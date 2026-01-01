Badeferien an der Algarve vom Spezialisten
Verbringen Sie Ferien an einer der schönsten Küsten Europas
Badeferien im Cascade Wellness Resort
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: vier verschiedene Pools, familienfreundlich , grosses Sportangebot, luxuriöses Ambiente
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im Hotel EPIC SANA Algarve
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: Zentrale Lage an der Algarve über dem Strand Praia da Falésia, Mehrfach ausgezeichnetes 5-Sterne-Resort,...
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im Pestana Alvor Praia
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: Direkt am Meer, mit Zugang über Treppen oder Lift zum feinsandigen Strand Praia dos Três Irmãos,...
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im PortoBay Falésia
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: fantastische Lage direkt am Strand, vielfältiges Sportangebot , grosser Wellnessbereich
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im Vila Vita Parc Resort und SPA
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: wunderschöne Gartenanlage, grosszügige Zimmer und Suiten, kulinarische Highlights , erstklassiges Spa
8 Tage / 7 Nächte
Eine Küste die fasziniert
Badeferien an goldenen Stränden und idyllischen Felsbuchten
Die flach abfallenden langen Sandstrände, die sich zum Teil hinter den goldenen Felsen verstecken, eignen sich wunderbar für Badeferien mit der ganzen Familie. Zwischen Lagos und Faro befinden sich einige der schönsten Abschnitte, welche nicht nur bei Surfern sehr beliebt sind, sondern alle zum Verweilen einladen. Suchen Sie Privatsphäre und Ruhe? Mit etwas Glück und den richtigen Tipps finden Sie kleine romantischen Strandabschnitte, an denen Sie ungestört entspannen können. Der Küstenabschnitt vor Faro ist berühmt für kleine Badebuchten und bizarre rötliche Felsformationen.
Suchen Sie schöne Strände und abends Ausgehmöglichkeiten? Dann sind Sie in Albufeira und Lagos genau richtig. Die Clubs und Bars laden Gäste aus aller Welt dazu ein, bis in die frühen Morgenstunden zu feiern und zu tanzen. An der Algarve gibt es für jedes Bedürfnis und jeden Anspruch etwas Passendes und wir helfen Ihnen gerne mit unserem Wissen, Ihre perfekten Badeferien an der Algarve zu planen.
Erstklassige Golfplätze und Sportmöglichkeiten
Längst ist die Algarve auch bei den Golfern und Sportlern als attraktives Reiseziel bekannt. Die Wasserverhältnisse und der Wellengang des Atlantiks sind perfekt zum Surfen geeignet. Es gibt unzählige Surfspots und Sie haben die Möglichkeit, spezielle Surf Camps zu besuchen. Grundsätzlich ist es das ganze Jahr möglich zu surfen. Für Surfanfänger ist der Sommer jedoch besonders geeignet, da die Wellen nicht allzu intensiv und hoch sind. Für Fortgeschrittene und Surfcracks empfehlen wir besonders die Monate von Oktober bis April.
Möchten Sie Ihre Ferientage sportlich, auf gut gepflegten Golfplätzen und mit viel Sonnenschein verbringen? Dann ist die Algarve genau das richtige Reiseziel für Sie, denn die Destination gehört zu einer der führenden Golfdestinationen in Europa. Unsere Spezialisten für Golfreisen helfen Ihnen gerne weiter, falls Sie während Ihrer Badeferien auch gerne mal die besten Golfplätze an der Algarve ausprobieren möchten.
Ponta da Piedade
Entdecken Sie eine der schönsten Felsformationen der Algarve
Spezielle Felsformationen sind zusammen mit dem türkisfarbenen Wasser das grösste Erkennungsmerkmal der Algarve. Die Ponta da Piedade ist für ihre besonders schönen und ausdrucksstarken Felsformationen bekannt. Die Höhlen, Buchten und Bögen haben besondere Formen und sind deshalb sehr eindrücklich. Sie werden seit langer Zeit vom Meerwasser umspült, wodurch diese speziellen und surreal wirkenden Formen entstanden sind. Sie können die Klippen und Felsen vom Land und vom Wasser aus sehen und bestaunen. Wir empfehlen Ihnen, eine Tour mit dem Boot zu buchen und unbedingt Ihre Kamera mitzunehmen.
Man kann aussergewöhnliche und unvergessliche Fotos schiessen. Natürlich können Sie die Buchten, Felsformationen und Grotten auch auf einem gemütlichen Spaziergang der Küste entlang betrachten. Rund um die Ponta da Piedade hat es wunderschöne lange Sandstrände, an denen es sich lohnt, einen entspannten Tag zu verbringen.
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Strand-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen