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Batu Karang Lembongan Resort & Spa

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Nusa Lembongan

Das Resort hat ein modernes, trendiges Inselambiente, bietet eine traumhafte Aussicht und ein gutes kulinarisches Angebot. Nahe bei den zahlreichen Angeboten der Insel, durch die erhöhte Lage aber dennoch etwas abseits und exklusiv.

Beschreibung

Einleitung
Drei Swimming­pools, Spa, Fitnessraum, kleines Kino, Lounge mit Bibliothek. Aktiven Gästen bietet sich auf Nusa Lem­bongan ein breites Sport­angebot einschliesslich Schnorcheln, Tauchen und Sur­fen.
Lage
Das Resort hat keinen eigenen Strand, es liegt an steiler Hanglage neben dem be­lebten Jungut Batu Beach, wo sich Boots­an­lege­stellen, Restaurants und Wasser­sport­­anbieter befinden. Nach Ankunft am Strand folgt ein kurzer Fussweg (ca. 5 Minuten) ins Resort (Ihr Gepäck wird mit dem Auto transportiert). Bug­gy-­Service im Resort (steile Hang­lage). Die Fahrt im Speed­boat ab Sanur nach Nusa Lembongan dauert ca. 30 Minuten.
Angebot
Zur wunderbaren Aussicht auf das Meer werden Ihnen internationale und asiatische Menüs serviert. «The Deck Cafe & Bar» ist nicht nur bei Hotelgästen be­liebt, probieren Sie die feinen Cocktails, Snacks und Glacé zum Sonnenuntergang!
Zimmer
32 Zimmer in mo­der­­nem Design, balinesischem Dekor, mit Klima­anlage, Ventilator, Fernseher, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar, Safe, Dusche und Badewanne im Freien, Terrasse mit Tagesbett.
Twin Share Room (3): 70 m² mit Gartensicht
1-Bedroom Villa (13): 73 m² grosse Villa mit grandioser Meersicht
1-Bedroom Superior Villa w. Plunge Pool (4): wie 1-Bedroom Villa, am oberen Hang, mit privatem Pool (3.5 m x 2 m)
ab CHF 109.– / pro Person

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