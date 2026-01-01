Badeferien im Iberostar Alcudia Park ab Schweiz

Sie fliegen heute nach Mallorca, wo Sie mit dem Transfer zum Hotel gebracht werden.

Iberostar Alcudia Park

Verbringen Sie erholsame Ferien in diesem 4-Sterne Hotel. Es erwarten Sie verschiedene Pools (teilweise beheizt), unzählige Sport- und Freizeitangebote wie Dart, Billard, Beachvolleyball, Tischtennis, Fitness, Wassersport (teilweise gegen Gebühr) und vieles mehr. Sie haben direkten Strandzugang vom Hotel aus und können somit im Nu ein paar Runden im wunderbar blauen Meer schwimmen. Lassen Sie die Seele baumeln und geniessen Sie alle Annehmlichkeiten des Iberostar Alcudia Park.