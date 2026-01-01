Erleben Sie Lifestyle und griechische Kultur auf Mykonos

Badeferien

Bekannt ist die traumhafte Kykladeninsel vor allem für seine bezaubernden Sandstrände, an denen sich die kristallklaren Wellen schäumend brechen. Die zwei wohl bekanntesten Strände von Mykonos, Paradise Beach und Super Paradise Beach, finden Sie im Süden der Insel. Hier treffen sich alle Badeurlauber, die gerne feiern oder in einer der zahlreichen Bars an der Promenade leckere Cocktails geniessen.

An der Nordküste erwartet Sie am Agios Sostis das genaue Gegenteil: Abgelegene Strandbuchten laden zum Entspannen und Abschalten ein. In den wenigen Tavernen werden exzellente Fischgerichte und hervorragende Weine serviert.

Ferien auf Mykonos mit Kindern verbringen Sie hingegen an einem weiteren sehenswerten Strand, dem Kalo Livadi im Südosten. Umliegende Restaurants, Liegen und Sonnenschirme machen diesen Badeort so angenehm. Besucher loben vor allem das kristallklare und saubere Wasser, das nur langsam tiefer wird: Ideale Bedingungen zum Planschen und Muscheln sammeln.

Sehenswürdigkeiten

Trubeliger Hauptort von Mykonos ist die gleichnamige Hafenstadt, in der sie neben zahlreichen Tavernen direkt am Hafen auch stylishe Clubs und angesagte Bars finden. Wer es allerdings etwas ruhiger mag, kann bei einem Spaziergang durch Mykonos-Stadt auch die bezaubernde Kykladenarchitektur bewundern. In den engen verwinkelten Gassen laden kleine Restaurants zu kulinarischen Erlebnissen ein.

In nur wenigen Gehminuten erreichen Sie von Mykonos-Stadt aus eines der bekanntesten Bauwerke der Insel: Die älteste Kapelle der Paraportiani Kirche stammt aus dem Jahre 1425. Natürlich gehört auch ein Besuch des Wahrzeichens bei Ferien auf Mykonos mit dazu: Die fünf Windmühlen Kato Mili thronen auf einer Anhöhe über Mykonos-Stadt und sind bereits von Weitem zu erkennen. Ein Relikt aus der Zeit, als viele Venezianer auf Mykonos wohnten, ist das Stadtviertel Klein-Venedig mit seinen kleinen Gassen und bunten Häusern.

Aktivitäten

Ferien auf Mykonos können Sie ganz individuell gestalten. Entweder Sie entscheiden sich dafür, in einem der zauberhaften Küstenorte Badeferien zu machen oder die angesagten Strandpromenaden von Mykonos unsicher zu machen. Reisen Sie gerne selbstständig, dann sind Sie mit einem eigenen Mietwagen vor Ort gut beraten. Ein Besuch in einer der beliebtesten Bars und Diskotheken der Insel oder ein Abendessen in einer gemütlichen Taverne rundet einen gelungenen Strand- oder Sightseeingtag ab.

Vor allem in der Region rund um Mykonos-Stadt erwartet Sie eine gelungene Mischung aus traumhaften Stränden und historischen Sehenswürdigkeiten. An der Nordküste hingegen finden Sie nicht nur zauberhafte Hotels auf Mykonos, hier herrschen auch die besten Bedingungen zum Schnorcheln in den wenig besuchten Buchten. Von Mykonos aus bietet sich ausserdem ein Ausflug auf die benachbarte Insel Delos an: Diese strotzt geradezu vor antiken Stätten.

Beste Reisezeit

Die beste Reisezeit für Mykonos richtet sich danach, wie Sie Ihren Urlaub auf der Insel gerne gestalten möchten. Ein Badeurlaub zum Beispiel am ruhigen Strand Ftelia auf Mykonos an der mittleren Nordküste bietet sich vor allem zwischen Juni und September an, wenn das Wasser angenehme Temperaturen hat. Kultur- und Genussreisen hingegen sind auch während der etwas ruhigeren und preiswerteren Nebensaison im Frühjahr und Herbst möglich. Dank der ganzjährig warmen Temperaturen sind Sie in Ihrer Reiseplanung völlig frei.