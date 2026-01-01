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Puri Dajuma Beach Eco-Resort & Spa

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Nordbali

Perfekt für Gäste, welche das unverfälschte Bali ­erleben, Ruhe und Er­holung finden und mehr über die Kultur, die Menschen und Natur der Insel erfahren möchten. Der Aufpreis für die neueren, sehr schönen und mit viel Liebe zum Detail gestal­teten Bendega Villen lohnt sich. Wir empfehlen einen Aufenthalt von drei Nächten.

Beschreibung

Einleitung
Zwei Swimmingpools, Spa, Yoga, Tischtennis, Stand Up Paddling, Surfen am Medewi Strand (10 Fahrminuten, gratis Shuttleservice), Spazier­gänge am ur­sprünglichen Strand, Bibliothek. Viel­fäl­tige Aktivi­täten mit Sport, Natur und Kultur.
Lage
An einer steinigen Landzunge direkt am Meer, daneben liegen kilometerlange, graue Sandstrände. 1 Kilometer vom Fischer­­­dorf Pekutatan in einer wilden, natürlichen Umgebung. Drei Fahrstunden zum Flug­hafen.
Angebot
Vom Restaurant schweift der Blick über das Meer. Serviert werden regionale, indonesische, thailändische sowie internationale Menüs. Weiteres Res­tau­rant mit Teppanyaki und Barbecue, Bar, Poolbar.
Zimmer

Die 35 in balinesischer Architektur gebauten Zimmer sind auf mehrere Gebäude verteilt und befinden sich in einem gepflegten, tropischen Garten. Sie verfügen über eine überdachte Terrasse, eine Dusche im Freien, Klima­anlage, Telefon, gratis In­ter­net­zugang, Mini­bar und Safe.
Deluxe Cottage Garden View (7): 50 m² gross (inkl. Aussenbereich) mit Blick in den Garten, jeweils zwei Zimmer pro Gebäude.
VIP Cottage Ocean View (11): Gleich wie De­luxe Cottage, jedoch mit Sicht auf das Meer und die traum­haften Sonnen­unter­gänge.
Bendega Villa 1-Bedroom (8): Freistehende Villen, welche sich um einen separaten, 60 Me­ter langen Pool gliedern.

68 m² gross (inkl. Aussen­be­reich) mit halb offenem Bade­zimmer und teil­weise mit Meersicht.
Bendega Villa Duplex (4): Gleicher Stil und Lage wie Bendega Villa 1-Bedroom; freistehende, doppelstöckige und ca. 96 m² grosse Villen (inkl. Aus­sen­be­reich). Im Parterre be­­fin­­­det sich der Wohnbereich mit einer gros­sen Schiebetür, welche sich ganz öffnen lässt, wodurch ein nach draussen offenes Wohn­zimmer entsteht (mit Deckenventi­lator). Wen­del­treppe in den 1. Stock mit dem Schlaf­zim­mer (mit Klimaanlage) und Bad.

ab CHF 65.– / pro Person

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