Beschreibung

Einleitung «COMO Beach Club» mit Livemusik und DJs. Schöner, gros­ser Lagunenpool plus Beach Club Pool, «COMO Shambhala» Spa, modernes Fit­ness­c­enter, Surfschule, Yoga, Pilates, Medi­ta­tion, Velo­verleih und Kinderclub.

Lage Das Resort liegt direkt am Echo Beach in Canggu, dank seiner idealen Wellen eines der besten Surfgebiete Balis. Die Fahrzeit nach Seminyak beträgt rund 45 Minu­ten, zum Flughafen 1 – 1½ Stunden.

Angebot Im «COMO Beach Club» werden internationale Gerichte, Grilladen und Seafood aus der auf Frische und möglichst regionaler Produktion ausgerichteten «COMO Shambhala» Küche sowie Cocktails und Snacks serviert. Die «Glow Juice Bar» bietet frische Smoothies, leichte Gerichte und Salate.