Das gemütliche Resort besteht aus 31 Cottages und 26 luxuriösen Pool Villen. Sie verfügen über Klimaanlage, Fernseher, Telefon, gratis Inter­net­zugang, Mini­bar, Safe, Kaffee-/Teekocher und Föhn.

Garden View Cottage Suite (27): Grosszügige und komfortable Cottages mit 100 m² Fläche, einem Wohnbereich, Sofa und Schreibtisch, balinesischen Stilelementen und den traditionellen Alang-Alang Dächern. Sie verfügen über einen privaten Garten mit Tisch, Sitzgelegenheiten und Dusche im Freien sowie über ein originelles Badezimmer.



Beach View Cottage Suite (4): Gleich wie Garden View Cottage Suite, jedoch in der ersten Reihe des Resorts, nahe beim Strand und den Annehmlichkeiten gelegen.

1-Bedroom Deluxe Pool Villa (20): Weiträumig konzipierte private Pool Villen mit eigenem Swimmingpool (30 m²) und tropischem Garten mit Schaukelbett und Gazebo. Sie sind ausgestattet mit modernstem technischem Komfort. Ge­­samt­­­fläche 350 m².