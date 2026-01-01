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Badeferien im Arum Barut Collection ab Schweiz

Das grössere Hotel hat viele verschiedene Zimmerkategorien. Das Hotel bietet viele Haushaltsdienstleistungen an. Wie auch unterschiedliche Läden. Der Flughafen ist eine Stunde vom Hotel entfernt.
Badeferien im Arum Barut Collection ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
-
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Heute fliegen Sie nach Antalya von der Schweiz. Am Flughafen geht es weiter in die Unterkunft.

2-7. Tag Arum Barut Collection

Vertweilen Sie am Strand oder am Pool und geniessen Sie die Sonne. Das Hotel verfügt über einen SPA-Bereich und geniessen Sie die verschiedenen Restaurants. Für die Sportlichen unter Ihnen verfügt das Hotel über einen Tennisplatz und Fitnessstudio.

8. Tag Rückreise

Sie fliegen heute wieder zurück in die Schweiz von Antalya.

Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
Preisbeispiel
  • Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
  • Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
  • Unterbringung im Doppelzimmer Superior Landblick
  • Verpflegung: All Inclusive plus
Preisbeispiel mit Abreise am 21.06.2024

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

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