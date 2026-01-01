Die 11 Zimmer, Suiten und Villen sind im traditionell balinesischen Stil erbaut und eingerichtet und befinden sich in mehreren einzelnstehenden Häusern, verteilt in der Anlage. Sie sind aus­ge­­stat­tet mit einem Badezimmer mit Bad/Dusche, Kli­ma­­­­­­an­­lage, Deckenventilator, gratis Internetzugang und Minibar.

Deluxe (1): 61 m² grosses Zimmer mit zwei Betten, halboffenem Badezimmer und einer Terrasse mit Blick in den Garten.

Grand Deluxe (6): Zwischen 61 und 72 m² gross.

Die sechs Zimmer sind verteilt auf drei zweistöckige Häuser, mit halboffenem Badezimmer und Balkon oder Terrasse.

1-Bedroom Suite (2): 83 und 100 m² gross mit halboffenem Badezimmer und Sicht auf die Reisfelder. Die beiden Suiten befinden sich in einem separaten Haus, eine im Erdgeschoss mit Terrasse und eine im ersten Stock mit Balkon.

1-Bedroom Wooden Villa (1): 84 m² grosse Villa mit privatem Garten, grosszügiger Terrasse, einem Pavillon sowie einem halboffenen Badezimmer mit Badewanne und separater Dusche im Freien.



2-Bedroom Villa (1): 147 m² gross verteilt auf drei Stockwerke mit Sicht auf die Reisfelder und den Garten. Ein Stock mit privater Küche sowie einem Essbereich drinnen und einem draussen. Die zwei weiteren Etagen verfügen beide über ein Schlafzimmer, ein halboffenes Badezimmer und eine Gartenterrasse und Balkon.