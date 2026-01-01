Ibiza Hotels & Reisen
Ihr Ibiza Hotel für Badeferien & Nachtleben
Badeferien im El Somni Ibiza Dream Hotel by Grupotel
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: wunderschöne Lage, direkt am Strand, Kinderswimmingpool, Unterhaltungsprogramm und Night-Shows
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im Grand Palladium Palace Ibiza Resort & Spa
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: Direkt am langen Sandstrand, Umfangreiches kulinarisches Angebot, Grosser Spa Bereich, Vielfältige...
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im Grupotel Ibiza Beach Resort
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: Adults Only Hotel, ruhige, idyllische Lage, 3 schöne Pools, direkt am Meer gelegen
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im Hard Rock Hotel Ibiza
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: direkt am Strand gelegen, Unterhaltungsmöglichkeiten in nächster Nähe, hoteleigene Diskothek/Nachtclub,...
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im Ushuaïa Ibiza Beach Hotel
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: direkt am Strand , zentrale, lebhafte Lage, Adults only, Diverse exklusive Shows und Events
8 Tage / 7 Nächte
Lifestyle und die Schönheit der Natur auf einer Insel vereint
Feiern an einem der aufregendsten Orte im Mittelmeer – Ibiza
Stilvolle Strandpartys gehören genauso zu Ibiza wie internationale Events in berühmten Clubs. Insbesondere in der besten Reisezeit Juni bis Oktober tummeln sich in den vielen Restaurants und Bars von Ibiza Partygänger aus der ganzen Welt. Aber auch ausserhalb der Hochsaison ist es ein einzigartiges Erlebnis, im bekannten Café del Mar den Sonnenuntergang zu geniessen. Wenn Sie während Ihrer Ferien auf Ibiza nicht jeden Tag feiern möchten, ist ein Ausflug auf die ruhige Nachbarinsel Formentera sehr empfehlenswert, da Sie dort herrlich entspannen können.
Finca-Ferien auf Ibiza sind traumhaft
Selbstverständlich können Sie sich aber auch direkt auf Ibiza erholen und eine der vielen ruhigen Buchten vor Ort ansteuern. Klares Wasser und feinsandige Strände prägen das Bild des ländlichen Ibiza genauso wie Schafherden und typisch mediterrane Zitronenbäume. Ausserhalb der Partyhochburgen von Ibiza ist das Leben auf dieser charmanten Mittelmeerinsel sehr beschaulich und wohltuend. Wenn Sie spektakuläre Naturmonumente lieben, ist ein Ausflug zu dem imposanten Fels «Es Vedrà», welcher 300 Meter in das Meer hineinragt, besonders reizvoll. Hier geniessen Sie in einer entschleunigenden Umgebung Natur pur.
Die schönsten Buchten und Orte auf Ibiza
Die Insel hat zwei Gesichter – und das ruhigere ist das grössere.
Dalt Vila: die Altstadt über dem Hafen
Die von einer Renaissance-Festung umschlossene Oberstadt von Ibiza-Stadt zählt seit 1999 zum UNESCO-Welterbe. Durch die Gassen steigt man bis zur Kathedrale hinauf, von deren Terrasse der Blick über Hafen und Meer bis nach Formentera reicht.
Buchten im Westen und Norden
Cala Comte gilt mit ihren vorgelagerten Felsinseln als schönster Sonnenuntergangsplatz der Insel. Cala Salada im Nordwesten liegt geschützt zwischen Pinien, und im Norden rund um Sant Joan reihen sich kleine Buchten wie Benirràs, wo an Sonntagen getrommelt wird.
Formentera als Tagesausflug
Von Ibiza-Stadt setzen Schnellfähren in rund 30 Minuten nach Formentera über. Die Nachbarinsel hat türkisfarbenes, flaches Wasser und deutlich weniger Betrieb – für viele der schönste Tag der Ibiza-Ferien.
Beste Reisezeit und die ruhige Seite Ibizas
Wer Ibiza ausserhalb der Hochsaison erlebt, trifft eine andere Insel an.
