Tunesien Ferien: Badeferien an der Sahelküste bei Sousse und Monastir
Mediterrane Strände, orientalisches Flair und nur rund drei Flugstunden von der Schweiz entfernt
Badeferien im Sentido Bellevue Park
ab CHF 499.– / pro Person
ab/bis Basel
Highlights: Direkte Lage am langen, feinsandigen Strand von Port El Kantaoui, Grosszügige Poollandschaft mit...
8 Tage / 7 Nächte
Port El Kantaoui und Sousse: Badeferien an der Sahelküste
Port El Kantaoui liegt rund zehn Kilometer nördlich von Sousse und wurde als Ferienort rund um einen Yachthafen gebaut. Die Hotels stehen direkt am langen, flach abfallenden Sandstrand, dazu kommen zwei Golfplätze, Restaurants am Hafen und Bootsausflüge entlang der Küste. Von den Flughäfen Enfidha und Monastir sind es jeweils rund 30 bis 45 Minuten Transfer. Die Medina von Sousse, UNESCO-Welterbe mit Stadtmauer, Ribat und lebhaften Souks, ist mit dem Taxi in einer Viertelstunde erreicht.
Monastir: Festungsstadt am Meer
Monastir liegt rund 20 Kilometer südlich von Sousse und hat einen eigenen Flughafen. Wahrzeichen ist der Ribat, eine Festung aus dem 8. Jahrhundert mit Blick über Hafen, Altstadt und Meer. Die Hotelzone Skanes erstreckt sich entlang eines breiten Sandstrandes. Ein Spaziergang durch die Medina mit ihren Souks und zum Mausoleum von Habib Bourguiba lässt sich gut mit einem Badetag verbinden.
Weitere Ferienregionen: Hammamet, Djerba und Tunis
Hammamet im Norden der Sahelküste ist der klassische Badeort Tunesiens mit Medina am Meer, Thalasso-Zentren und dem Hotelviertel Yasmine Hammamet mit Marina. Djerba im Süden ist eine flache Insel mit hellem Sand, ruhigem Wasser und den weissen Kuppelbauten der Dörfer, ideal für Badeferien mit Wüstenausflügen. Rund um Tunis locken das antike Karthago und das blau-weisse Künstlerdorf Sidi Bou Said. Wir beraten Sie, welche Region zu Ihren Wünschen passt, und kombinieren auf Wunsch zwei Orte in einer Reise.
Sehenswürdigkeiten und Ausflüge
Tunesien ist ein kompaktes Reiseland: Kairouan, eine der ältesten Städte des Islam in Nordafrika, liegt gut eine Fahrstunde von der Sahelküste entfernt. Das römische Amphitheater von El Djem zählt zu den besterhaltenen der Welt und ist ebenfalls als Tagesausflug möglich. Ab Djerba führen Touren in den Süden zu den Höhlenwohnungen von Matmata, zum Salzsee Chott el Djerid und zu den Oasen um Tozeur, wo die Dünen der Sahara beginnen. Unsere Spezialisten organisieren die Ausflüge auf Wunsch gleich mit.
Beste Reisezeit und Wetter in Tunesien
Lange Badesaison und kurze Flugzeit
Die Badesaison an der Sahelküste dauert von Mai bis Oktober. Im Mai und Juni liegen die Tageswerte bei 25 bis 29 Grad, das Meer erreicht rund 20 Grad. Juli und August bringen 32 bis 34 Grad und Wassertemperaturen um 26 Grad. September und Oktober gelten als angenehmste Monate: 26 bis 30 Grad Luft, 23 bis 25 Grad Wasser, kaum Regen und weniger Betrieb an den Stränden. Im April wird es mit rund 21 Grad frühlingshaft, ideal für Kultur und Golf, das Meer ist dann noch kühl. Von November bis März bleibt es mit 16 bis 20 Grad mild, mit gelegentlichem Regen und viel Sonne für Wellness, Thalasso und Rundreisen. Die Flugzeit von Zürich nach Enfidha oder Monastir beträgt rund drei Stunden, die Uhrzeit entspricht der Schweizer Winterzeit, im Sommer ist Tunesien also eine Stunde zurück.
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Tunesien Ferien für Familien
Flach abfallende Sandstrände, kurze Transfers und grosse Hotelanlagen mit Pools, Kinderclubs und All-inclusive-Verpflegung machen die Sahelküste zu einem entspannten Ziel für Familien. Die kurze Flugzeit schont die Nerven, und die Preise liegen unter denen vergleichbarer Mittelmeerziele. Für Ferien in den Schweizer Herbstferien ist Tunesien mit warmem Meer bis Ende Oktober eine gute Wahl.
