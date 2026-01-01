Badeferien an der Algarve vom Spezialisten

Eine Küste die fasziniert

Badeferien an goldenen Stränden und idyllischen Felsbuchten

Die flach abfallenden langen Sandstrände, die sich zum Teil hinter den goldenen Felsen verstecken, eignen sich wunderbar für Badeferien mit der ganzen Familie. Zwischen Lagos und Faro befinden sich einige der schönsten Abschnitte, welche nicht nur bei Surfern sehr beliebt sind, sondern alle zum Verweilen einladen. Suchen Sie Privatsphäre und Ruhe? Mit etwas Glück und den richtigen Tipps finden Sie kleine romantischen Strandabschnitte, an denen Sie ungestört entspannen können. Der Küstenabschnitt vor Faro ist berühmt für kleine Badebuchten und bizarre rötliche Felsformationen.

Suchen Sie schöne Strände und abends Ausgehmöglichkeiten? Dann sind Sie in Albufeira und Lagos genau richtig. Die Clubs und Bars laden Gäste aus aller Welt dazu ein, bis in die frühen Morgenstunden zu feiern und zu tanzen. An der Algarve gibt es für jedes Bedürfnis und jeden Anspruch etwas Passendes und wir helfen Ihnen gerne mit unserem Wissen, Ihre perfekten Badeferien an der Algarve zu planen.

Erstklassige Golfplätze und Sportmöglichkeiten

Längst ist die Algarve auch bei den Golfern und Sportlern als attraktives Reiseziel bekannt. Die Wasserverhältnisse und der Wellengang des Atlantiks sind perfekt zum Surfen geeignet. Es gibt unzählige Surfspots und Sie haben die Möglichkeit, spezielle Surf Camps zu besuchen. Grundsätzlich ist es das ganze Jahr möglich zu surfen. Für Surfanfänger ist der Sommer jedoch besonders geeignet, da die Wellen nicht allzu intensiv und hoch sind. Für Fortgeschrittene und Surfcracks empfehlen wir besonders die Monate von Oktober bis April.

Möchten Sie Ihre Ferientage sportlich, auf gut gepflegten Golfplätzen und mit viel Sonnenschein verbringen? Dann ist die Algarve genau das richtige Reiseziel für Sie, denn die Destination gehört zu einer der führenden Golfdestinationen in Europa. Unsere Spezialisten für Golfreisen helfen Ihnen gerne weiter, falls Sie während Ihrer Badeferien auch gerne mal die besten Golfplätze an der Algarve ausprobieren möchten.