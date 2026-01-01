Jimbaran Puri, A Belmond Hotel
Südbali
Beschreibung
Einleitung
Das Resort verfügt über einen Swimmingpool, ein offenes Spa, Bibliothek, eine kleine Boutique und einen Souvenirladen. Yoga, Meditation und Tai Chi stehen ebenfalls im Angebot. Mit dem hoteleigenen Boot «Dedari» können schöne Ausflüge während des Morgens und zum Sonnenuntergang gebucht werden. Die Fahrzeit zum «New Kuta Golf Course» beträgt rund 30 Minuten.
Lage
Direkt am ausgedehnten, weissen Jimbaran Strand, einem der schönsten Strandabschnitte Balis. Mehrere lokale Fischrestaurants sind in Gehdistanz erreichbar. Fahrzeit zum nahen Flughafen 20-30 Minuten.
Angebot
Das «Nelayan» Restaurant am Strand ist bekannt für hervorragenden Seafood und mediterrane Spezialitäten. Im «Tunjung» Restaurant geniessen Sie balinesische Köstlichkeiten. «Puri Bar» beim Strand und Swimmingpool.
Zimmer
Das gemütliche Resort besteht aus 31 Cottages und 26 luxuriösen Pool Villen. Sie verfügen über Klimaanlage, Fernseher, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar, Safe, Kaffee-/Teekocher und Föhn.
Das gemütliche Resort besteht aus 31 Cottages und 26 luxuriösen Pool Villen. Sie verfügen über Klimaanlage, Fernseher, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar, Safe, Kaffee-/Teekocher und Föhn.
Garden View Cottage Suite (27): Grosszügige und komfortable Cottages mit 100 m² Fläche, einem Wohnbereich, Sofa und Schreibtisch, balinesischen Stilelementen und den traditionellen Alang-Alang Dächern. Sie verfügen über einen privaten Garten mit Tisch, Sitzgelegenheiten und Dusche im Freien sowie über ein originelles Badezimmer.
Beach View Cottage Suite (4): Gleich wie Garden View Cottage Suite, jedoch in der ersten Reihe des Resorts, nahe beim Strand und den Annehmlichkeiten gelegen.
1-Bedroom Deluxe Pool Villa (20): Weiträumig konzipierte private Pool Villen mit eigenem Swimmingpool (30 m²) und tropischem Garten mit Schaukelbett und Gazebo. Sie sind ausgestattet mit modernstem technischem Komfort. Gesamtfläche 350 m².
ab CHF 181.– / pro Person
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