Tunesien Ferien für Paare, Golfer und Wellness-Gäste
Adults-only-Bereiche, Spa-Hotels und Thalasso-Zentren in Hammamet, Sousse und Djerba nutzen das Meerwasser für Anwendungen, die zu den günstigsten im Mittelmeerraum gehören. Golferinnen und Golfer finden in Port El Kantaoui, Hammamet und auf Djerba gepflegte Plätze mit Meerblick, die vor allem im Frühling und Herbst bespielt werden. Wer Strand und Kultur verbinden möchte, hängt zwei Tage in Tunis mit Karthago und Sidi Bou Said an.
Gut zu wissen für Ihre Tunesien Ferien
Einreise: Schweizer Staatsangehörige benötigen für touristische Aufenthalte bis 90 Tage kein Visum, ein gültiger Reisepass genügt. Währung: Tunesischer Dinar (TND). Die Landeswährung darf weder ein- noch ausgeführt werden, gewechselt wird vor Ort, Kreditkarten werden in Hotels und grösseren Geschäften akzeptiert. Sprache: Arabisch ist Amtssprache, Französisch ist weit verbreitet, in den Hotels sprechen die Mitarbeitenden meist auch Deutsch und Englisch. Zeit: Tunesien liegt ganzjährig auf Schweizer Winterzeit. Sicherheit: Die Ferienorte an der Küste sind auf Gäste eingestellt, vor der Reise empfehlen wir einen Blick auf die aktuellen Reisehinweise des EDA. Gesundheit: Keine Pflichtimpfungen, Leitungswasser besser nicht trinken. Unsere Spezialisten geben Ihnen bei der Buchung alle aktuellen Hinweise mit.
Häufige Fragen zu Tunesien Ferien
Von Mai bis Oktober. Juni sowie September und Oktober bieten warmes Meer bei angenehmen 26 bis 30 Grad, im Juli und August wird es über 30 Grad heiss. Für Kultur, Golf und Wellness eignen sich auch Frühling und Winter mit milden 16 bis 21 Grad.
Im Oktober liegen die Tageswerte an der Küste bei rund 26 Grad, das Meer ist mit 23 Grad noch angenehm warm, Regen fällt selten. Im April wird es mit rund 21 Grad frühlingshaft und sonnig, das Meer ist mit 16 bis 17 Grad aber noch kühl. Der Oktober ist deshalb der bessere Badeferien-Monat.
Rund drei Stunden. Für die Sahelküste sind die Flughäfen Enfidha und Monastir die nächsten Ziele, der Transfer nach Port El Kantaoui oder Sousse dauert rund 30 bis 45 Minuten. Djerba hat einen eigenen Flughafen, Tunis liegt eine gute Stunde von Hammamet entfernt.
Schweizer Staatsangehörige benötigen für touristische Aufenthalte bis 90 Tage kein Visum, ein gültiger Reisepass genügt. Die aktuellen Einreisebestimmungen bestätigen wir Ihnen bei der Buchung.
Die Ferienorte an der Küste wie Port El Kantaoui, Sousse, Monastir, Hammamet und Djerba sind touristisch gut erschlossen und werden von Schweizer Veranstaltern regulär angeboten. Verbindlich sind die Reisehinweise des EDA, die wir vor jeder Reise prüfen. Für Ausflüge ins Landesinnere und in den Süden empfehlen wir organisierte Touren.
Port El Kantaoui und Sousse für Badeferien mit Hafen, Golf und Stadtnähe. Monastir für kurze Transfers und ruhige Hotelzonen. Hammamet für den klassischen Badeort mit Thalasso und Medina. Djerba für Inselferien mit hellem Sand und Wüstenausflügen. Gerne beraten wir Sie persönlich.
Der Tunesische Dinar (TND). Er darf nicht ein- oder ausgeführt werden, gewechselt wird am Flughafen, in Banken oder im Hotel. Kreditkarten werden in Hotels, Restaurants und grösseren Geschäften akzeptiert, auf Märkten zahlt man bar.
Die Medina von Sousse liegt in unmittelbarer Nähe, Monastir mit dem Ribat ist eine halbe Stunde entfernt. Als Tagesausflüge bieten sich Kairouan und das Amphitheater von El Djem an, beide UNESCO-Welterbe. Mehrtägige Touren führen in den Süden mit Salzseen, Oasen und Sahara.
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