Badeferien im Arum Barut Collection ab Schweiz
Badeferien im Arum Barut Collection ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
-
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Heute fliegen Sie nach Antalya von der Schweiz. Am Flughafen geht es weiter in die Unterkunft.
2-7. Tag Arum Barut Collection
Vertweilen Sie am Strand oder am Pool und geniessen Sie die Sonne. Das Hotel verfügt über einen SPA-Bereich und geniessen Sie die verschiedenen Restaurants. Für die Sportlichen unter Ihnen verfügt das Hotel über einen Tennisplatz und Fitnessstudio.
8. Tag Rückreise
Sie fliegen heute wieder zurück in die Schweiz von Antalya.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Doppelzimmer Superior Landblick
- Verpflegung: All Inclusive plus
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage