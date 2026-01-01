Die insgesamt 28 bezaubernden, im balinesischen Stil errichteten Villen liegen in einer grossen tropischen Gartenanlage. Butler kümmern sich um das Wohl der Gäste. Die Villen verfügen über Klimaanlage, Fernseher, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar, Safe, Kaffee-/Tee­kocher, Schlaf­zim­mer und einen privaten Garten mit Terrasse und Liegestühlen.

Garden Villa (7): 120 m² inklusive Garten, grosses Bade­zimmer mit versenkter Badewanne und separater Dusche. In der Nähe des Swimmingpools gelegen.

Pool Villa (13): Villen mit einer Grösse von insgesamt 140 m² inklusive Aussenbereich mit Garten.

Zur Villa ge­hört ein privater Pool (7 m x 3.5 m). Originelles Badezimmer mit versenkter Bade­wanne und separater Dusche, zum Teil im Freien.

Plantation Pool Villa (4): Zweistöckige, 180 m² grosse Suite mit Privatpool (8 m x 4 m), Wohnraum im Parterre und Schlaf­zimmer im 1. Stock.

2-Bedroom Pool Villa (4): Grösser als die übrigen Villen (270 m²) mit einem zweiten, separaten Schlafzimmer, einem Wohnbereich drinnen und einem gemütlichen Essbereich im Freien sowie einem privaten Pool (7.5 m x 3 m) im eigenen Garten. Zum Anwesen gehört ein halboffener Pavilion mit Sofas, Tisch und Fernseher. Ideal für Familien mit bis zu sechs Personen.