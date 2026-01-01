Wohin reisen im Oktober? Die besten Fernreiseziele
Safari-Zeit in Afrika, Frühling auf der Südhalbkugel, Herbstgold in Japan
Südafrika – beste Safari-Zeit und Frühling am Kap
Der Oktober gehört zu den besten Monaten für eine Südafrika-Reise: Am Ende der Trockenzeit versammeln sich die Tiere im Krüger-Nationalpark an den Wasserlöchern, die Vegetation ist licht und die Sicht entsprechend gut. Gleichzeitig beginnt am Kap der Frühling – Kapstadt, die Weinregionen und die Garden Route zeigen sich in voller Blüte. Die Zeitverschiebung ist minim, Nachtflüge machen die Anreise angenehm. Mehr dazu in unserem Guide zur besten Reisezeit für Südafrika.
Namibia – Tierbeobachtung am Höhepunkt
In Namibia erreicht die Trockenzeit im Oktober ihren Höhepunkt: In der Etosha-Pfanne drängen sich Elefanten, Zebras und Antilopen an den verbleibenden Wasserstellen – bessere Chancen auf Tiersichtungen gibt es kaum. Tagsüber wird es bereits heiss, die Nächte bleiben angenehm. Wer die Dünen der Namib und das Sossusvlei besuchen will, startet am besten früh am Morgen. Alle Details in unserem Guide zur besten Reisezeit für Namibia.
Japan – Herbstfärbung und klare Luft
Nach dem heissen Sommer zeigt sich Japan im Oktober von seiner schönsten Seite: Die Luft ist klar, die Temperaturen sind mild, und in den Bergen beginnt die berühmte Herbstfärbung, die im Verlauf des Monats langsam Richtung Kyoto und Tokio wandert. Ideal für Rundreisen, Tempelbesuche und Wanderungen. Der Oktober zählt neben dem Frühling zur beliebtesten Reisezeit – früh buchen lohnt sich. Mehr in unserem Guide zur besten Reisezeit für Japan.
Oman – Start in die Reisesaison
Im Sultanat Oman geht im Oktober die grosse Sommerhitze zu Ende, und die Reisesaison beginnt: Die Temperaturen sinken auf gut 30 Grad, das Meer bleibt warm. Perfekt, um die Altstadt und die Grosse Moschee von Maskat, Wüstencamps in der Wahiba-Sandwüste und die spektakulären Wadis zu einer Rundreise zu verbinden. Mit rund sechs bis sieben Flugstunden und geringer Zeitverschiebung ist der Oman zudem ein vergleichsweise nahes Fernreiseziel.
Mauritius – Frühsommer vor der Zyklonsaison
Auf Mauritius herrscht im Oktober Frühling: warme, meist trockene Tage, angenehme Wassertemperaturen und weniger Wind als in den Wintermonaten. Der Monat gehört klimatisch zu den besten des Jahres – noch vor der Zyklonsaison des Südsommers. Strandtage lassen sich gut mit Ausflügen ins grüne Hochland und zu den Wasserfällen kombinieren. Details in unserem Guide zur besten Reisezeit für Mauritius.
Australien – Frühling von Sydney bis ins Outback
In Australien ist im Oktober Frühling: Sydney und Melbourne zeigen sich mild und sonnig, im Westen blühen die Wildblumen, und das Rote Zentrum mit dem Uluru ist noch nicht sommerlich heiss. Auch für das Great Barrier Reef ist der Oktober eine gute Wahl – vor Beginn der tropischen Regenzeit im Norden. Mehr dazu in unserem Guide zur besten Reisezeit für Australien.
Neuseeland – grüner Frühling in der Nebensaison
Der Oktober ist in Neuseeland Frühlingszeit: Die Landschaften leuchten sattgrün, auf den Südalpen liegt noch Schnee, und die grossen Besucherströme des Sommers sind noch nicht unterwegs. Wer mit dem Camper oder Mietwagen unterwegs ist, profitiert von guter Verfügbarkeit und attraktiven Nebensaisonpreisen. Das Wetter ist wechselhafter als im Sommer – dafür haben Sie viele Orte fast für sich. Mehr in unserem Guide zur besten Reisezeit für Neuseeland.
Weiterplanen im Reisekalender
Ihre Ferien fallen nicht in den Oktober? Reisen Sie früher, lohnt sich ein Blick auf den September. Im November starten Thailand, Sri Lanka und Vietnam in die Trockenzeit – oft mit ruhigeren Stränden und attraktiven Preisen vor der Hochsaison. Eine Übersicht über alle Monate finden Sie in unserem Reisekalender. Unsere Spezialistinnen und Spezialisten beraten Sie gerne persönlich, welches Ziel zu Ihrem Reisetermin passt.
Badeferien im Oktober
Sie möchten im Oktober vor allem an den Strand? Rund um den Indischen Ozean, in Arabien und auf den Atlantikinseln herrschen jetzt sommerliche Badetemperaturen – ideal auch für die Herbstferien. Die schönsten warmen Ziele mit Temperaturen und Flugzeiten ab Zürich finden Sie auf unserer Seite Badeferien im Oktober.
Häufige Fragen zu Fernreisen im Oktober
Im südlichen Afrika – etwa in Südafrika und Namibia – erreicht die Trockenzeit im Oktober ihren Höhepunkt, ideal für Safaris. Auch im Oman beginnt nach dem Sommer die trockene, angenehme Jahreszeit. Auf Mauritius ist der Oktober einer der trockensten und stabilsten Monate. In Südostasien geht die Regenzeit dagegen erst gegen Ende Oktober allmählich zu Ende.
Für Badeferien im Oktober eignen sich vor allem Mauritius mit stabilem Frühlingswetter und der Oman mit warmem Meer nach dem Sommer. Auch Südafrika lässt sich gut mit Badetagen an der Garden Route kombinieren – das Meer ist dort allerdings frisch. Wer maximale Badewärme sucht, wartet auf die ab November einsetzende Trockenzeit in Südostasien.
Der Oktober liegt in vielen Destinationen zwischen den Saisons: Die Weihnachts-Hochsaison ist noch weit weg, entsprechend sind Flüge und Hotels oft besser verfügbar und attraktiver im Preis als im Dezember. In klassischen Safari-Gebieten wie Namibia gilt der Oktober dagegen als beste Reisezeit mit entsprechender Nachfrage – hier lohnt sich frühes Buchen. Unsere Spezialisten kennen die aktuellen Angebote und beraten Sie unverbindlich.
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Ab November starten die Expeditionsschiffe – unsere Spezialisten kennen die aktuellen Restplätze.
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