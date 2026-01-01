Badeferien an der Nordsee geniessen
Strände, Watt und Dünen – Nordfriesland und Ostfriesland im Überblick
Nordfriesland, Ostfriesland oder Festland?
Die deutsche Nordseeküste gliedert sich in zwei Ferienregionen. Im Norden liegt Schleswig-Holstein mit den Nordfriesischen Inseln – darunter Sylt, Föhr und Amrum – sowie den flachen Halligen. Weiter südlich folgt Niedersachsen mit der ostfriesischen Inselkette, zu der unter anderem Norderney, Juist, Langeoog und Spiekeroog gehören. Wer nicht auf eine Insel möchte, findet auf dem Festland Badeorte wie St. Peter-Ording oder Cuxhaven.
Die Inseln unterscheiden sich vor allem im Tempo. Sylt und Norderney sind belebt und bieten ein breites Gastronomie- und Kulturangebot. Mehrere ostfriesische Inseln sind dagegen autofrei und nur per Fähre erreichbar; Gepäck wird dort mit Handkarren oder der Inselbahn transportiert. Das macht die Anreise umständlicher, sorgt aber für genau die Ruhe, wegen der viele Gäste dorthin fahren.
Wann Sie am besten reisen
Juli und August sind wegen der deutschen Schulferien die dichteste Zeit: Fähren, Ferienwohnungen und Strandkörbe sind dann früh ausgebucht, eine rechtzeitige Reservation lohnt sich. Vor- und Nachsaison bringen mehr Platz am Strand, dafür wechselhafteres Wetter. Das Meerwasser bleibt an der Nordsee auch im Hochsommer frisch – wer verlässliche Badetemperaturen sucht, ist im Mittelmeerraum besser aufgehoben.
Wind gehört hier zum Programm. Windjacke, Regenschutz und feste Schuhe sind auch im Sommer sinnvoll; dafür wird es selten drückend heiss. Wer im Spätherbst oder Winter kommt, reist wegen der Ruhe, der Sturmstimmung und der Kurangebote, nicht wegen des Strandwetters. Viele Insel- und Küstenorte erheben eine Kurtaxe, die in der Regel den Strandzugang einschliesst.
Wattenmeer, Gezeiten und Inselalltag
Den Tagesrhythmus gibt das Wattenmeer vor: Bei Ebbe zieht sich das Meer weit zurück und gibt den Meeresboden frei, bei Flut kommt es wieder. Wattwanderungen sollten Sie nur mit ortskundiger Führung unternehmen – Priele füllen sich rasch, und die Gezeiten lassen sich vom Ufer aus schlecht einschätzen. Grosse Teile der Fläche stehen als Nationalpark unter Schutz.
Landschaftlich prägen Deiche mit Schafen, Dünen, Leuchttürme, reetgedeckte Häuser und Krabbenkutter in den Häfen das Bild. Gegessen wird regional, etwa Fisch und Krabben, dazu gehört in Ostfriesland die eigene Teekultur. Untergebracht sind Gäste meist in Ferienwohnungen und kleineren Hotels statt in grossen Resortanlagen; All-inclusive-Strukturen sind an dieser Küste die Ausnahme.
Für wen sich die Nordsee eignet
Gut passt die Region zu Familien mit kleinen Kindern, zu Wandernden und Velofahrenden, zu Wassersportlern sowie zu Gästen, die Erholung im Reizklima suchen. Weniger geeignet ist sie, wenn Sie planbare Sonne, warmes Badewasser oder ein dichtes Ausflugsprogramm für jedes Wetter erwarten.
Kombinieren lässt sich die Nordsee gut mit einer Städtereise nach Hamburg oder Bremen, mit der dänischen Nordseeküste oder mit einem Abstecher an die Ostsee. Die Anreise ab der Schweiz erfolgt meist mit Bahn oder Auto, alternativ per Flug nach Hamburg oder Bremen und Weiterfahrt vor Ort. Beachten Sie, dass sich einzelne Inselfähren nach den Gezeiten richten.
Badeferien im Parkhotel Residenz
Preis auf Anfrage
ab/bis St. Peter-Ording
Highlights: Nahe am Dünenhus in Sankt Peter-Ording, Neue Strandpromenade, Nicht weit entfernt von der Dünen-Therme,...
7 Tage / 8 Nächte
Badeferien im Upstalsboom Wyk auf Föhr
Preis auf Anfrage
ab/bis Föhr
Highlights: 2000m2 großer SPA- und Wellnessbereich, Direkt an der Nordsee, Offene Show-Küche, Finnische Saunen mit...
8 Tage / 7 Nächte
Die Nordsee - Ferien für Jedermann
Sport und Erholung kombinieren
Wassersportbegeisterte finden auf Sylt oder in St. Peter-Ording für Kite- und Windsurfer ideale Bedingungen vor. Entlang der gesamten Nordseeküste entdecken Anfänger und Fortgeschrittene zahlreiche Surf- und Segelschulen, mit deren Hilfe sie ihr Können vervollkommnen und ihre Kenntnisse erweitern können. Auch Stand-up-Paddling hat sich inzwischen als beliebte Wassersportart etabliert.
Nordseeferien in der Vor- und Nachsaison
Die Nebensaison ist Hauptsaison für Naturliebhaber, welche die Dünenlandschaft durchstreifen sowie Pflanzen und Tiere beobachten wollen. In der Zeit von Ende September bis Anfang Oktober werden auch Vogelbeobachtungen mit fachkundiger Führung angeboten. Führungen zur Erkundung des UNESCO-Weltnaturerbes Wattenmeer kommen ebenfalls ohne Strandwetter aus. Das Nordsee-Watt gilt als grösste zusammenhängende Schlick- und Sandwattfläche weltweit, umfasst die Staaten Deutschland, Dänemark und die Niederlande und ist berühmt für seinen Artenreichtum.
Wellness an der Nordsee
Zur Erholung und Genesung ist ein Kur- bzw. Bäder-/Kuraufenthalt ebenfalls ausserhalb der Hauptferienzeit interessant. Das berühmte Reizklima an der Nordsee stärkt die Abwehrkräfte. Was gibt es Schöneres, als nach einer flotten Strandwanderung in einem der malerischen historischen Häuser Rast zu machen, als Spezialität Fischbrötchen zu geniessen und zuzuschauen, wie die Leuchttürme Wind und Wetter trotzen. Eine entspannte Anreise mit dem Zug ist zu den meisten Destinationen möglich.
Der Sandstrand St. Peter Ording
12 Kilometer lang und zwei Kilometer breit
Wenn Sie am rund 2 Kilometer breiten Strand baden möchten, sollten Sie sich einen Platz weit vorne aussuchen um zu vermeiden, dass Sie grosse Wege bis ans Meer zurücklegen müssen. Der Strand ist traumhaft schön, fein und weiss. Es weht fast immer ein leichtes Lüftchen und gerade für Sportler ist dies natürlich besonders interessant. Natürlich können Sie auch lange Spaziergänge unternehmen und besonders bei Sonnenuntergang herrscht dann eine romantische Stimmung.
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