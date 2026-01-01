Ferien auf den Kanaren – für Sie

Ein Reiseziel für jede Jahreszeit – die Kanarischen Inseln

Für die Kanarischen Inseln ist die beste Reisezeit April bis Oktober. Dank relativ konstanter Temperaturen können Sie aber auch ausserhalb der Hochsaison baden und sich in den geschmackvollen Hotels der Kanarischen Inseln eine entspannte Zeit gönnen. Idyllische Strände und viele weitere landschaftliche Highlights sorgen dafür, dass die Kanarischen Inseln das ganze Jahr über ein sehr beliebtes Ziel sind, an dem Sie viele Sehenswürdigkeiten und Attraktionen erwarten.

Malerisch und stilvoll – die Kanarischen Inseln sind wunderschön

Die beliebteste der Kanarischen Inseln ist Gran Canaria. Auf dieser von einer sagenhaften Natur verwöhnten Insel erwarten Sie viele spektakuläre Naturmonumente wie die berühmten Dünen von Gran Canaria und Strände der Extraklasse. Vor allem, wenn Sie in Ihren Ferien gerne auf Erkundungstouren gehen, sind Sie vor Ort genau richtig. Die Insel beheimatet aufgrund ihrer Grösse eine Reihe von Orten, deren Besuch sich lohnt.

Eine weitere paradiesische Insel, die zur Gruppe der Kanarischen Inseln gehört, ist Teneriffa, welche auch als «Insel des ewigen Frühlings» bezeichnet wird. Sie macht ihrem Namen alle Ehre und überzeugt in erster Linie durch viele blühende Pflanzen und ihre angenehme Atmosphäre.

Vulkanlandschaften von erhabener Schönheit

Ganz anders als die meisten der Kanarischen Inseln präsentiert sich Fuerteventura. Ihre eher kargen Landschaften haben aber ihren eigenen Charme und sind sehr sehenswert. Aufgrund spektakulärer Strände und perfekter Bedingungen ist die Insel ein Paradies für Windsurfer und Wellenreiter. Die ebenfalls von Landschaften vulkanischen Ursprungs dominierte Insel Lanzarote wird Sie durch ihre bizarren Felsformationen in den Bann ziehen. Auf dieser Insel, welche auch die nördlichste der Kanarischen Inseln ist, erwartet Sie Erholung pur an traumhaften Stränden. Des Weiteren können Sie dort interessante Ausflüge unternehmen und die aus erkalteter Lava bestehenden Gebiete der Insel erkunden.