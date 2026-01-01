Nordfriesland, Ostfriesland oder Festland?

Die deutsche Nordseeküste gliedert sich in zwei Ferienregionen. Im Norden liegt Schleswig-Holstein mit den Nordfriesischen Inseln – darunter Sylt, Föhr und Amrum – sowie den flachen Halligen. Weiter südlich folgt Niedersachsen mit der ostfriesischen Inselkette, zu der unter anderem Norderney, Juist, Langeoog und Spiekeroog gehören. Wer nicht auf eine Insel möchte, findet auf dem Festland Badeorte wie St. Peter-Ording oder Cuxhaven.

Die Inseln unterscheiden sich vor allem im Tempo. Sylt und Norderney sind belebt und bieten ein breites Gastronomie- und Kulturangebot. Mehrere ostfriesische Inseln sind dagegen autofrei und nur per Fähre erreichbar; Gepäck wird dort mit Handkarren oder der Inselbahn transportiert. Das macht die Anreise umständlicher, sorgt aber für genau die Ruhe, wegen der viele Gäste dorthin fahren.

Wann Sie am besten reisen

Juli und August sind wegen der deutschen Schulferien die dichteste Zeit: Fähren, Ferienwohnungen und Strandkörbe sind dann früh ausgebucht, eine rechtzeitige Reservation lohnt sich. Vor- und Nachsaison bringen mehr Platz am Strand, dafür wechselhafteres Wetter. Das Meerwasser bleibt an der Nordsee auch im Hochsommer frisch – wer verlässliche Badetemperaturen sucht, ist im Mittelmeerraum besser aufgehoben.

Wind gehört hier zum Programm. Windjacke, Regenschutz und feste Schuhe sind auch im Sommer sinnvoll; dafür wird es selten drückend heiss. Wer im Spätherbst oder Winter kommt, reist wegen der Ruhe, der Sturmstimmung und der Kurangebote, nicht wegen des Strandwetters. Viele Insel- und Küstenorte erheben eine Kurtaxe, die in der Regel den Strandzugang einschliesst.

Wattenmeer, Gezeiten und Inselalltag

Den Tagesrhythmus gibt das Wattenmeer vor: Bei Ebbe zieht sich das Meer weit zurück und gibt den Meeresboden frei, bei Flut kommt es wieder. Wattwanderungen sollten Sie nur mit ortskundiger Führung unternehmen – Priele füllen sich rasch, und die Gezeiten lassen sich vom Ufer aus schlecht einschätzen. Grosse Teile der Fläche stehen als Nationalpark unter Schutz.

Landschaftlich prägen Deiche mit Schafen, Dünen, Leuchttürme, reetgedeckte Häuser und Krabbenkutter in den Häfen das Bild. Gegessen wird regional, etwa Fisch und Krabben, dazu gehört in Ostfriesland die eigene Teekultur. Untergebracht sind Gäste meist in Ferienwohnungen und kleineren Hotels statt in grossen Resortanlagen; All-inclusive-Strukturen sind an dieser Küste die Ausnahme.

Für wen sich die Nordsee eignet

Gut passt die Region zu Familien mit kleinen Kindern, zu Wandernden und Velofahrenden, zu Wassersportlern sowie zu Gästen, die Erholung im Reizklima suchen. Weniger geeignet ist sie, wenn Sie planbare Sonne, warmes Badewasser oder ein dichtes Ausflugsprogramm für jedes Wetter erwarten.

Kombinieren lässt sich die Nordsee gut mit einer Städtereise nach Hamburg oder Bremen, mit der dänischen Nordseeküste oder mit einem Abstecher an die Ostsee. Die Anreise ab der Schweiz erfolgt meist mit Bahn oder Auto, alternativ per Flug nach Hamburg oder Bremen und Weiterfahrt vor Ort. Beachten Sie, dass sich einzelne Inselfähren nach den Gezeiten richten.