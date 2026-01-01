Die 35 in balinesischer Architektur gebauten Zimmer sind auf mehrere Gebäude verteilt und befinden sich in einem gepflegten, tropischen Garten. Sie verfügen über eine überdachte Terrasse, eine Dusche im Freien, Klima­anlage, Telefon, gratis In­ter­net­zugang, Mini­bar und Safe.

Deluxe Cottage Garden View (7): 50 m² gross (inkl. Aussenbereich) mit Blick in den Garten, jeweils zwei Zimmer pro Gebäude.

VIP Cottage Ocean View (11): Gleich wie De­luxe Cottage, jedoch mit Sicht auf das Meer und die traum­haften Sonnen­unter­gänge.

Bendega Villa 1-Bedroom (8): Freistehende Villen, welche sich um einen separaten, 60 Me­ter langen Pool gliedern.

68 m² gross (inkl. Aussen­be­reich) mit halb offenem Bade­zimmer und teil­weise mit Meersicht.

Bendega Villa Duplex (4): Gleicher Stil und Lage wie Bendega Villa 1-Bedroom; freistehende, doppelstöckige und ca. 96 m² grosse Villen (inkl. Aus­sen­be­reich). Im Parterre be­­fin­­­det sich der Wohnbereich mit einer gros­sen Schiebetür, welche sich ganz öffnen lässt, wodurch ein nach draussen offenes Wohn­zimmer entsteht (mit Deckenventi­lator). Wen­del­treppe in den 1. Stock mit dem Schlaf­zim­mer (mit Klimaanlage) und Bad.