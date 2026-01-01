Insgesamt 26 Zimmer in ein- und zweistöckigen Gebäuden, hochwertig eingerichtet im modernen und balinesischen Stil. Grosszügige Marmorbadezimmer mit Dusche und Badewanne. Alle Zimmer verfügen über Klima­anlage, Fernseher, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe, Föhn, einen eigenen Balkon oder Veranda.

Superior Suite (5): 80 m² grosse Zimmer mit Blick in den Garten

Deluxe Suite (17): Mit 90 m² etwas grösser und heller als Superior mit Pool- und Gartenblick.

Luxury Suite (2): Geräumige, wunderschöne Suite (120 m²) mit grossem Aussenbereich, Blick auf Reisterrassen und Fluss.

Privater Garten mit direktem Zugang zum Pool.



Das Hotel verfügt auch über eine 1-Bedroom Villa, sowie eine 2-Bedroom Pool Villa mit viel Privatsphäre. Preise auf Anfrage.