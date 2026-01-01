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COMO Uma Canggu

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Südbali

Im Gegensatz zu anderen Orten in Südbali laufen die Uhren in Canggu einen Tick langsamer. Die entspannte Atmo­­sphäre macht diesen Ort zu einer immer ­populärer werdenden Destination. Ange­sagte Beach Clubs und Restaurants bilden einen idealen Rahmen um das trendige Design-Resort. Ob Romantiker, Surfer, Fa­mi­lien oder Geniesser, hier fühlen sich alle wohl.

Beschreibung

Einleitung
«COMO Beach Club» mit Livemusik und DJs. Schöner, gros­ser Lagunenpool plus Beach Club Pool, «COMO Shambhala» Spa, modernes Fit­ness­c­enter, Surfschule, Yoga, Pilates, Medi­ta­tion, Velo­verleih und Kinderclub.
Lage
Das Resort liegt direkt am Echo Beach in Canggu, dank seiner idealen Wellen eines der besten Surfgebiete Balis. Die Fahrzeit nach Seminyak beträgt rund 45 Minu­ten, zum Flughafen 1 – 1½ Stunden.
Angebot
Im «COMO Beach Club» werden internationale Gerichte, Grilladen und Seafood aus der auf Frische und möglichst regionaler Produktion ausgerichteten «COMO Shambhala» Küche sowie Cocktails und Snacks serviert. Die «Glow Juice Bar» bietet frische Smoothies, leichte Gerichte und Salate.
Zimmer
Die 119 Zimmer und Suiten sind hell, luftig und modern eingerichtet. Es gibt einen Hotelflügel im hinteren Teil des Resorts. Die Residence Zimmer befinden sich im vorderen Bereich. Alle Zimmer verfügen über eine zeitgemässe technische Aus­stat­tung mit schönem Bad/Dusche, Kli­ma­anlage, Fernseher, Telefon, Multi­media Sta­­tion, gratis Internetzugang, Mini­bar, Nes­presso Maschine, Teekocher und Safe.
Garden Patio Room (17): 52 m² grosse Zimmer, einige mit kleinem Aussenbereich mit Dusche.
1-Bedroom Residence (24): 90 m² mit Wohn­zimmer, Kochnische und Balkon.
1-Bedroom Lagoon Pool Residence (10): Fast gleich wie 1-Bed­room Residence, mit Terrasse und direktem Zugang zum Lagunenpool.
ab CHF 164.– / pro Person

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