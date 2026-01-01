Kanarische Inseln Reisen
Vulkanische Inselgruppe im Atlantik - für jeden was dabei
Badeferien im Adrian Hoteles Jardines de Nivaria
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: spannende Art-Deco Architektur, direkt am Sandstrand gelegen, grosses Spa Angebot, nationale und...
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im Aldiana Club Fuerteventura
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: Traumhaft auf einem Felsplateau oberhalb des Meeres gelegen, mit herrlichem Ausblick, Wunderschön...
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im Alexandre Hotel Gala
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: ganzjährig beheizbare Pools, grosses Sportangebot, kinderfreundlich, zentrale Lage
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im Bahia del Duque Resort
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: Eine Oase direkt am Meer, Traditionelle kanarische Architektur, Mit einem Michelin-Stern ausgezeichnetes...
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im Barceló Fuerteventura Castillo
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: familienfreundlich, direkt am Strand gelegen, grosses Angebot an Wassersport, schöne Poollandschaft
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im Dreams Jardin Tropical Resort & Spa
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: Freiluft-Fitnessstudio mit Meerblick, Gartenanlage, 5 Restaurants, Diverse Golfplätze in der Nähe
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im H10 Gran Tinerfe
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: Adults-only, direkter Strandzugang, Terrassen mit Meerblick, abwechslungsreiches gastronomisches Angebot
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im Hipotels La Geria
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: familienfreundlich, breiter Strand vor dem Hotel, grosszügige Garten- und Poolanlage, zentrale, aber doch...
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im Hotel Faro, a Lopesan Collection Hotel
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: Traumlage mit direktem Zugang von den Gärten zur Uferpromenade, 2 Dachterrassenpools, Adults-only,...
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im Iberostar Grand El Mirador
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: Adults-Only Hotel, Star Prestige Bereich "La Balconada", 1000 qm grosser Spa Bereich, schöne und...
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im Iberostar Selection Anthelia
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: einzigartige Architektur, hochmodernes Spa, wunderschöne Lage inmitten von herrlichen Gärten, 5...
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im Iberostar Selection Fuerteventura Palace
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: direkter Strandzugang, moderne und luxuriöse Zimmer, grosses kulinarisches Angebot, mehrere Pools zum...
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im Lopesan Costa Meloneras Resort & Spa
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: spektakulärer Infinity-Pool, wunderschöne Gartenanlagen, unzählige Unterhaltungsmöglichkeiten, diverse...
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im Princesa Yaiza Suite Hotel Resort
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: riesiges Kinderparadies, hundefreundlich, direkt am Strand gelegen, grosses kulinarisches Angebot
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im RIU Arecas
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: Infinitypool direkt an der Meerespromenade, Abendliche Shows und Live-Musik, Schöner Palmengarten,...
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im Riu Papayas
ab CHF 1184.– / pro Person
ab/bis Schweiz
Highlights: Zentrale Lage, Grosser Poolbereich, All-Inclusive-Angebot, Vielfältiges Freizeitprogramm
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im ROBINSON ESQUINZO PLAYA
ab CHF 1461.– / pro Person
ab/bis Schweiz
Highlights: Wassersport, Tennis, WellFit-Aktiv, Abwechslungsreiches Kinder- und Jugendprogramm
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im Seaside Los Jameos
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: Kinderpools, vielseitiges Unterhaltungsprogramm, grosszügige Anlage mit Palmengarten, helle, moderne Zimmer
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im Seaside Sandy Beach
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: Schöne Terrassen mit Blick auf den Atlantik, Familienfreundlich, Palmengesäumter Pool, Zentrale Lage
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im Sheraton Fuerteventura Beach Golf & Spa Resort
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: direkte Strandlage, grosser Wellnesbereich, kostenloser Shuttlebus zum Golfplatz, familienfreundlich
8 Tage / 7 Nächte
Ferien auf den Kanaren – für Sie
Ein Reiseziel für jede Jahreszeit – die Kanarischen Inseln
Für die Kanarischen Inseln ist die beste Reisezeit April bis Oktober. Dank relativ konstanter Temperaturen können Sie aber auch ausserhalb der Hochsaison baden und sich in den geschmackvollen Hotels der Kanarischen Inseln eine entspannte Zeit gönnen. Idyllische Strände und viele weitere landschaftliche Highlights sorgen dafür, dass die Kanarischen Inseln das ganze Jahr über ein sehr beliebtes Ziel sind, an dem Sie viele Sehenswürdigkeiten und Attraktionen erwarten.
Malerisch und stilvoll – die Kanarischen Inseln sind wunderschön
Die beliebteste der Kanarischen Inseln ist Gran Canaria. Auf dieser von einer sagenhaften Natur verwöhnten Insel erwarten Sie viele spektakuläre Naturmonumente wie die berühmten Dünen von Gran Canaria und Strände der Extraklasse. Vor allem, wenn Sie in Ihren Ferien gerne auf Erkundungstouren gehen, sind Sie vor Ort genau richtig. Die Insel beheimatet aufgrund ihrer Grösse eine Reihe von Orten, deren Besuch sich lohnt.
Eine weitere paradiesische Insel, die zur Gruppe der Kanarischen Inseln gehört, ist Teneriffa, welche auch als «Insel des ewigen Frühlings» bezeichnet wird. Sie macht ihrem Namen alle Ehre und überzeugt in erster Linie durch viele blühende Pflanzen und ihre angenehme Atmosphäre.
Vulkanlandschaften von erhabener Schönheit
Ganz anders als die meisten der Kanarischen Inseln präsentiert sich Fuerteventura. Ihre eher kargen Landschaften haben aber ihren eigenen Charme und sind sehr sehenswert. Aufgrund spektakulärer Strände und perfekter Bedingungen ist die Insel ein Paradies für Windsurfer und Wellenreiter. Die ebenfalls von Landschaften vulkanischen Ursprungs dominierte Insel Lanzarote wird Sie durch ihre bizarren Felsformationen in den Bann ziehen. Auf dieser Insel, welche auch die nördlichste der Kanarischen Inseln ist, erwartet Sie Erholung pur an traumhaften Stränden. Des Weiteren können Sie dort interessante Ausflüge unternehmen und die aus erkalteter Lava bestehenden Gebiete der Insel erkunden.
350 Sonnentage auf Gran Canaria
Eine Vielseitige und Wettersichere Insel
Auf Gran Canaria geniessen Sie 350 Sonnentage pro Jahr und warme Temperaturen. Die Insel eignet sich in den Frühlings Monaten hervorragend für Sportbegeisterte und Aktive Reisende. Die Möglichkeiten an Aktivitäten ist fast endlos. im Sommer ist Gran Canaria bei Strandurlaubern sehr beliebt und die Insel überzeugt mit ihren langen Sandstränden und des lebendigen Nachtlebens. Die Auswahl an Top- Hotels ist nebst den Temperaturen und der Schönheit der Insel ein weiterer Pluspunkt. Wir Reisespezialisten beraten Sie gerne für Ihre Gran Canaria Ferien und finden das passende Hotel für Sie.
Badeferien auf dem Festland Spaniens
Das vielseitige Festland begeistert mit malerischen Badebuchten, wilden Küsten und pulsierenden Städten.
Badeferien auf den Kanarische Inseln
Die Kanarischen Inseln bieten alles für Ihre perfekten Badeferien.
Badeferien auf Mallorca
Die beliebte Insel im Mittelmeer wird Sie mit ihrem Charme und den romantischen Buchten überzeugen.
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