleichen suchen. Sie eignen sich ideal dafür, Badeferien mit vielen sportlichen und kulturellen Aktivitäten zu verbinden. Badeferien haben viele Facetten, je nach persönlichen Vorstellungen können Badeferien im Mittelmeerraum entweder entspannt oder aufregend sein. Es liegt ganz an Ihnen, ob Sie lieber herrliche Ruhe oder ausgelassene Partys vorziehen.
Badeferien in Ägypten
In Ägypten kommen nicht nur leidenschaftliche Taucher auf ihre Kosten, auch Badeferien Liebhaber schwärmen von der Destination.
Badeferien in Italien
Entdecken Sie das wunderschöne Italien mit erstklassigen Stränden und der weltbekannten Küche.
Badeferien auf Malta
In Malta wird Ihnen das grüne Hinterland gefallen, das klare Wasser und die geschichtsträchtige Hauptstadt Valletta.
Badeferien in Spanien
In Spanien begrüssen Sie lange Sandstrände, bezaubernde Inseln und niedliche Dörfchen.
Badeferien in der Türkei
Es erwarten Sie Kulinarische Köstlichkeiten, herrliche Landschaften sowie weiche Sandstrände.
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