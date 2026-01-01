Badeferien im Arum Barut Collection ab Schweiz

Heute fliegen Sie nach Antalya von der Schweiz. Am Flughafen geht es weiter in die Unterkunft.

Arum Barut Collection

Vertweilen Sie am Strand oder am Pool und geniessen Sie die Sonne. Das Hotel verfügt über einen SPA-Bereich und geniessen Sie die verschiedenen Restaurants. Für die Sportlichen unter Ihnen verfügt das Hotel über einen Tennisplatz und Fitnessstudio.