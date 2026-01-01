Korfu Badeferien vom Spezialisten

Ausgezeichnete Hotels und lange Sandstrände ermöglichen perfekte Badeferien

Badeferien: Ein Paradies für Badeurlauber

Korfu wäre nicht die perfekte Urlaubsinsel, wenn Sie nicht vor Traumstränden geradezu strotzen würde: Egal, in welchem Küstenort Sie Badeferien auf Korfu verbringen, der nächste Sandstrand liegt nicht weit entfernt. Ein echter Geheimtipp unter Korfus Stränden ist der Porto Timoni Beach. Diesen erreichen Sie von Korfu-Stadt aus in etwa einer Autostunde. Nach einem zwanzigminütigen Spaziergang stehen Sie an den zwei kristallklaren Buchten mit türkisblauem Wasser. Wenn Sie Korfu mit Kindern besuchen, ist der feinsandige Polkas Beach der perfekte Bade Tipp.

Der Strand fällt sanft ins ruhige Wasser hin ab: ein idealer Ort zum Sandburgenbauen und Muscheln suchen. Viele Grotten und Höhlen warten am Paleokastritsa Beach hingegen darauf, von Ihnen beim Tauchen auf Korfu erkundet zu werden. Hohe Felsen, eine traumhafte grüne Vegetation und hervorragende Restaurants am türkisblauen Wasser runden Ihre Ferien auf Korfu ab.

Kulturreisen nach Korfu

Wer bei seinen Ferien auf Korfu kulturelle Erlebnisse sucht, für den ist das UNESCO-Weltkulturerbe Korfu-Stadt, oder auch Kérkyra genannt, ein ansprechendes Ziel. Entdecken Sie die Villa Braila, die Kaiserin Sissi so sehr gefiel, dass sie diese zum Schloss umbauen liess. Staunen Sie außerdem über den Ausblick über die komplette Garitsa-Bucht von der Festung am Hafen aus oder schlendern Sie durch schmale Gassen und über den mit Kopfstein gepflasterten Marktplatz. Die nahegelegene Küstenstadt Sidari hingegen ist für ihren Kanal der Liebe bekannt, einen natürlichen Felstunnel aus hellem Sandstein: Menschen, die durch ihn schwimmen, sollen bald die grosse Liebe finden.

Auch für ihre Kirchen und Klöster ist die Insel Korfu beliebt: Besonders sehenswert sind das Kloster Panagía Theotóku tis Paleokastrítsas und das Kloster Vlacherna mit der Mäuseinsel. Der beste Ort, um den Sonnenuntergang zu geniessen, ist der Kaiser’s Throne, von wo aus einst Kaiser Wilhelm II. über das Ionische Meer blickte.

Aktivitäten

Ferien auf Korfu können ganz individuell gestaltet werden. Sie können in einem der Küstenorte Badeferien auf Korfu verbringen oder die Sehenswürdigkeiten Korfus auf eigene Faust erkunden. Reisen Sie gerne selbstständig, mieten Sie vor Ort ein Auto. Gerade in der Region um Acharavi, Sidari und Korfu-Stadt an der Nordküste besticht das Eiland mit Kultur, Gastronomie und charmanten Hotels. Korfus Küste ist bei Surfern für die optimalen Windbedingungen bekannt. Weiter südlich können Sie Haine von Olivenbäumen, Akazien und Zitrusfrüchten durchqueren und in den kleinen Bergdörfern die leckere Kumquat-Marmelade vom Zwergorangenbaum probieren.

Zu den spannendsten Aktivitäten auf Korfu gehört auch eine Wanderung auf den Pantokrator, den höchsten Berg des Eilands im Norden. Das dort gelegene byzantinische Dorf Paleo Períthia versetzt Sie zurück ins 16. Jahrhundert. Die meisten Häuser der verträumten Ortschaft stammen aus dieser Zeit.

Beste Reisezeit

Die beste Reisezeit für Korfu ist abhängig davon, wie Sie Ihre Ferien auf der Insel gestalten möchten. Ein Badeurlaub an Korfus Stränden entlang der Nordküste bietet sich vor allem zwischen Juni und September an, wenn das Meer hohe Temperaturen hat. Kulturreisen hingegen sind besonders angenehm während der ruhigen Nebensaison im Frühjahr und Herbst. Wanderungen durch die üppig-grüne Landschaft des Eilands und Rundreisen zu den abgelegenen Bergdörfern sind das ganze Jahr über auch für Familien mit Kindern spannend.