Die 16 offenen, grosszügigen Villen sind wunderschön gestaltet und perfekt in die Natur integriert. Durch ihre erhöhte Lage bieten sie umwerfende 180 Grad Aussichten in die grüne, weite Umgebung und sind ideal verteilt um Ihnen maximale Privatsphäre zu gönnen. Nachhaltig gebaut aus lokal bezogenen Materialien, wie beispielsweise dem robusten Holz aus alten Bootswerften, verfügt jede der 160 m² Oasen über ein gedecktes Wohn- und Schlafzimmer, eine grosse Terrasse mit eigenem Pool (8 x 3 m), einen Pool Pavillon, sowie ein ebenfalls offenes Badezimmer mit freistehender Badewanne.

Wände gibt es keine, dafür Moskitonetze über dem Bett und Vorhänge, die abends zugezogen werden können. Zur Ausstattung gehören gratis Internetzugang, Telefon, personalisierbare Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn.

Rainforest Pool Bale (6): Villen in der Nähe des Hauptpools und des Restaurants mit toller Sicht auf die Reisterrassen und teilweise Bergsicht.

River Valley Pool Bale (4): Etwas abgelegenere Villen für das absolute Naturerlebnis in der Nähe des Wasserfalls mit umwerfender Sicht aufs Tal und den Ayung Fluss.

Buahan Valley Pool Bale (4): Diese Kategorie bietet uneingeschränkte Sicht auf das üppige Buahan Tal und die Berge. Nicht weit entfernt vom Hauptpool und Restaurant.