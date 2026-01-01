Insgesamt 119 komfortable Zim­mer im modernen balinesischen Stil. Sie sind mit Bad/Dusche, Balkon oder Ter­ras­se, Klimaanlage, Fernseher, Telefon, gratis Internet­zu­gang, Minibar, Safe, Kaffee-/Tee­kocher und Föhn ausgestattet.

Deluxe (50): 24 m² grosse Zimmer im Parterre oder im ersten Stock von zweistöckigen Einheiten, Terrasse/Balkon mit Sofabett und Gartensicht.

Bungalow (39): Zweistöckige Bungalow Gebäude mit moderner Innenausstattung, 45 m² gross. Sie sind etwas abseits in einem separaten Teil des Resorts im Garten verteilt und bieten dadurch mehr Privatsphäre.

Die Bungalow Zimmer gibt es in zwei unterschiedlichen Konfigurationen: als Einheit auf einer Etage (im Parterre oder im 1. Stock) mit Terrasse resp. Balkon sowie als Einheit über zwei Etagen mit offenem Wohn­bereich und Terrasse im Parterre und Schlafbereich im 1. Stock, verbunden durch eine Aussentreppe.

Family Bungalow (8): Zweistöckige Bungalows mit Wohn- und einem Schlafzimmer im Parterre sowie einem zweiten Schlafzimmer im 1. Stock (Aussentreppe). Ideal für Fa­mi­lien mit zwei Kindern.