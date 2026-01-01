COMO Uma Canggu
Südbali
Beschreibung
Einleitung
«COMO Beach Club» mit Livemusik und DJs. Schöner, grosser Lagunenpool plus Beach Club Pool, «COMO Shambhala» Spa, modernes Fitnesscenter, Surfschule, Yoga, Pilates, Meditation, Veloverleih und Kinderclub.
Lage
Das Resort liegt direkt am Echo Beach in Canggu, dank seiner idealen Wellen eines der besten Surfgebiete Balis. Die Fahrzeit nach Seminyak beträgt rund 45 Minuten, zum Flughafen 1 – 1½ Stunden.
Angebot
Im «COMO Beach Club» werden internationale Gerichte, Grilladen und Seafood aus der auf Frische und möglichst regionaler Produktion ausgerichteten «COMO Shambhala» Küche sowie Cocktails und Snacks serviert. Die «Glow Juice Bar» bietet frische Smoothies, leichte Gerichte und Salate.
Zimmer
Die 119 Zimmer und Suiten sind hell, luftig und modern eingerichtet. Es gibt einen Hotelflügel im hinteren Teil des Resorts. Die Residence Zimmer befinden sich im vorderen Bereich. Alle Zimmer verfügen über eine zeitgemässe technische Ausstattung mit schönem Bad/Dusche, Klimaanlage, Fernseher, Telefon, Multimedia Station, gratis Internetzugang, Minibar, Nespresso Maschine, Teekocher und Safe.
Garden Patio Room (17): 52 m² grosse Zimmer, einige mit kleinem Aussenbereich mit Dusche.
1-Bedroom Residence (24): 90 m² mit Wohnzimmer, Kochnische und Balkon.
1-Bedroom Lagoon Pool Residence (10): Fast gleich wie 1-Bedroom Residence, mit Terrasse und direktem Zugang zum Lagunenpool.
Garden Patio Room (17): 52 m² grosse Zimmer, einige mit kleinem Aussenbereich mit Dusche.
1-Bedroom Residence (24): 90 m² mit Wohnzimmer, Kochnische und Balkon.
1-Bedroom Lagoon Pool Residence (10): Fast gleich wie 1-Bedroom Residence, mit Terrasse und direktem Zugang zum Lagunenpool.
ab CHF 164.– / pro Person
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