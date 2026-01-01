Rhodos "Die Sonneninsel" vom Spezialisten
Sandstrände, antike Geschichte und ganz viel Sonne
Badeferien im Amada Colossos Resort
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: Direkte Strandlage, Wasserpark mit Wasserrutschen inklusive, Freie Liegen und Schirme am Strand, Viele...
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im Apollo Blue Hotel
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: direkt am Strand gelegen, gemütliche Poolanlage, grosszügiges Spa, erlesene Weine und Wein-Degustationen
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im Calypso Beach
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: grosse Poolanlage, weitläufige Gärten, perfekte Strandlage, herzliche Atmosphäre
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im Elysium Resort & Spa
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: preisgekrönte Küche, Luxus pur, grosszügige und geräumige Zimmer, schöne Poollandschaft
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im Esperos Palace Resort
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: direkte Strandlage, Wasserpark nebenan, grosses Angebot an Aktivitäten, zuvorkommender Service
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im Lindos Blu Luxury Hotel & Suites
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: Adults-only Hotel, aussergewöhnliche Architektur, wunderschöne Ausblicke aufs Meer, hervorragender Service
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im Lindos Mare, Seaside Hotel
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: idyllische Lage mit atemberaubenden Ausblicken, schöne Poollandschaft, modernes, aber gemütliches Design,...
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im Lindos Princess Beach Hotel
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: familienfreundlich, direkt am Strand, grosses Aktivitätenangebot, schöne Garten- und Poolanlage
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im Mitsis Faliraki Beach Hotel & Spa
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: familienfreundlich, 6 Restaurants, 3 Bars, direkte Strandlage, diverse Pools
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im Rodos Palladium Leisure & Wellness
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: grosse und geräumige Zimmer und Suiten, schöner tropischer Pool, direkte Strandlage, stilvolles und...
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im Sentido Asterias Beach Resort
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: Beach Living (Chill-out-Bereich am Strand), Swing & Dance - Tanztrainer zeigen ihnen die Welt der...
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im TUI KIDS CLUB Alex Beach
ab CHF 1152.– / pro Person
ab/bis Schweiz
Highlights: Flacher, kinderfreundlicher Strandzugang, Umfangreiches Kinderprogramm, Wasserrutschen und mehrere Pools,...
8 Tage / 7 Nächte
Rhodos - die grösste Insel des Dodekanes
Badeferien
Die besten Bedingungen für Familienferien auf Rhodos finden Sie an der angenehm warmen Ostküste: Hier befinden sich die schönsten Badestrände, wie die Anthony Quinn Bay. Dank der schützenden Felsklippen erleben Sie hier vor allem ruhige und windstille Tage und einen atemberaubenden Blick auf das klare Wasser. Die St. Pauls Bay bei Lindos etwas weiter südlich bezaubert mit einem Sandstrand, der von Felsen vom offenen Meer getrennt wird. An der nahegelegenen Promenade können Sie entlang flanieren und hervorragende Meeresfrüchtespezialitäten in den kleinen Tavernen geniessen.
Sind Sie hingegen ambitionierter Wassersportler, wollen auf Rhodos tauchen, surfen oder segeln? Dann lohnt sich vor allem ein Ausflug nach Prasonisi im Süden des Eilands und an den Golden Beach bei Faliraki. Hier finden Sie auch direkt an den goldgelben Sandstränden einige der schönsten Hotels auf Rhodos für aktive Badeurlauber.
Kultur auf Rodos
Wer sich bei seinen Ferien auf Rhodos nach kulturellen Erlebnissen sehnt, für den ist das charmante griechische Städtchen Lindos die ideale Adresse. Neben weissen Häusern und schmalen Gassen stehen hier immer noch die Überreste der Akropolis, welche einst nur von der in Athen übertroffen wurde. Selbst die gut erhaltenen Ruinen bieten Ihnen einen eindrucksvollen Anblick. Vom Koloss von Rhodos, einem der sieben Weltwunder sind heute leider nur noch Überreste erhalten. An der Hafeneinfahrt allerdings wird einem schnell klar, wie gross die Statue gewesen sein muss, welche die Seefahrer einst hier empfing.
