Segara Village
Südbali
Beschreibung
Einleitung
Drei Swimmingpools, Byrd House Spa, Fitnesscenter, Yoga, Tennis, Tischtennis, Veloverleih, Volleyball, Kinderspielplatz, Kinderpool, Billard, Boutique, Bibliothek. Ausserdem gibt es diverse Wassersportmöglichkeiten wie Schnorcheln, Windsurfen und Parasailing von verschiedenen Anbietern am Sanur Strand.
Lage
Direkt am langgezogenen Sandstrand im nördlichen Sanur. In unmittelbarer Nähe befinden sich viele Geschäfte und Restaurants. Fahrzeit zum Flughafen ca. 30–45 Minuten.
Angebot
Am Strand vorne liegt das trendige «Byrd House», ein architektonisch beeindruckendes Konzept mit offenem Restaurant, das hauptsächlich mediterrane Küche serviert, einer Bar, Cocktail Lounge, Strandterrasse mit leichten Menüs und Cocktailangebot und einer Patisserie. Ausserdem eine Poolbar.
Zimmer
Insgesamt 119 komfortable Zimmer im modernen balinesischen Stil. Sie sind mit Bad/Dusche, Balkon oder Terrasse, Klimaanlage, Fernseher, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar, Safe, Kaffee-/Teekocher und Föhn ausgestattet.
Die Bungalow Zimmer gibt es in zwei unterschiedlichen Konfigurationen: als Einheit auf einer Etage (im Parterre oder im 1. Stock) mit Terrasse resp. Balkon sowie als Einheit über zwei Etagen mit offenem Wohnbereich und Terrasse im Parterre und Schlafbereich im 1. Stock, verbunden durch eine Aussentreppe.
Insgesamt 119 komfortable Zimmer im modernen balinesischen Stil. Sie sind mit Bad/Dusche, Balkon oder Terrasse, Klimaanlage, Fernseher, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar, Safe, Kaffee-/Teekocher und Föhn ausgestattet.
Deluxe (50): 24 m² grosse Zimmer im Parterre oder im ersten Stock von zweistöckigen Einheiten, Terrasse/Balkon mit Sofabett und Gartensicht.
Bungalow (39): Zweistöckige Bungalow Gebäude mit moderner Innenausstattung, 45 m² gross. Sie sind etwas abseits in einem separaten Teil des Resorts im Garten verteilt und bieten dadurch mehr Privatsphäre.
Die Bungalow Zimmer gibt es in zwei unterschiedlichen Konfigurationen: als Einheit auf einer Etage (im Parterre oder im 1. Stock) mit Terrasse resp. Balkon sowie als Einheit über zwei Etagen mit offenem Wohnbereich und Terrasse im Parterre und Schlafbereich im 1. Stock, verbunden durch eine Aussentreppe.
Family Bungalow (8): Zweistöckige Bungalows mit Wohn- und einem Schlafzimmer im Parterre sowie einem zweiten Schlafzimmer im 1. Stock (Aussentreppe). Ideal für Familien mit zwei Kindern.
ab CHF 47.– / pro Person
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