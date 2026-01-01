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Türkisfarbenes Meer in Badebucht

Samos: Die Unbekannte

Badeferien für Naturliebhaber

Direkt vor der türkischen Küste liegt eines der beliebtesten Reiseziele der Ägäischen Inseln - Samos. Samos gehört zu den ruhigeren Destinationen in Griechenland und besticht mit zahlreichen abgelegenen und ruhigen Stränden entlang der Küste. Einzig in der Hauptstadt Vathy ist das Leben ein wenig pulsierend. im Landesinnern locken die Berge mit wunderschönen Wanderwegen. Weinberge, Olivenhaine, die einzigartige griechische Lebensfreude und ganz viel Sonne: Das ist das Naturparadies Samos vor der Küste Kleinasiens.

Nicht nur die üppigen und bergigen Landschaften, bezaubernde Küstenabschnitte und ein ganzjährig warmes Klima machen das Eiland zu einem der beliebtesten Reiseziele Südeuropas. Reisen nach Samos bringen Sie in eine der sonnenreichsten Regionen Griechenlands.

Icon map8 Tage
Proteas Blu Resort
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: Adults Only Hotel, elegante und moderne Anlage, ruhige Lage, grosses Sport- und Freizeitangebot
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte

Badeferien für Naturliebhaber

Samos gilt als wahre Sonneninsel

In den Sommermonaten können Sie sich fast täglich auf zwölf Sonnenstunden freuen. Und wo könnte man die mediterranen Temperaturen besser geniessen als am Strand? Wer sich für einen Mietwagen bei seiner Reise nach Samos entscheidet, kann die schönsten Strände der Insel erkunden und anschliessend seinen Favoriten küren. Einer der beliebtesten Strände von Samos befindet sich an der Nordküste und ist der Livadaki Beach. Viele Besucher kommen vor allem wegen der Ruhe und Abgeschiedenheit an diesen besonders sauberen Strand.

In Kokkari finden Sie nicht nur schöne Hotels auf Samos, sondern auch traumhafte Buchten, wie den Lemonakia Beach. Das Wasser ist dank der Kiesel hier besonders blau und klar. Ein wahrer Geheimtipp für Badeurlauber ist allerdings der Megalo Seitani Strand, der inmitten des gleichnamigen Naturschutzgebietes liegt. Hier geniessen Sie den Blick auf das in allen Blautönen schimmernde Meer fast immer ganz alleine.

Reisetipps auf Samos

Reisen nach Samos bringen Sie nicht nur an bezaubernde Strandabschnitte: Die griechische Insel hat neben kristallklaren Buchten auch eine Vielzahl von Sehenswürdigkeiten, Naturplätzen und historische Bauten zu bieten, die Sie bequem mit dem Mietwagen besuchen. Wussten Sie, dass der berühmte Mathematiker und Philosoph Pythagoras auf Samos geboren wurde? Das umstrittene Genie versteckte sich zeitweise in einer Höhle, die Sie noch heute besichtigen können. Wer hingegen lieber das grüne Herz von Samos kennenlernen möchte, begibt sich am besten nach Karlovasi.

Bei einer Wanderung durch das Naturschutzgebiet erreichen Sie die rauschenden Potami-Wasserfälle und kühlen sich anschliessend die Füsse im klaren Wasser des Potami Beaches. Wer auch etwas von Samos kultureller Seite erleben möchte, sollte die Kirche von Panagia Spiliani im Südosten des Eilands besuchen. Nicht nur die besonderen Kapellen rund um die Anlage sind sehenswert, spätestens der atemberaubende Ausblick über die Küste wird überzeugen.

Aktivitäten

Reisen nach Samos können ganz individuell gestaltet werden. Sie können zum Beispiel in einem der Küstenorte Badeferien verbringen oder die sehenswertesten Orte aus Samos auf eigene Faust erkunden. Das kleine Eiland erkunden Sie am besten selbstständig, indem Sie sich vor Ort ein Auto mieten. Naturliebhaber zieht es in die Region rund um Karlovasi und das Megalo Seitani Naturschutzgebiet. Hier befinden sich herrliche Wanderwege, die nicht selten an abgelegenen Badestränden enden. Unzertrennlich mit der Kultur von Samos verbunden ist auch der Weinanbau.

Ein Abstecher in das Weinmuseum der Insel sollten Sie daher einplanen. Der Rebensaft von Samos ist sogar so bekannt, dass er es zum Messwein im Vatikan geschafft hat. In Samos Stadt erfahren Sie alles Wissenswerte über die Lese und Produktion des edlen Weines. Natürlich darf auch eine anschliessende Kostprobe in einer der Tavernen nicht fehlen.

Beste Reisezeit

Das Naturparadies Samos gilt als Sonneninsel des griechischen Archipels. Den ganzen Tag Sonne satt erwarten Sie zwischen Mai und Oktober. Während die Spitzentemperaturen zwischen Juni und September auf knapp 40°C steigen und Sie dann Ihren Tag am besten am Strand verbringen, herrschen in der Nebensaison im Mai und Oktober meist auch noch angenehme 23°C. Das ist die perfekte Jahreszeit, wenn Sie in Ihrem Urlaub wandern und die Sehenswürdigkeiten auf Samos erkunden wollen.

Der Lemonakia Beach

Verbringen Sie einen Tag am schönen Naturstrand

Samos ist ein Naturparadies mit vielen wunderschönen langen Strände. Einer der schönsten Strände ist der Lemonakia Beach. Er ist rund 300 Meter langer Kiesstrand. Das Wasser ist unglaublich klar und sauber. Das Meer schimmert in schönen blau Tönen. Wir empfehlen Ihnen eine Sonnenliege zu mieten und Badeschuhe mitzunehmen. Am besten mieten Sie sich einen Mietwagen und nehmen sich einen ganzen Tag dafür Zeit den Strand und die Umgebung zu erkunden.

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