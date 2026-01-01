Alam Jiwa
Ubud
Beschreibung
Einleitung
Grosszügige Gartenanlage mit Swimmingpool und einem kleinen Kinderbecken. Der Spa vom Schwesterhotel Alam Shanti liegt wenige Gehminuten entfernt. Mehrmals wöchentlich werden im nahegelegenen «Laka Leke» Restaurant balinesische Tanzshows aufgeführt.
Lage
In 15 Minuten zu Fuss durch den Monkey Forest erreichen Sie Ubud mit zahlreichen Restaurants und Bars. Gratis Shuttle auf Anfrage verfügbar. Den Flughafen erreichen Sie in ca. 75 Fahrminuten.
Angebot
Das Frühstück wird im Hotel serviert, Abendessen kann auf Wunsch dazu gebucht werden. Mehrere Restaurants in Gehdistanz.
Zimmer
Die 11 Zimmer, Suiten und Villen sind im traditionell balinesischen Stil erbaut und eingerichtet und befinden sich in mehreren einzelnstehenden Häusern, verteilt in der Anlage. Sie sind ausgestattet mit einem Badezimmer mit Bad/Dusche, Klimaanlage, Deckenventilator, gratis Internetzugang und Minibar.
Die sechs Zimmer sind verteilt auf drei zweistöckige Häuser, mit halboffenem Badezimmer und Balkon oder Terrasse.
Die 11 Zimmer, Suiten und Villen sind im traditionell balinesischen Stil erbaut und eingerichtet und befinden sich in mehreren einzelnstehenden Häusern, verteilt in der Anlage. Sie sind ausgestattet mit einem Badezimmer mit Bad/Dusche, Klimaanlage, Deckenventilator, gratis Internetzugang und Minibar.
Deluxe (1): 61 m² grosses Zimmer mit zwei Betten, halboffenem Badezimmer und einer Terrasse mit Blick in den Garten.
Grand Deluxe (6): Zwischen 61 und 72 m² gross.
Die sechs Zimmer sind verteilt auf drei zweistöckige Häuser, mit halboffenem Badezimmer und Balkon oder Terrasse.
1-Bedroom Suite (2): 83 und 100 m² gross mit halboffenem Badezimmer und Sicht auf die Reisfelder. Die beiden Suiten befinden sich in einem separaten Haus, eine im Erdgeschoss mit Terrasse und eine im ersten Stock mit Balkon.
1-Bedroom Wooden Villa (1): 84 m² grosse Villa mit privatem Garten, grosszügiger Terrasse, einem Pavillon sowie einem halboffenen Badezimmer mit Badewanne und separater Dusche im Freien.
2-Bedroom Villa (1): 147 m² gross verteilt auf drei Stockwerke mit Sicht auf die Reisfelder und den Garten. Ein Stock mit privater Küche sowie einem Essbereich drinnen und einem draussen. Die zwei weiteren Etagen verfügen beide über ein Schlafzimmer, ein halboffenes Badezimmer und eine Gartenterrasse und Balkon.
ab CHF 56.– / pro Person
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