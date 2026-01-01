Madeira: der schwimmende Garten im Atlantik
Ferien im ehemaligen Tor Portugals vom Spezialisten
Badeferien im Estalagem da Ponta do Sol
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: traumhafter Ausblick , direkt an der Promenade von Ponta do So gelegen , Angebot von Wassersportarten ,...
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im Pestana Promenade Ocean & SPA Resort
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: Nähe zum Strand , Spa Bereich , modernes Design , alle Zimmer mit Balkon
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im Quinta Splendida Wellness & Botanical Garden
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: Innen- und Aussenpool, Massagen und weiteres, Grosse Gartenanlage, Golfplatz (18 Löcher)
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im Reid´s Palace a Belmond Hotel
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: Traditionsreiches Hotel, Viel Privatsphäre, Prämiertes à-la-carte-Restaurant, Tea Terrace - für den...
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im Sentido Galomar – Adults Only
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: Erstes Ökohotel Madeiras, nachhaltig und energieautark, Hotel für Gäste ab 16 Jahre, Direkt an der...
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im The Cliff Bay
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: einzigartige Aussicht auf das Meer, grosses Sportangebot , Nähe zum Stadtzentrum
8 Tage / 7 Nächte
Madeira - Vulkan- und Blumeninsel im Atlantik
Besucher dürfen sich auf Madeira auf inspirierende Design-Hotels und hippe Boutiquen freuen. Zahlreiche Clubs und Festivals wie das «MadeiraDig» bieten Unterhaltung und sind ein Highlight für Freude der digitalen Musik. Beim «Madeira Nature Festival» stehen die einmaligen Naturerlebnisse im Vordergrund. Allerdings hat die Insel kaum Sandstrände. Gäste können jedoch abenteuerliche Strassen befahren oder sich von den einmaligen Wäldern inspirieren lassen. Das Natur- und Wanderparadies im Atlantik bietet auf Levada-Wanderungen atemberaubende Aussichten. Die Gartenanlagen in Sommersitzen einst begüterter Herrschaften geben noch heute die Möglichkeit zum Picknicken und Verweilen.
Interessantes zu Madeira
Wenn Sie Madeira besuchen, sollten Sie immer Wanderschuhe im Gepäck haben. Auf Levada-Wanderungen in allen Schwierigkeitsstufen wird keine Langeweile aufkommen. Selbst alpine Touren sind möglich.
Ein Erlebnis im Atlantik
Westlich von Afrika gelegen, finden Sie auf Madeira hohe Berge, schroffe Felsküsten und eine frische Atlantikbrise. Erleben Sie eine Kombination aus Steilküsten und Urwäldern oder lauschen Sie mal tosend, mal beschaulich klingenden Wasserfällen. Lassen Sie die ganzjährige Blütenpracht auf sich wirken und schmecken Sie die Früchte der Sonne.
Funchal - Die Hauptstadt Madeiras
Die an der Südküste gelegene Hauptstadt Funchal wird nach Norden von einer Bergkette geschützt. Gäste finden eine Altstadt mit romantischen Plätzen, Museen und farbenfrohen Parks. Erleben Sie den botanischen Garten und den Yacht- und Kreuzfahrthafen. Geniessen Sie einen der bekannten Madeira-Weine oder finden Sie Unterhaltung im Spielcasino. Besuchen Sie Madeira zur besten Reisezeit von Mai bis September.
Beste Reisezeit für Madeira Hauptinsel und kleineren Inseln
Die beste Reisezeit für Madeira erstreckt sich über das ganze Jahr, wobei besonders die Monate Mai bis September hervorstechen. In dieser Zeit geniessen Reisende milde bis warme Temperaturen, ideal für Erkundungen der einzigartigen Natur und entspannte Strandtage. Die Temperaturen bewegen sich in diesen Monaten durchschnittlich zwischen 20 °C und 25 °C, was perfekte Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten wie Wandern entlang der berühmten Levadas, Besuche in den farbenprächtigen Gärten oder Entspannung an malerischen Küstenabschnitten bietet.
Der Frühling, besonders April und Mai, ist eine besonders reizvolle Zeit für Naturliebhaber, da Madeira dann in voller Blüte steht, was das Eiland in ein wahres Blumenparadies verwandelt. Die Sommermonate sind ideal für Wassersportarten wie Tauchen und Segeln, dank des klaren, ruhigen Meeres. Auch der Herbst hat seinen Reiz, da die Insel weniger überlaufen und das Klima immer noch angenehm warm ist. Madeira ist somit ein ganzjähriges Reiseziel, das jedem Besucher, abhängig von seinen Interessen und Aktivitäten, eine optimale Reisezeit bietet.
