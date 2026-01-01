Aktivreisen bieten Spannung und Abwechslung
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Individuelle Wanderreise - Portugals Schieferdörfer
Preis auf Anfrage
ab/bis Coimbra
Highlights: Besuch von zehn Schieferdörfern, Traditionen erleben in drei Workshops, Erfrischung an den Flussstränden,...
8 Tage / 7 Nächte
Wassersportarten und aktive Ferien im Landesinnern
Die Mittelmeerregion – ein Paradies für Sportler
Wenn Sie es in Erwägung ziehen, Sport und Badeferien kombiniert zu buchen, sind vor allem Destinationen am Mittelmeer zu empfehlen. Denn in zahlreichen Gegenden und Ländern dieser Regionen wie Mallorca und Kroatien haben Sie viele verschiedene Möglichkeiten, aktiv zu sein. So können Sie zum Beispiel fast überall rund um das Mittelmeer aufregende Veloferien erleben und traumhafte Landschaften erkunden. Sehr beliebt sind auch entspannte Golfreisen, bei denen Sie jeden Tag Ihr Handicap verbessern können. Sport und Erholung müssen sich nicht ausschliessen. Im Gegenteil, denn wenn Sie während Ihrer Ferien aktiv sind, ist der Alltagsstress schnell vergessen.
Sport in den Ferien macht Spass
Falls Sie Ferien planen, in denen es aktiv zugehen soll, probieren Sie doch einmal Sportarten wie Tauchen, Trekking oder Wassersport im Allgemeinen aus. Da in zahlreichen klassischen Ferienorten oftmals gute Möglichkeiten für diese Tätigkeiten gegeben sind, ist dies eine willkommene Abwechslung vom Sportprogramm zu Hause. Vor allem Tauchen ist ein Sport, der im Mittelmeer oder dem Roten Meer wesentlich mehr Spass macht als in heimischen Gewässern. Sie werden verzaubert sein von der Magie der Unterwasserwelten im Mittelmeer und können sich auf aktive Tauchferien freuen.
Tauchen, Schnorcheln und Wassersport nach Saison
Aktivferien am Meer stehen und fallen mit dem richtigen Zeitpunkt. Wind, Wassertemperatur und Sicht folgen je nach Region einem eigenen Rhythmus.
Wo die Sicht am besten ist
Im Roten Meer ist ganzjährig getaucht werden möglich, mit den angenehmsten Wassertemperaturen zwischen April und Juni sowie September und November. Auf den Malediven bringt die Trockenzeit von Dezember bis April die klarste Sicht, während in den feuchteren Monaten mehr Plankton im Wasser steht – und damit die Chance auf Mantas und Walhaie steigt.
Wind für Kite und Surf
Fuerteventura und Tarifa liefern im europäischen Sommer die verlässlichsten Bedingungen, Sansibar bläst von Juni bis September und noch einmal von Dezember bis Februar. Wer den Sport erst lernt, sucht bewusst Reviere mit stehtiefem Wasser und ablandigem Wind in Ufernähe.
Schnorcheln ohne Brevet
Riffe direkt am Ufer machen den Unterschied zwischen einem Ausflug und einem täglichen Programm. Auf den Malediven, in Teilen der Karibik und vor Ägypten beginnt das Riff oft wenige Meter hinter der Wasserlinie – gut für Familien, die nicht jeden Tag ein Boot nehmen wollen.
Wandern und Meer in einer Reise verbinden
Manche Inseln erlauben es, am Vormittag zu wandern und am Nachmittag im Meer zu sein. Das ergibt Ferien, die weder rein sportlich noch rein passiv sind.
Inseln mit Höhenmetern
Madeira führt Levada-Wege quer durch den Lorbeerwald, La Palma verbindet Vulkankrater mit schwarzen Buchten, Kreta hat mit der Samaria-Schlucht eine der längsten Schluchten Europas. Auf den Azoren liegen Kraterseen und Küstenpfade eng beieinander.
Wie Sie die Tage einteilen
Frühe Startzeiten sind im Süden nicht optional: Zwischen Juni und September ist ab dem späten Vormittag kaum mehr sinnvoll zu gehen. Wer die Wanderung vor zehn Uhr beendet, hat den ganzen Nachmittag am Wasser – und umgeht zugleich die stärkste Sonne.
Aktivferien mit Kindern
Kurze Etappen mit einem Ziel am Ende funktionieren besser als Distanz. Eine Bucht, ein Leuchtturm oder ein Wasserfall gibt der Strecke einen Zweck. Segeln, Kajak und Schnorcheln lassen sich ab etwa acht Jahren in Kursform sinnvoll dazunehmen.
Häufige Fragen zu Aktivferien am Meer
Ferien, bei denen Bewegung und Strand gleichberechtigt nebeneinanderstehen: Wandern, Tauchen, Kite, Segeln oder Kajak am Vormittag, Erholung am Wasser danach. Der Unterschied zur reinen Sportreise liegt darin, dass kein Programm durchgezogen werden muss.
Madeira, La Palma, Kreta und die Azoren – alle vier haben Höhenmeter und Küste auf kurzer Distanz. Im Sommer sollte die Wanderung am frühen Morgen stattfinden, danach bleibt der Nachmittag am Meer.
Kurze Wanderungen mit einem lohnenden Ziel funktionieren ab Kindergartenalter. Segel-, Kajak- und Schnorchelkurse werden üblicherweise ab etwa acht Jahren angeboten, das Tauchbrevet für Jugendliche ab zehn Jahren mit Tiefenbegrenzung.
Für Wind und Wellen der Sommer zwischen Juni und September, für Wandern und Kombinationen eher Mai, Juni und September bis Oktober. Im Hochsommer ist das Wasser am wärmsten, die Mittagshitze schränkt Landaktivitäten aber deutlich ein.
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