Badeferien im Iberostar Alcudia Park ab Schweiz
Badeferien im Iberostar Alcudia Park ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- direkter Strandzugang
- Kinderanimationsprogramm
- unzählige Unterhaltungsmöglichkeiten
- Showcooking
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Sie fliegen heute nach Mallorca, wo Sie mit dem Transfer zum Hotel gebracht werden.
2-7. Tag Iberostar Alcudia Park
Verbringen Sie erholsame Ferien in diesem 4-Sterne Hotel. Es erwarten Sie verschiedene Pools (teilweise beheizt), unzählige Sport- und Freizeitangebote wie Dart, Billard, Beachvolleyball, Tischtennis, Fitness, Wassersport (teilweise gegen Gebühr) und vieles mehr. Sie haben direkten Strandzugang vom Hotel aus und können somit im Nu ein paar Runden im wunderbar blauen Meer schwimmen. Lassen Sie die Seele baumeln und geniessen Sie alle Annehmlichkeiten des Iberostar Alcudia Park.
8. Tag Rückreise
Sie werden heute zum Flughafen gebracht für Ihren Flug zurück in die Schweiz.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Family Room Basic A
- Verpflegung: Halbpension
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage