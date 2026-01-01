Kori Ubud Resort & Spa
Ubud
Beschreibung
Einleitung
Zwei hübsche Swimmingpools, Kinderpool und Jacuzzi. Spa, Boutique und Galerie.
Lage
Über einem Tal ca. 5 Minuten ausserhalb von Ubud (gratis planmässiger Shuttleservice). Flughafentransfer ca. 75 Minuten.
Angebot
Offenes zweistöckiges Restaurant mit Ausblick ins Grüne, den Poolbereich und Reisfelder. Serviert werden internationale, asiatische und regionale Menüs sowie Seafood. Grosse, gemütliche Bar. Das bekannte Restaurant «Mozaic» befindet sich gleich nebenan.
Zimmer
Insgesamt 26 Zimmer in ein- und zweistöckigen Gebäuden, hochwertig eingerichtet im modernen und balinesischen Stil. Grosszügige Marmorbadezimmer mit Dusche und Badewanne. Alle Zimmer verfügen über Klimaanlage, Fernseher, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe, Föhn, einen eigenen Balkon oder Veranda.
Privater Garten mit direktem Zugang zum Pool.
Insgesamt 26 Zimmer in ein- und zweistöckigen Gebäuden, hochwertig eingerichtet im modernen und balinesischen Stil. Grosszügige Marmorbadezimmer mit Dusche und Badewanne. Alle Zimmer verfügen über Klimaanlage, Fernseher, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe, Föhn, einen eigenen Balkon oder Veranda.
Superior Suite (5): 80 m² grosse Zimmer mit Blick in den Garten
Deluxe Suite (17): Mit 90 m² etwas grösser und heller als Superior mit Pool- und Gartenblick.
Luxury Suite (2): Geräumige, wunderschöne Suite (120 m²) mit grossem Aussenbereich, Blick auf Reisterrassen und Fluss.
Privater Garten mit direktem Zugang zum Pool.
Das Hotel verfügt auch über eine 1-Bedroom Villa, sowie eine 2-Bedroom Pool Villa mit viel Privatsphäre. Preise auf Anfrage.
ab CHF 35.– / pro Person
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