Klima und Saison
Von Juni bis September liegen die Temperaturen bei 27 bis 31 Grad, im August erreicht das Meer rund 26 Grad. Mai, Juni und September sind angenehmer für Wanderungen und Städtebesuche; im Juli und August ist die Insel am vollsten und teuersten.
Fincas und der Norden
Abseits der bekannten Clubs prägen Steinmauern, Feigen- und Mandelbäume das Landesinnere. Umgebaute Fincas bieten Ruhe und einen völlig anderen Zugang zur Insel als die Hotelzonen an der Südküste – besonders in den Gemeinden Sant Joan und Santa Eulària.
Anreise
Der Flughafen liegt südwestlich von Ibiza-Stadt, die Flugzeit ab der Schweiz beträgt rund zwei Stunden. Für die abgelegenen Buchten im Norden ist ein Mietwagen praktisch unverzichtbar.
Häufige Fragen zu Ibiza
Juni bis September bringt 27 bis 31 Grad und im August rund 26 Grad Wassertemperatur. Mai, Juni und September sind angenehmer für Wanderungen und Städtebesuche, Juli und August sind am vollsten.
Nein. Der Norden rund um Sant Joan und das Landesinnere mit umgebauten Fincas sind ruhig und ursprünglich. Die bekannten Clubs konzentrieren sich auf wenige Orte an der Südküste.
Von Ibiza-Stadt setzen Schnellfähren in rund 30 Minuten über. Die Nachbarinsel hat flaches, türkisfarbenes Wasser und deutlich weniger Betrieb – ein lohnender Tagesausflug.
Für die abgelegenen Buchten im Norden praktisch ja. Ibiza-Stadt, Santa Eulària und die grossen Hotelzonen sind auch mit Bussen erreichbar.
Nein. Der Norden um Santa Gertrudis, Portinatx und Cala Xarraca ist ruhig und ländlich, mit kleinen Buchten und Landhotels. Das Partyleben konzentriert sich auf Sant Antoni und Playa den Bossa und lässt sich problemlos umgehen.
Sehr. Die Fähre ab Ibiza-Stadt dauert rund 30 Minuten. Formentera ist deutlich ruhiger und hat mit Ses Illetes einen der schönsten Strände des Mittelmeers.
Dalt Vila, die befestigte Oberstadt aus dem 16. Jahrhundert, ist Unesco-Welterbe. Von der Kathedrale bietet sich der beste Blick über Hafen und Küste.
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Strand-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen
Ausflug zur Felseninsel Es Vedrá
Geniessen Sie den Sonnenuntergang mit einer spektakulären Aussicht auf die Insel Es Vedrá
Ibiza ist bekannt für seine wunderschön farbigen Sonnenuntergänge, welche von vielen Plätzen und Orten aus genossen werden können. Wir finden die Stimmung und die Natur kommen von der "Cala d'Hort"- Bucht aus, besonders gut zur Geltung. Man hat einen wunderbaren Blick auf die Felseninsel Es Vedrá. Das Meer glänzt, der Himmel leuchtet in kitschigen Farben und die Abenddämmerung setzt langsam ein. Die Aussichtspunkte erreichen Sie von Ibiza Stadt aus in ca. 30 Minuten.
Die sagenumwobene Insel, liegt vor der Westküste Ibizas und ist ein Naturschutzgebiet. Bewohner werden Sie keine antreffen, denn die Insel ist nicht bewohnt. Wir empfehlen Ihnen die Aussicht mit einem Picknick am Strand zu geniessen oder vom Wehrturm aus. Diesen erreichen Sie nach einem kurzen Spaziergang und wir versichern Ihnen, die Aussicht wird sich lohnen. Wir helfen Ihnen gerne weiter bei Ihrer Ferienplanung und buchen gerne den passenden Mietwagen für Ihre Ausflüge auf der Insel.
Badeferien auf dem Festland Spaniens
Das vielseitige Festland begeistert mit malerischen Badebuchten, wilden Küsten und pulsierenden Städten.
Badeferien auf den Kanarische Inseln
Die Kanarischen Inseln bieten alles für Ihre perfekten Badeferien.
Badeferien auf Mallorca
Die beliebte Insel im Mittelmeer wird Sie mit ihrem Charme und den romantischen Buchten überzeugen.