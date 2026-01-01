Beschreibung

Einleitung Drei Swimming­pools, Spa, Fitnessraum, kleines Kino, Lounge mit Bibliothek. Aktiven Gästen bietet sich auf Nusa Lem­bongan ein breites Sport­angebot einschliesslich Schnorcheln, Tauchen und Sur­fen.

Lage Das Resort hat keinen eigenen Strand, es liegt an steiler Hanglage neben dem be­lebten Jungut Batu Beach, wo sich Boots­an­lege­stellen, Restaurants und Wasser­sport­­anbieter befinden. Nach Ankunft am Strand folgt ein kurzer Fussweg (ca. 5 Minuten) ins Resort (Ihr Gepäck wird mit dem Auto transportiert). Bug­gy-­Service im Resort (steile Hang­lage). Die Fahrt im Speed­boat ab Sanur nach Nusa Lembongan dauert ca. 30 Minuten.

Angebot Zur wunderbaren Aussicht auf das Meer werden Ihnen internationale und asiatische Menüs serviert. «The Deck Cafe & Bar» ist nicht nur bei Hotelgästen be­liebt, probieren Sie die feinen Cocktails, Snacks und Glacé zum Sonnenuntergang!