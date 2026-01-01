Batu Karang Lembongan Resort & Spa
Nusa Lembongan
Beschreibung
Einleitung
Drei Swimmingpools, Spa, Fitnessraum, kleines Kino, Lounge mit Bibliothek. Aktiven Gästen bietet sich auf Nusa Lembongan ein breites Sportangebot einschliesslich Schnorcheln, Tauchen und Surfen.
Lage
Das Resort hat keinen eigenen Strand, es liegt an steiler Hanglage neben dem belebten Jungut Batu Beach, wo sich Bootsanlegestellen, Restaurants und Wassersportanbieter befinden. Nach Ankunft am Strand folgt ein kurzer Fussweg (ca. 5 Minuten) ins Resort (Ihr Gepäck wird mit dem Auto transportiert). Buggy-Service im Resort (steile Hanglage). Die Fahrt im Speedboat ab Sanur nach Nusa Lembongan dauert ca. 30 Minuten.
Angebot
Zur wunderbaren Aussicht auf das Meer werden Ihnen internationale und asiatische Menüs serviert. «The Deck Cafe & Bar» ist nicht nur bei Hotelgästen beliebt, probieren Sie die feinen Cocktails, Snacks und Glacé zum Sonnenuntergang!
Zimmer
32 Zimmer in modernem Design, balinesischem Dekor, mit Klimaanlage, Ventilator, Fernseher, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar, Safe, Dusche und Badewanne im Freien, Terrasse mit Tagesbett.
Twin Share Room (3): 70 m² mit Gartensicht
1-Bedroom Villa (13): 73 m² grosse Villa mit grandioser Meersicht
1-Bedroom Superior Villa w. Plunge Pool (4): wie 1-Bedroom Villa, am oberen Hang, mit privatem Pool (3.5 m x 2 m)
Twin Share Room (3): 70 m² mit Gartensicht
1-Bedroom Villa (13): 73 m² grosse Villa mit grandioser Meersicht
1-Bedroom Superior Villa w. Plunge Pool (4): wie 1-Bedroom Villa, am oberen Hang, mit privatem Pool (3.5 m x 2 m)
ab CHF 109.– / pro Person
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