Alle 23 Zelte wurden in die bestehende natürliche Umgebung integriert, kein Baum wurde gefällt. Alle sind sehr individuell, aufwendig im balinesischen Stil eingerichtet mit historischen Erinnerungsstücken und lokaler Kunst. Höchster Komfort, eine grosse Veranda mit Essbereich und Lounge, privater Salzwasserpool sowie geräumige Badezimmer mit freistehender Badewanne, Innen- und Aussendusche erwarten Sie. Zur Ausstattung gehören gratis Internetzugang, Telefon, stylische Minibar mit Snacks, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn.

Alle Zelte sind 173 m² gross und unterscheiden sich hauptsächlich in der Lage.

Terrace Tent (5): Die Terrace Zelte befinden sich in der Nähe der Camp Hauptgebäude mit Sicht auf den Regenwald und die Reisfelder.

Rainforest Tent (4): Mitten im Regenwald gelegen mit Sicht ins Grüne.

River Tent (8): Ein wenig abgelegen auf einer Anhöhe in unmittelbarer Nähe des Wos Flusses, geniessen Sie hier Ruhe und das Plätschern des Flusses.

Keliki Valley Tent (5): Erhöhte Position mit atemberaubender Aussicht auf das Keliki Tal.

Diese Kategorie bietet die grössten Pools. Ein grosser Infinity-Swimmingpool befindet sich vor den Zelten.

Das Resort bietet auch eine Lodge mit zwei Schlafzimmern, Preise auf Anfrage.