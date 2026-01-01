Die Trendinsel Mykonos
Eine lebendige Bar- und Clubszene und ein romantisches Städtchen warten auf Sie
Badeferien im Hotel Casa Cook Mykonos
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: 24-Stunden-Zimmerservice, Audults Only, Nahe Mykonos-Stadt gelegen , Direkter Sandstrand
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im Hotel Myconian Ambassador Relais & Chateaux
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: Gourmetrestaurant "Efisia", Umfassendes Spa & Wellness Angebot, Nur 4 km bis Mykonos - Stadt , Ruhige Lage
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im Myconian Villa Collection
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: einzigartiger Infinity-Pool, in der Nähe des Elia Sandstrand, erstklassiger Spa-Bereich, wunderschöne...
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im Mykonos Bay Hotel
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: fünf Minuten von Mykonos Stadt entfernt , direkte Strandlage, Wassersportangebot
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im Mykonos Grand Hotel & Resort
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: Nähe zum Sandstrand Agios Ioannis, atemberaubende Aussicht auf das Ägäische Meer, Luxushotel , Terrasse...
8 Tage / 7 Nächte
Erleben Sie Lifestyle und griechische Kultur auf Mykonos
Badeferien
Bekannt ist die traumhafte Kykladeninsel vor allem für seine bezaubernden Sandstrände, an denen sich die kristallklaren Wellen schäumend brechen. Die zwei wohl bekanntesten Strände von Mykonos, Paradise Beach und Super Paradise Beach, finden Sie im Süden der Insel. Hier treffen sich alle Badeurlauber, die gerne feiern oder in einer der zahlreichen Bars an der Promenade leckere Cocktails geniessen.
An der Nordküste erwartet Sie am Agios Sostis das genaue Gegenteil: Abgelegene Strandbuchten laden zum Entspannen und Abschalten ein. In den wenigen Tavernen werden exzellente Fischgerichte und hervorragende Weine serviert.
Ferien auf Mykonos mit Kindern verbringen Sie hingegen an einem weiteren sehenswerten Strand, dem Kalo Livadi im Südosten. Umliegende Restaurants, Liegen und Sonnenschirme machen diesen Badeort so angenehm. Besucher loben vor allem das kristallklare und saubere Wasser, das nur langsam tiefer wird: Ideale Bedingungen zum Planschen und Muscheln sammeln.
Sehenswürdigkeiten
Trubeliger Hauptort von Mykonos ist die gleichnamige Hafenstadt, in der sie neben zahlreichen Tavernen direkt am Hafen auch stylishe Clubs und angesagte Bars finden. Wer es allerdings etwas ruhiger mag, kann bei einem Spaziergang durch Mykonos-Stadt auch die bezaubernde Kykladenarchitektur bewundern. In den engen verwinkelten Gassen laden kleine Restaurants zu kulinarischen Erlebnissen ein.
In nur wenigen Gehminuten erreichen Sie von Mykonos-Stadt aus eines der bekanntesten Bauwerke der Insel: Die älteste Kapelle der Paraportiani Kirche stammt aus dem Jahre 1425. Natürlich gehört auch ein Besuch des Wahrzeichens bei Ferien auf Mykonos mit dazu: Die fünf Windmühlen Kato Mili thronen auf einer Anhöhe über Mykonos-Stadt und sind bereits von Weitem zu erkennen. Ein Relikt aus der Zeit, als viele Venezianer auf Mykonos wohnten, ist das Stadtviertel Klein-Venedig mit seinen kleinen Gassen und bunten Häusern.
Aktivitäten
Ferien auf Mykonos können Sie ganz individuell gestalten. Entweder Sie entscheiden sich dafür, in einem der zauberhaften Küstenorte Badeferien zu machen oder die angesagten Strandpromenaden von Mykonos unsicher zu machen. Reisen Sie gerne selbstständig, dann sind Sie mit einem eigenen Mietwagen vor Ort gut beraten. Ein Besuch in einer der beliebtesten Bars und Diskotheken der Insel oder ein Abendessen in einer gemütlichen Taverne rundet einen gelungenen Strand- oder Sightseeingtag ab.
Vor allem in der Region rund um Mykonos-Stadt erwartet Sie eine gelungene Mischung aus traumhaften Stränden und historischen Sehenswürdigkeiten. An der Nordküste hingegen finden Sie nicht nur zauberhafte Hotels auf Mykonos, hier herrschen auch die besten Bedingungen zum Schnorcheln in den wenig besuchten Buchten. Von Mykonos aus bietet sich ausserdem ein Ausflug auf die benachbarte Insel Delos an: Diese strotzt geradezu vor antiken Stätten.
