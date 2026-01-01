Korfu Badeferien vom Spezialisten
Ein Paradies für Badeferien Liebhaber
Badeferien im Capo Di Corfu
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: direkt am Strand gelegen, familienfreundlich, grosses Sportangebot, verschiedene Restaurants
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im Grecotel Eva Palace
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: private Badebucht , grosszügiges Spa- und Wellnesscenter, Auswahl an hervorragenden Restaurants, sehr...
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im Kontokali Bay Resort & Spa
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: privilegierte Lage , Nähe zum nächsten Dorf, wunderbare Strandlage, grosses Sportangebot
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im Mareblue Beach Resort
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: sehr familienfreundlich, All inclusive Angebot , grosses Sportangebot, helle Zimmer
8 Tage / 7 Nächte
Ausgezeichnete Hotels und lange Sandstrände ermöglichen perfekte Badeferien
Badeferien: Ein Paradies für Badeurlauber
Korfu wäre nicht die perfekte Urlaubsinsel, wenn Sie nicht vor Traumstränden geradezu strotzen würde: Egal, in welchem Küstenort Sie Badeferien auf Korfu verbringen, der nächste Sandstrand liegt nicht weit entfernt. Ein echter Geheimtipp unter Korfus Stränden ist der Porto Timoni Beach. Diesen erreichen Sie von Korfu-Stadt aus in etwa einer Autostunde. Nach einem zwanzigminütigen Spaziergang stehen Sie an den zwei kristallklaren Buchten mit türkisblauem Wasser. Wenn Sie Korfu mit Kindern besuchen, ist der feinsandige Polkas Beach der perfekte Bade Tipp.
Der Strand fällt sanft ins ruhige Wasser hin ab: ein idealer Ort zum Sandburgenbauen und Muscheln suchen. Viele Grotten und Höhlen warten am Paleokastritsa Beach hingegen darauf, von Ihnen beim Tauchen auf Korfu erkundet zu werden. Hohe Felsen, eine traumhafte grüne Vegetation und hervorragende Restaurants am türkisblauen Wasser runden Ihre Ferien auf Korfu ab.
Kulturreisen nach Korfu
Wer bei seinen Ferien auf Korfu kulturelle Erlebnisse sucht, für den ist das UNESCO-Weltkulturerbe Korfu-Stadt, oder auch Kérkyra genannt, ein ansprechendes Ziel. Entdecken Sie die Villa Braila, die Kaiserin Sissi so sehr gefiel, dass sie diese zum Schloss umbauen liess. Staunen Sie außerdem über den Ausblick über die komplette Garitsa-Bucht von der Festung am Hafen aus oder schlendern Sie durch schmale Gassen und über den mit Kopfstein gepflasterten Marktplatz. Die nahegelegene Küstenstadt Sidari hingegen ist für ihren Kanal der Liebe bekannt, einen natürlichen Felstunnel aus hellem Sandstein: Menschen, die durch ihn schwimmen, sollen bald die grosse Liebe finden.
Auch für ihre Kirchen und Klöster ist die Insel Korfu beliebt: Besonders sehenswert sind das Kloster Panagía Theotóku tis Paleokastrítsas und das Kloster Vlacherna mit der Mäuseinsel. Der beste Ort, um den Sonnenuntergang zu geniessen, ist der Kaiser’s Throne, von wo aus einst Kaiser Wilhelm II. über das Ionische Meer blickte.
Aktivitäten
Ferien auf Korfu können ganz individuell gestaltet werden. Sie können in einem der Küstenorte Badeferien auf Korfu verbringen oder die Sehenswürdigkeiten Korfus auf eigene Faust erkunden. Reisen Sie gerne selbstständig, mieten Sie vor Ort ein Auto. Gerade in der Region um Acharavi, Sidari und Korfu-Stadt an der Nordküste besticht das Eiland mit Kultur, Gastronomie und charmanten Hotels. Korfus Küste ist bei Surfern für die optimalen Windbedingungen bekannt. Weiter südlich können Sie Haine von Olivenbäumen, Akazien und Zitrusfrüchten durchqueren und in den kleinen Bergdörfern die leckere Kumquat-Marmelade vom Zwergorangenbaum probieren.
Zu den spannendsten Aktivitäten auf Korfu gehört auch eine Wanderung auf den Pantokrator, den höchsten Berg des Eilands im Norden. Das dort gelegene byzantinische Dorf Paleo Períthia versetzt Sie zurück ins 16. Jahrhundert. Die meisten Häuser der verträumten Ortschaft stammen aus dieser Zeit.
Beste Reisezeit
Die beste Reisezeit für Korfu ist abhängig davon, wie Sie Ihre Ferien auf der Insel gestalten möchten. Ein Badeurlaub an Korfus Stränden entlang der Nordküste bietet sich vor allem zwischen Juni und September an, wenn das Meer hohe Temperaturen hat. Kulturreisen hingegen sind besonders angenehm während der ruhigen Nebensaison im Frühjahr und Herbst. Wanderungen durch die üppig-grüne Landschaft des Eilands und Rundreisen zu den abgelegenen Bergdörfern sind das ganze Jahr über auch für Familien mit Kindern spannend.
Ausflug nach Kerkyra
Besuchen Sie die Hauptstadt Korfus
Die Stadt gilt als wirtschaftliches Zentrum der Insel und einen Besuch der charmanten Stadt, dürfen Sie auf keinen Fall missen. Gästen, die sich für die Kultur Korfus interessieren, empfehlen wir sogar eine Nacht in der Stadt zu bleiben. Korfu Stadt hat besonders in den Morgen- oder Abendstunden ein besonderes Flair und das bunte Treiben wird Sie beeindrucken. Morgens und abends sind keine Tagestouristen von den Kreuzfahrtschiffen unterwegs und Sie können die Gassen in Ruhe erkunden.
Schlendern Sie durch die Strassen und lassen Sie sich von dieser charmanten Stadt mit venezianischem Einfluss verzaubern. Besuchen Sie den exotischen Markt, die Altstadt oder statten Sie einer kleinen verwinkelten Boutique einen Besuch ab.
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