Beste Reisezeit und Wetter in Tunesien

Lange Badesaison und kurze Flugzeit

Die Badesaison an der Sahelküste dauert von Mai bis Oktober. Im Mai und Juni liegen die Tageswerte bei 25 bis 29 Grad, das Meer erreicht rund 20 Grad. Juli und August bringen 32 bis 34 Grad und Wassertemperaturen um 26 Grad. September und Oktober gelten als angenehmste Monate: 26 bis 30 Grad Luft, 23 bis 25 Grad Wasser, kaum Regen und weniger Betrieb an den Stränden. Im April wird es mit rund 21 Grad frühlingshaft, ideal für Kultur und Golf, das Meer ist dann noch kühl. Von November bis März bleibt es mit 16 bis 20 Grad mild, mit gelegentlichem Regen und viel Sonne für Wellness, Thalasso und Rundreisen. Die Flugzeit von Zürich nach Enfidha oder Monastir beträgt rund drei Stunden, die Uhrzeit entspricht der Schweizer Winterzeit, im Sommer ist Tunesien also eine Stunde zurück.