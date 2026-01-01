Lifestyle und die Schönheit der Natur auf einer Insel vereint

Feiern an einem der aufregendsten Orte im Mittelmeer – Ibiza

Stilvolle Strandpartys gehören genauso zu Ibiza wie internationale Events in berühmten Clubs. Insbesondere in der besten Reisezeit Juni bis Oktober tummeln sich in den vielen Restaurants und Bars von Ibiza Partygänger aus der ganzen Welt. Aber auch ausserhalb der Hochsaison ist es ein einzigartiges Erlebnis, im bekannten Café del Mar den Sonnenuntergang zu geniessen. Wenn Sie während Ihrer Ferien auf Ibiza nicht jeden Tag feiern möchten, ist ein Ausflug auf die ruhige Nachbarinsel Formentera sehr empfehlenswert, da Sie dort herrlich entspannen können.

Finca-Ferien auf Ibiza sind traumhaft

Selbstverständlich können Sie sich aber auch direkt auf Ibiza erholen und eine der vielen ruhigen Buchten vor Ort ansteuern. Klares Wasser und feinsandige Strände prägen das Bild des ländlichen Ibiza genauso wie Schafherden und typisch mediterrane Zitronenbäume. Ausserhalb der Partyhochburgen von Ibiza ist das Leben auf dieser charmanten Mittelmeerinsel sehr beschaulich und wohltuend. Wenn Sie spektakuläre Naturmonumente lieben, ist ein Ausflug zu dem imposanten Fels «Es Vedrà», welcher 300 Meter in das Meer hineinragt, besonders reizvoll. Hier geniessen Sie in einer entschleunigenden Umgebung Natur pur.