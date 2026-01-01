Badeferien in Apulien vom Spezialisten

Entdecken Sie die wunderschöne süditalienische Region Apuliens

Eine Perle zwischen der Adria und dem Ionischem Meer

Charmante Hafenstädte, lange Sandstrände, schöne Buchten, Olivenbäume und Weinberge prägen das landschaftliche Bild Apuliens. Ein Highlight der Region ist das Dorf Alberobello mit seinen Trulli Häusern, welche zur UNESCO Weltkulturerbe zählen und besonders in den sonnigen Abendstunden wunderschön aussehen. Die Gemeinde Ostuni erinnert mit seinen weissen Häusern, an Santorini. Die Landschaft wird Sie begeistern, denn sie gehört zu den Schönsten Italiens. Apulien beherbergt mit dem "Gargano Nationalpark" sogar einen der grössten Nationalparks Italiens. Da die Region noch nicht allzu touristisch erschlossen ist, ist Apulien ein Geheimtipp unter den Italien Liebhabern.

800 Kilometer wunderschöne Küste

In Apulien wartet nicht nur eine 800 Kilometer lange Küste auf Sie, es wartet auch karibisches Wasser und traumhafte Landschaften darauf von Ihnen entdeckt zu werden. Lange Sandstrände reihen sich aneinander und Sie treffen überall auf romantische verwinkelte Buchten. Auch offene und lange Badebuchten finden Sie in Hülle und Fülle. Das Wasser ist in Apulien besonders schön, besonders auf der Adria Seite, ist es so aussergewöhnlich klar und es zieht teilweise schon fast mit dem karibischen Wasser gleich.

Die Strände und Buchten sind sehr sauber und das Wasser oft türkisblau. Der Tourismus ist in Apulien noch nicht ganz so verbreitet wie auf den bekannten Badeinseln Sardinien oder Sizilien und macht Apuliens Strände noch viel interessanter und besuchenswerter.