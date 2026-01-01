Die acht Zimmer und Suiten sind im traditionell balinesischen Stil erbaut und eingerichtet. Jede Kategorie besteht aus einem separaten Haus mit kleinem Garten. Je ein Zimmer befindet sich im Erdgeschoss mit Terrasse und ein Zimmer im ersten Stock mit Balkon. Sie sind aus­ge­­stat­tet mit einem Badezimmer mit Bad/Dusche, Kli­ma­­­­­­an­­lage, Deckenventilator, gratis Internetzugang und Minibar.

Superior Garden (2): 55 m² gross. Die beiden Zimmer teilen sich eine Küche und den Essbereich, Mahlzeiten können nach Belieben aber auch im Zimmer eingenommen werden.



Deluxe Garden View (2): 72 m² und 78 m² gross. Die beiden Zimmer teilen sich einen gemeinsamen Lounge Bereich wo, wenn gewünscht, Mahlzeiten eingenommen werden können.

Grand Deluxe Garden View (2): 117 m² gross. Die beiden Zimmer teilen sich einen Holzpavillon mit Küche und Essbereich.

1-Bedroom Suite (2): 112 m² gross mit halboffenem Badezimmer und Sicht auf den Garten oder die Reisfelder. Die beiden Zimmer teilen sich einen privaten Pool, eine Küche und einen Essbereich.