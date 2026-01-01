Capella Ubud, Bali
Ubud
Beschreibung
Einleitung
120 m² grosser Salzwasserpool sowie ein offenes Fitnesscenter und Spa-Zelte. Massagen sind auch in Ihrer eigenen Unterkunft möglich. Engagierte Kulturexperten stehen während des gesamten Aufenthalts zur Verfügung, um mit Ihnen massgeschneiderte und einzigartige Erlebnisse zu planen. Es gibt diverse Ausflugsmöglichkeiten und Resortaktivitäten, Yoga, Bootcamps, Tae Bo, Mountainbikes, einen resorteigenen Heiler und ganzheitliche Angebote wie Sound Healing, Pilates, etc.
Lage
Das Luxus-Camp liegt mitten im tropischen Wald, am heiligen Wos Fluss. Etwa 20 Fahrminuten vom Städtchen Ubud entfernt (gratis Shuttleservice zu fixen Zeiten). Einige der Zelte und Annehmlichkeiten sind am Hang gelegen, welche auf teilweise steilen Pfaden erreicht werden.
Angebot
Im zeltartigen Speisesaal «Mads Lange» widerspiegelt sich das Engagement für Nachhaltigkeit im Essen. Die indonesischen Gerichte werden mit unglaublicher Vielfalt und mit von Hand geernteten Zutaten hergerichtet. Das «Api Jiwa» serviert Ihnen asiatische Grillgerichte, wo Sie bei der Zubereitung zusehen können. Abends geniessen Sie Ihren Cocktail an der «Mortar & Pestle Bar». Sie sind herzlich eingeladen, sich am sogenannten «Camp Fire» zu entspannen und den Abend unter dem Sternenhimmel ausklingen zu lassen..
Zimmer
Alle Zelte sind 173 m² gross und unterscheiden sich hauptsächlich in der Lage.
Diese Kategorie bietet die grössten Pools. Ein grosser Infinity-Swimmingpool befindet sich vor den Zelten.
Alle 23 Zelte wurden in die bestehende natürliche Umgebung integriert, kein Baum wurde gefällt. Alle sind sehr individuell, aufwendig im balinesischen Stil eingerichtet mit historischen Erinnerungsstücken und lokaler Kunst. Höchster Komfort, eine grosse Veranda mit Essbereich und Lounge, privater Salzwasserpool sowie geräumige Badezimmer mit freistehender Badewanne, Innen- und Aussendusche erwarten Sie. Zur Ausstattung gehören gratis Internetzugang, Telefon, stylische Minibar mit Snacks, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn.
Alle Zelte sind 173 m² gross und unterscheiden sich hauptsächlich in der Lage.
Terrace Tent (5): Die Terrace Zelte befinden sich in der Nähe der Camp Hauptgebäude mit Sicht auf den Regenwald und die Reisfelder.
Rainforest Tent (4): Mitten im Regenwald gelegen mit Sicht ins Grüne.
River Tent (8): Ein wenig abgelegen auf einer Anhöhe in unmittelbarer Nähe des Wos Flusses, geniessen Sie hier Ruhe und das Plätschern des Flusses.
Keliki Valley Tent (5): Erhöhte Position mit atemberaubender Aussicht auf das Keliki Tal.
Diese Kategorie bietet die grössten Pools. Ein grosser Infinity-Swimmingpool befindet sich vor den Zelten.
Das Resort bietet auch eine Lodge mit zwei Schlafzimmern, Preise auf Anfrage.
Preis auf Anfrage
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