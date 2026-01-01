Madeira - Vulkan- und Blumeninsel im Atlantik

Besucher dürfen sich auf Madeira auf inspirierende Design-Hotels und hippe Boutiquen freuen. Zahlreiche Clubs und Festivals wie das «MadeiraDig» bieten Unterhaltung und sind ein Highlight für Freude der digitalen Musik. Beim «Madeira Nature Festival» stehen die einmaligen Naturerlebnisse im Vordergrund. Allerdings hat die Insel kaum Sandstrände. Gäste können jedoch abenteuerliche Strassen befahren oder sich von den einmaligen Wäldern inspirieren lassen. Das Natur- und Wanderparadies im Atlantik bietet auf Levada-Wanderungen atemberaubende Aussichten. Die Gartenanlagen in Sommersitzen einst begüterter Herrschaften geben noch heute die Möglichkeit zum Picknicken und Verweilen.

Interessantes zu Madeira

Wenn Sie Madeira besuchen, sollten Sie immer Wanderschuhe im Gepäck haben. Auf Levada-Wanderungen in allen Schwierigkeitsstufen wird keine Langeweile aufkommen. Selbst alpine Touren sind möglich.

Ein Erlebnis im Atlantik

Westlich von Afrika gelegen, finden Sie auf Madeira hohe Berge, schroffe Felsküsten und eine frische Atlantikbrise. Erleben Sie eine Kombination aus Steilküsten und Urwäldern oder lauschen Sie mal tosend, mal beschaulich klingenden Wasserfällen. Lassen Sie die ganzjährige Blütenpracht auf sich wirken und schmecken Sie die Früchte der Sonne.

Funchal - Die Hauptstadt Madeiras

Die an der Südküste gelegene Hauptstadt Funchal wird nach Norden von einer Bergkette geschützt. Gäste finden eine Altstadt mit romantischen Plätzen, Museen und farbenfrohen Parks. Erleben Sie den botanischen Garten und den Yacht- und Kreuzfahrthafen. Geniessen Sie einen der bekannten Madeira-Weine oder finden Sie Unterhaltung im Spielcasino. Besuchen Sie Madeira zur besten Reisezeit von Mai bis September.

Beste Reisezeit für Madeira Hauptinsel und kleineren Inseln

Die beste Reisezeit für Madeira erstreckt sich über das ganze Jahr, wobei besonders die Monate Mai bis September hervorstechen. In dieser Zeit geniessen Reisende milde bis warme Temperaturen, ideal für Erkundungen der einzigartigen Natur und entspannte Strandtage. Die Temperaturen bewegen sich in diesen Monaten durchschnittlich zwischen 20 °C und 25 °C, was perfekte Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten wie Wandern entlang der berühmten Levadas, Besuche in den farbenprächtigen Gärten oder Entspannung an malerischen Küstenabschnitten bietet.

Der Frühling, besonders April und Mai, ist eine besonders reizvolle Zeit für Naturliebhaber, da Madeira dann in voller Blüte steht, was das Eiland in ein wahres Blumenparadies verwandelt. Die Sommermonate sind ideal für Wassersportarten wie Tauchen und Segeln, dank des klaren, ruhigen Meeres. Auch der Herbst hat seinen Reiz, da die Insel weniger überlaufen und das Klima immer noch angenehm warm ist. Madeira ist somit ein ganzjähriges Reiseziel, das jedem Besucher, abhängig von seinen Interessen und Aktivitäten, eine optimale Reisezeit bietet.

In erstklassigen Madeira Hotels übernachten

Die Hotels auf Madeira bieten dabei nicht nur erstklassigen Komfort und exzellenten Service, sondern auch die Möglichkeit, inmitten dieser paradiesischen Landschaft zu entspannen. Von luxuriösen Resorts mit Blick auf das azurblaue Meer bis hin zu gemütlichen, familiengeführten Pensionen inmitten üppiger Gärten – die Hotelvielfalt auf Madeira lässt keine Wünsche offen. Ob Sie sich nach Wellness, Abenteuer oder einfach einem ruhigen Rückzugsort sehnen, die Hotels auf Madeira bieten für jeden Geschmack das ideale Ambiente.