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Badeferien im Iberostar Alcudia Park ab Schweiz

Verbringen Sie Ihren Urlaub am längsten und am besten zugänglichen Strand von ganz Mallorca. Das Iberostar Alcudia Park ist ideal für Familien, mit zahlreichen Aktivitäten für Kinder und auch Erwachsene. Ob gemütlich am Strand liegen oder aktiv die Umgebung zu erkunden, hier finden Sie unzählige Möglichkeiten für erholsame und entspannende Ferien.
Badeferien im Iberostar Alcudia Park ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- direkter Strandzugang
- Kinderanimationsprogramm
- unzählige Unterhaltungsmöglichkeiten
- Showcooking
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Sie fliegen heute nach Mallorca, wo Sie mit dem Transfer zum Hotel gebracht werden.

2-7. Tag Iberostar Alcudia Park

Verbringen Sie erholsame Ferien in diesem 4-Sterne Hotel. Es erwarten Sie verschiedene Pools (teilweise beheizt), unzählige Sport- und Freizeitangebote wie Dart, Billard, Beachvolleyball, Tischtennis, Fitness, Wassersport (teilweise gegen Gebühr) und vieles mehr. Sie haben direkten Strandzugang vom Hotel aus und können somit im Nu ein paar Runden im wunderbar blauen Meer schwimmen. Lassen Sie die Seele baumeln und geniessen Sie alle Annehmlichkeiten des Iberostar Alcudia Park.

8. Tag Rückreise

Sie werden heute zum Flughafen gebracht für Ihren Flug zurück in die Schweiz.

Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
Preisbeispiel
  • Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
  • Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
  • Unterbringung im Family Room Basic A
  • Verpflegung: Halbpension
Preisbeispiel mit Abreise am 21.10.2024

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

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