In erstklassigen Madeira Hotels übernachten
Die Hotels auf Madeira bieten dabei nicht nur erstklassigen Komfort und exzellenten Service, sondern auch die Möglichkeit, inmitten dieser paradiesischen Landschaft zu entspannen. Von luxuriösen Resorts mit Blick auf das azurblaue Meer bis hin zu gemütlichen, familiengeführten Pensionen inmitten üppiger Gärten – die Hotelvielfalt auf Madeira lässt keine Wünsche offen. Ob Sie sich nach Wellness, Abenteuer oder einfach einem ruhigen Rückzugsort sehnen, die Hotels auf Madeira bieten für jeden Geschmack das ideale Ambiente.
Levada-Wanderungen und Naturerlebnisse
Madeira ist keine klassische Badeinsel – der Reiz liegt in einem der dichtesten Wanderwegnetze Europas.
Was Levadas sind
Seit dem 16. Jahrhundert leiten schmale Kanäle Wasser vom regenreichen Norden in den trockenen Süden. Entlang dieser Levadas verlaufen heute rund 2000 Kilometer Wege – meist flach, oft mit Blick in tiefe Täler. Die Levada do Caldeirão Verde und die Levada das 25 Fontes zählen zu den bekanntesten.
Der Lorbeerwald
Der Laurisilva bedeckt ein Fünftel der Insel und ist der grösste zusammenhängende Lorbeerwald der Erde – ein Relikt aus der Tertiärzeit und seit 1999 UNESCO-Welterbe.
Pico do Areeiro und Pico Ruivo
Der Höhenweg zwischen den beiden höchsten Bergen führt auf rund 1800 Metern über Grate und durch Tunnel. Bei klarem Wetter steht man über den Wolken – eine der eindrücklichsten Tageswanderungen Europas.
Funchal, Porto Santo und Anreise
Neben der Natur bietet Madeira Stadtleben und eine Nachbarinsel mit dem Strand, den die Hauptinsel nicht hat.
Funchal
Die Seilbahn führt vom Hafen nach Monte, hinunter geht es traditionell im Korbschlitten. Der Mercado dos Lavradores zeigt tropische Früchte, die es sonst nirgends in Europa gibt, und in den Weinlodges wird Madeirawein verkostet.
Porto Santo
Zwei Fährstunden entfernt liegt eine Insel mit neun Kilometern goldenem Sandstrand – der Ausgleich zu Madeiras Felsküsten. Auch per Kurzflug erreichbar.
Ganzjähriges Klima und Anreise
Die Temperaturen liegen ganzjährig zwischen 19 und 26 Grad, weshalb Madeira auch im Schweizer Winter funktioniert. Ab der Schweiz beträgt die Flugzeit rund vier Stunden.
Häufige Fragen zu Madeira
Schmale Bewässerungskanäle aus dem 16. Jahrhundert, die Wasser vom Norden in den Süden leiten. Entlang von ihnen verlaufen rund 2000 Kilometer meist flache Wanderwege – das dichteste Wegnetz seiner Art in Europa.
Kaum – die Küste ist felsig, gebadet wird in Naturschwimmbecken wie in Porto Moniz. Neun Kilometer goldener Sandstrand liegen auf der Nachbarinsel Porto Santo, zwei Fährstunden oder einen Kurzflug entfernt.
Ganzjährig: Die Temperaturen liegen zwischen 19 und 26 Grad. Für Wanderungen sind Frühling und Herbst am angenehmsten, im Winter blüht die Insel und die Preise sind niedriger.
Ja, ganzjährig. Vor der Küste leben Grindwale und verschiedene Delfinarten, saisonal auch Pott- und Bryde-Wale. Die Ausfahrten starten meist in Funchal und dauern rund drei Stunden.
Empfehlenswert. Die Insel ist bergig, viele Aussichtspunkte und Wanderausgangspunkte sind mit dem Bus umständlich erreichbar. Die Strassen sind gut ausgebaut, aber steil und kurvenreich.
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Grotten von São Vicente
Ein Ausflug in`s Innere der Insel
Unternehmen Sie doch mal einen Ausflug ins Innere der Insel Madeira und erkunden Sie die Grotten von São Vicente. Es handelt sich bei diesem Ausflug um ein Naturschauspiel, welches auf den vulkanischen Ursprung von Madeira zurückzuführen ist. Auf geführten Touren durch den rund einen Kilometer langen Tunnel, entdecken Sie kristallklares türkises Wasser und viel Vulkangestein. Das Licht reflektiert in der Grotte und es kommt zu einer mystischen Stimmung. Im Anschluss, empfehlen wir Ihnen noch das Vulkanzentrum von São Vicente zu besuchen.
Dort erfahren Sie noch viel mehr über die Grotten und ihre Entstehung. Ebenfalls erfahren Sie vieles über die Vulkane auf Madeira. Es ist ein sehr spannender und zugleich sehr schöner und aufregender Ausflug auf der grünen Blumeninsel Madeira.