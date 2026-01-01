The Pavilions Bali
Südbali
Beschreibung
Einleitung
Schöner Swimmingpool mit Pool Bar, Spa mit Massagen und diversen Wellnessangeboten, Fitnessraum, Yoga (nach Vorreservation).
Lage
Im Herzen Sanurs, zum Strand sind es nur 5-10 Gehminuten. Restaurants mit asiatischer und internationaler Küche sowie fangfrischen Meeresspezialitäten finden Sie in Gehdistanz. Transfer zum Flughafen ca. 45 Minuten.
Angebot
Romantisches Gartenrestaurant «Jahe» mit balinesischer und internationaler Küche. Getränke und kleine Gerichte erhalten Sie an der Pool Bar.
Zimmer
Die insgesamt 28 bezaubernden, im balinesischen Stil errichteten Villen liegen in einer grossen tropischen Gartenanlage. Butler kümmern sich um das Wohl der Gäste. Die Villen verfügen über Klimaanlage, Fernseher, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar, Safe, Kaffee-/Teekocher, Schlafzimmer und einen privaten Garten mit Terrasse und Liegestühlen.
Zur Villa gehört ein privater Pool (7 m x 3.5 m). Originelles Badezimmer mit versenkter Badewanne und separater Dusche, zum Teil im Freien.
Die insgesamt 28 bezaubernden, im balinesischen Stil errichteten Villen liegen in einer grossen tropischen Gartenanlage. Butler kümmern sich um das Wohl der Gäste. Die Villen verfügen über Klimaanlage, Fernseher, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar, Safe, Kaffee-/Teekocher, Schlafzimmer und einen privaten Garten mit Terrasse und Liegestühlen.
Garden Villa (7): 120 m² inklusive Garten, grosses Badezimmer mit versenkter Badewanne und separater Dusche. In der Nähe des Swimmingpools gelegen.
Pool Villa (13): Villen mit einer Grösse von insgesamt 140 m² inklusive Aussenbereich mit Garten.
Zur Villa gehört ein privater Pool (7 m x 3.5 m). Originelles Badezimmer mit versenkter Badewanne und separater Dusche, zum Teil im Freien.
Plantation Pool Villa (4): Zweistöckige, 180 m² grosse Suite mit Privatpool (8 m x 4 m), Wohnraum im Parterre und Schlafzimmer im 1. Stock.
2-Bedroom Pool Villa (4): Grösser als die übrigen Villen (270 m²) mit einem zweiten, separaten Schlafzimmer, einem Wohnbereich drinnen und einem gemütlichen Essbereich im Freien sowie einem privaten Pool (7.5 m x 3 m) im eigenen Garten. Zum Anwesen gehört ein halboffener Pavilion mit Sofas, Tisch und Fernseher. Ideal für Familien mit bis zu sechs Personen.
ab CHF 73.– / pro Person
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