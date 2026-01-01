Puri Dajuma Beach Eco-Resort & Spa
Nordbali
Beschreibung
Einleitung
Zwei Swimmingpools, Spa, Yoga, Tischtennis, Stand Up Paddling, Surfen am Medewi Strand (10 Fahrminuten, gratis Shuttleservice), Spaziergänge am ursprünglichen Strand, Bibliothek. Vielfältige Aktivitäten mit Sport, Natur und Kultur.
Lage
An einer steinigen Landzunge direkt am Meer, daneben liegen kilometerlange, graue Sandstrände. 1 Kilometer vom Fischerdorf Pekutatan in einer wilden, natürlichen Umgebung. Drei Fahrstunden zum Flughafen.
Angebot
Vom Restaurant schweift der Blick über das Meer. Serviert werden regionale, indonesische, thailändische sowie internationale Menüs. Weiteres Restaurant mit Teppanyaki und Barbecue, Bar, Poolbar.
Zimmer
Die 35 in balinesischer Architektur gebauten Zimmer sind auf mehrere Gebäude verteilt und befinden sich in einem gepflegten, tropischen Garten. Sie verfügen über eine überdachte Terrasse, eine Dusche im Freien, Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar und Safe.
68 m² gross (inkl. Aussenbereich) mit halb offenem Badezimmer und teilweise mit Meersicht.
Die 35 in balinesischer Architektur gebauten Zimmer sind auf mehrere Gebäude verteilt und befinden sich in einem gepflegten, tropischen Garten. Sie verfügen über eine überdachte Terrasse, eine Dusche im Freien, Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar und Safe.
Deluxe Cottage Garden View (7): 50 m² gross (inkl. Aussenbereich) mit Blick in den Garten, jeweils zwei Zimmer pro Gebäude.
VIP Cottage Ocean View (11): Gleich wie Deluxe Cottage, jedoch mit Sicht auf das Meer und die traumhaften Sonnenuntergänge.
Bendega Villa 1-Bedroom (8): Freistehende Villen, welche sich um einen separaten, 60 Meter langen Pool gliedern.
68 m² gross (inkl. Aussenbereich) mit halb offenem Badezimmer und teilweise mit Meersicht.
Bendega Villa Duplex (4): Gleicher Stil und Lage wie Bendega Villa 1-Bedroom; freistehende, doppelstöckige und ca. 96 m² grosse Villen (inkl. Aussenbereich). Im Parterre befindet sich der Wohnbereich mit einer grossen Schiebetür, welche sich ganz öffnen lässt, wodurch ein nach draussen offenes Wohnzimmer entsteht (mit Deckenventilator). Wendeltreppe in den 1. Stock mit dem Schlafzimmer (mit Klimaanlage) und Bad.
ab CHF 65.– / pro Person
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