Beste Reisezeit
Die beste Reisezeit für Mykonos richtet sich danach, wie Sie Ihren Urlaub auf der Insel gerne gestalten möchten. Ein Badeurlaub zum Beispiel am ruhigen Strand Ftelia auf Mykonos an der mittleren Nordküste bietet sich vor allem zwischen Juni und September an, wenn das Wasser angenehme Temperaturen hat. Kultur- und Genussreisen hingegen sind auch während der etwas ruhigeren und preiswerteren Nebensaison im Frühjahr und Herbst möglich. Dank der ganzjährig warmen Temperaturen sind Sie in Ihrer Reiseplanung völlig frei.
Platis Gialos: Strandleben an der Südküste
Zu den beliebtesten Stränden der Insel Mykonos zählt Platis Gialos an der geschützten Südküste. Der breite, feine Sandstrand fällt sanft ins Meer ab und ist gesäumt von Strandrestaurants, Liegen und Sonnenschirmen – ideal für Familien und alle, die Komfort direkt am Wasser schätzen. Dank der geschützten Lage ist das kristallklare Wasser meist ruhig und lädt zum Schwimmen und Stand-up-Paddeln ein; wer in der Hochsaison früh kommt, sichert sich die besten Plätze, denn Platis Gialos gehört zu den gefragtesten Stränden der Insel.
Praktisch: Vom Strand aus verkehren in der Saison kleine Wassertaxis, die Sie in wenigen Minuten zu Nachbarstränden wie Paranga, Paradise oder Super Paradise bringen. So lässt sich das Strandhüpfen entlang der Südküste bequem ohne Mietwagen organisieren.
Rund um Platis Gialos finden Sie zudem eine grosse Auswahl an Unterkünften, vom familienfreundlichen Strandhotel bis zum eleganten Boutique-Resort. Wer abends nicht ins quirlige Mykonos-Stadt fahren möchte, geniesst in den Tavernen am Strand frischen Fisch und griechische Spezialitäten mit Blick aufs Meer.
Stilles Inselinnere und Inselhüpfen in den Kykladen
Abseits der Strände zeigt die Insel Mykonos ein überraschend ursprüngliches Gesicht. Im Dorf Ano Mera, dem zweitgrössten Ort der Insel, spielt sich das Leben gemächlich rund um den Dorfplatz ab; das Kloster Panagia Tourliani mit seinem kunstvollen Glockenturm zählt zu den bedeutendsten Sehenswürdigkeiten von Mykonos und lohnt einen Abstecher auf dem Weg zu den Stränden der Ostküste.
Die Anreise auf die Insel ist unkompliziert: In den Sommermonaten wird Mykonos teils direkt aus der Schweiz angeflogen, alternativ reisen Sie bequem via Athen an. Wer mehr von Griechenland entdecken möchte, nutzt Mykonos als idealen Ausgangspunkt für ein Inselhüpfen durch die Kykladen: In der Saison verbinden Schnellfähren die Insel unter anderem mit Santorini, sodass sich zwei der schönsten griechischen Inseln wunderbar in einer Reise vereinen lassen.
Auch eine Kombination mit Badeferien auf Kreta ist dank guter Verbindungen möglich. Unsere Spezialisten kennen die Hotels auf Mykonos aus eigener Erfahrung und stellen Ihnen gerne Ihre persönliche Trauminsel-Kombination zusammen.
Einmalige Stimmung am Hafen von Mykonos
Ein unvergesslicher Ferien- Moment
Die Sonnenuntergänge auf Mykonos sind weltberühmt. Der Himmel schimmert in den schönsten rosa und blauen Tönen. Am Hafen ist die Stimmung jeweils besonders schön und wir empfehlen Ihnen unbedingt den Abend einmal dort ausklingen zu lassen. Sei es bei einem Abendessen in einem traditionellen Restaurant oder bei einem Cocktail in einer gemütlichen Bar, die Stimmug ist überall faszinierend. Wenn die Wellen gegen die Mauer klatschen und am Hafen eine ausgelassene und romantische Stimmung herrscht, dann erleben Sie einen magischen Moment, welchen Sie nicht so schnell vergessen werden.
Badeferien auf Kreta
Entdecken Sie antike Stätten und geniessen Sie die Sonne an den langen Sandstränden.
Badeferien auf Santorini
Weisse Häuser, blaue Dächer und traumhafte Sonnenuntergänge - Willkommen auf Santorini!
Badeferien auf dem Peloponnes
Geschichtsträchtige Halbinsel die zu Ausflügen und zum Entspannen abseits des Massentourismus einlädt.
Badeferien auf Zakynthos
Die "Blume des Ostens" lockt mit goldfarbenen Sandstränden, malerischen Bergdörfern und weissen Klippen.
Badeferien auf Samos
Bezaubernde, flachabfallende Strände, süsser Wein und ein abwechslungsreiches Landesinnere garantieren einen gelungenen Urlaub.
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