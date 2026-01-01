Badeferien im TUI BLUE Pioneer Beach ab Schweiz
Badeferien im TUI BLUE Pioneer Beach ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- Themenabende im À-la-carte-Restaurant
- Gartenanlage mit Pool
- Direkt am Sandstrand
- Vielfältiges Sport- und Fitnessangebot
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Starten Sie Ihre Reise auf die traumhafte Insel Zypern mit dem Flug von Zürich nach Paphos.
2-7. Tag TUI BLUE Pioneer Beach
Es erwartet Sie eine Zeit voller Luxus und Entspannung. Beginnen Sie den Tag mit einem reichhaltigen Frühstück, gefolgt von einem erfrischenden Bad im Pool mit Meerblick. Nutzen Sie die exklusiven Wellness-Angebote, bevor Sie in einem der erstklassigen Restaurants kulinarische Höhepunkte geniessen. Nachmittags laden der Sandstrand und Wassersportmöglichkeiten zu Aktivitäten ein. Der Sonnenuntergang von der Hotelterrasse ist atemberaubend - der perfekte Abschluss eines traumhaften Tages im TUI BLUE Pioneer Beach Hotel, wo Luxus und Erholung Hand in Hand gehen.
8. Tag Rückreise
Heute endet Ihre Reise und Sie fliegen zurück nach Zürich.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit Condor
- Unterbringung im Doppelzimmer
- Verpflegung: Halbpension
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage