Der Oktober ist einer der spannendsten Monate im Reisekalender: Während in der Schweiz der Herbst einzieht, beginnt in vielen Fernreisezielen gerade die beste Zeit des Jahres. Im südlichen Afrika steht die Trockenzeit auf ihrem Höhepunkt – besser lassen sich Elefanten, Löwen und Nashörner kaum beobachten. Auf der Südhalbkugel erwacht der Frühling: Australien und Neuseeland zeigen sich mild und grün. Japan leuchtet in der Herbstfärbung, und im Indischen Ozean wie in Arabien beginnt die Badesaison.

Dazu kommt ein praktischer Vorteil: Die Weihnachts-Hochsaison ist noch weit entfernt, viele Ziele sind ruhiger, Flüge und Unterkünfte besser verfügbar. Auf dieser Seite finden Sie die Fernreiseziele, in denen im Oktober klimatisch die beste oder eine sehr gute Reisezeit herrscht – zusammengestellt von unseren Spezialistinnen und Spezialisten, die die Destinationen aus eigener Erfahrung kennen. Unser Spezialisten-Team berät Sie gerne persönlich.