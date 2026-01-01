Tauchen, Schnorcheln und Wassersport nach Saison

Aktivferien am Meer stehen und fallen mit dem richtigen Zeitpunkt. Wind, Wassertemperatur und Sicht folgen je nach Region einem eigenen Rhythmus.

Wo die Sicht am besten ist

Im Roten Meer ist ganzjährig getaucht werden möglich, mit den angenehmsten Wassertemperaturen zwischen April und Juni sowie September und November. Auf den Malediven bringt die Trockenzeit von Dezember bis April die klarste Sicht, während in den feuchteren Monaten mehr Plankton im Wasser steht – und damit die Chance auf Mantas und Walhaie steigt.

Wind für Kite und Surf

Fuerteventura und Tarifa liefern im europäischen Sommer die verlässlichsten Bedingungen, Sansibar bläst von Juni bis September und noch einmal von Dezember bis Februar. Wer den Sport erst lernt, sucht bewusst Reviere mit stehtiefem Wasser und ablandigem Wind in Ufernähe.

Schnorcheln ohne Brevet

Riffe direkt am Ufer machen den Unterschied zwischen einem Ausflug und einem täglichen Programm. Auf den Malediven, in Teilen der Karibik und vor Ägypten beginnt das Riff oft wenige Meter hinter der Wasserlinie – gut für Familien, die nicht jeden Tag ein Boot nehmen wollen.