Die charmante Altstadt, welche UNESCO Weltkulturerbe ist, gehört definitiv zu Rhodos Sehenswürdigkeiten. Vom Hügel Monte Smith aus genießen Sie den Ausblick auf den Hafen, in dem viele Kreuzfahrtschiffe anlegen, oder besichtigen den Grossmeisterpalast und die Straße der Ritter. Rhodos erleben können Sie aber auch bei einem abendlichen Spaziergang durch die romantischen Gassen von Rhodos Stadt.
Aktivitäten
Ferien auf Rhodos können Sie so individuell gestalten, wie auch Ihre Vorlieben sind. Badeferien in einem der Küstenorte auf Rhodos sind mit Kindern vor allem dank der sanft abfallenden Strände beliebt. Sie können Rhodos aber auch auf eigene Faust erkunden und sich vor Ort ein Auto mieten. Vor allem die flache und sandige Halbinsel Prasonisi im Süden des Eilands gilt als Hotspot bei Surfern und Seglern. Lindos und Rhodos-Stadt hingegen bestechen mit Kultur, kulinarischen Genüssen und charmanten Cafés.
Wollen Sie Rhodos geschmacklich erkunden, dann empfiehlt sich ein Abstecher ins westliche Inland von Rhodos, nach Embonas. Die vielen kleinen Tavernen, für die das Dorf bekannt ist, servieren leckere Koteletts vom Grill und regionale Weine. Vom Mandraki Hafen auf Rhodos aus starten Sie Ihre Bootstour auf die Nachbarinsel Symi, auf der Sie von bunten Häusern an felsigen Hängen empfangen werden.
Beste Reisezeit
Die beste Reisezeit für Rhodos richtet sich danach, ob Sie einen Badeurlaub an Rhodos' Stränden verbringen möchten oder einen ruhigen Kultururlaub bevorzugen. Zwischen Juni und September hat das türkise Meer optimale Badetemperaturen und Ferien auf Rhodos verbringen Sie dann am besten an einer der traumhaften Buchten. Da auf der Sonneninsel allerdings fast das ganze Jahr über trockenes und freundliches Wetter herrscht, können Sie Kulturreisen und Rundfahrten mit dem Mietwagen auch während der ruhigen Nebensaison im Frühjahr und Herbst planen.
Anthony Quinn Bay
Eine atemberaubende Badebucht auf Rhodos
Auf Rhodos gibt es unzählige wunderschöne Badebuchten. Die Anthony Quinn Bay bleibt nach einem Besuch aber unvergessen. Das Wasser schimmert in allen möglichen blau Tönen und es ist so klar, dass man den Meeresgrund sehen kann. Wir empfehlen Ihnen Badeschuhe zu dieser Bucht mitzunehmen, da es teilweise sehr viele grobe Steine auf dem Grund hat. In der Hochsaison ist die Bucht verständlicherweise sehr beliebt. Falls Sie die traumhaft märchenhafte Bucht von oben sehen möchten, empfehlen wir Ihnen ein Stück zu gehen, bis Sie zu einem Aussichtspunkt gelangen.
Von dort aus hat man einen weiten Ausblick auf die Bucht und das glänzende Meer und Sie können ästhetische Fotos von der Bucht schiessen.
Badeferien auf Kreta
Entdecken Sie antike Stätten und geniessen Sie die Sonne an den langen Sandstränden.
Badeferien auf Santorini
Weisse Häuser, blaue Dächer und traumhafte Sonnenuntergänge - Willkommen auf Santorini!
Badeferien auf dem Peloponnes
Geschichtsträchtige Halbinsel die zu Ausflügen und zum Entspannen abseits des Massentourismus einlädt.
Badeferien auf Zakynthos
Die "Blume des Ostens" lockt mit goldfarbenen Sandstränden, malerischen Bergdörfern und weissen Klippen.
Badeferien auf Samos
Bezaubernde, flachabfallende Strände, süsser Wein und ein abwechslungsreiches Landesinnere garantieren einen gelungenen Urlaub.
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